Domani, venerdì 2 aprile 2021, dalle ore 19:00, gli utenti delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano realizzeranno la Via Crucis della malattia mentale da via Poggio Romano fino alla stazione ferroviaria di Colleferro – Segni – Paliano.

L’iniziativa

Il cammino sarà attraverso le tappe della malattia mentale segnalate da 15 quadri realizzati dai ragazzi di Casa Johnny e Casa Mary con l’artista Totò Calì, che rappresentano la passione di Cristo e allegoricamente il percorso della malattia mentale fino al raggiungimento della guarigione. I ragazzi infatti cammineranno fino a raggiungere la stazione di Colleferro – Segni – Paliano che rappresenta il luogo fisico da cui una volta guariti potranno partire verso la libertà e quindi rinascere. Oltre ai quadri allegorici, i ragazzi hanno realizzato la Croce di legno benedetta dal Parroco di Paliano.

È la Via Crucis della malattia mentale, prenderemo a pretesto l’evento religioso senza voler offendere nessuno per utilizzare la rinascita in virtù di un fine percorso comunitario della malattia. La Via Crucis di Gesù è la via crucis che ognuno dei ragazzi fa da quando prende la malattia in poi. I quadri realizzati dai ragazzi e Totò rappresentano le stazioni del cammino, della via crucis. Ogni stazione al di là della dicitura e del significato religioso avrà riferimento la loro passione. È la nostra folle passione, la nostra via Crucis per la nostra libertà – dichiara Enzo Prisco, Amministratore delle residenze psichiatriche

Il cammino è organizzato dai ragazzi di Casa Johnny e Casa Mary, coinvolta la parrocchia e i vicini delle residenze oltre che tutta la cittadinanza di Paliano.

