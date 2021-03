Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 31 marzo 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Qualificazioni Coppa del Mondo 2022: Lituania-Italia

23:00 TG1 Sera

23:10 Porta a Porta

00:45 RaiNews24

01:15 Che tempo fa

01:20 Movie Mag

01:50 Caccia al ladro d’autore – La statua di Fidia

02:50 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Games of Games Gioco Loco

23:30 Re Start

00:50 Un gioco da ragazze

02:20 Squadra Speciale Colonia – Il tenore muto

03:06 Delitto al cimitero

03:50 Piloti

04:00 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Stasera Italia Speciale

00:04 Il Postino Suona Sempre Due Volte

02:18 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:38 Malavita

04:12 100 Ragazze per un Playboy

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Svegliati Amore Mio

23:23 Maurizio Costanzo Show

01:23 Tg5

01:57 Meteo.It

01:58 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:24 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 In Trappola – C.S.I. Miami

21:20 Jack Reacher: Punto di Non Ritorno

23:50 Mission: Impossible

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Halle Berry – Celebrated

02:49 Johnny Depp – Celebrated

03:12 La Grande Fuga: Drancy 1943

04:02 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Italia’s Got Talent – Best Of

00:05 Scemi da matrimonio

00:55 Cinquanta sbavature di nero

02:30 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Accordi & disaccordi

22:45 Covid19 – Corsa al vaccino

00:15 Highway Security: Spagna

20 Venti

20:15 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory XII

20:42 Il Calcolo della Procreazione – The Big Bang Theory XII

21:04 Nonno Scatenato

23:19 Getaway – Via di Fuga

01:17 L’ Incidente – Chicago Med

01:57 Una Madre – Chicago Med

02:37 Samurai – Renegade I

03:17 La Banda di Reno – Renegade I

03:57 Show Reel Serie Rete 20

04:32 Squadra Antimafia 5 – Squadra Antimafia V

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds II ep.8

21:21 Una luna chiamata Europa

23:31 Origins: Where are the aliens?

00:31 The Exorcism of Emily Rose

02:40 Siren II ep.1

03:20 Siren II ep.2

03:59 Rookie Blue V ep.5

22 Iris

20:05 Marchio D’Infamia – Walker Texas Ranger

21:00 Full Metal Jacket

23:27 Zero Dark Thirty

02:28 American Graffiti 2

04:18 Il Gioco di Ripley

23 Rai 5

20:24 Città segrete – Beirut

21:16 Chung Alla Scala dirige Haydn e Rossini

22:54 Glastonbury: The Movie in Flashback

00:20 Playback, il caso Malien

01:13 Variazioni su tema

01:25 Sartre e Camus gli esistenzialisti

02:18 Rai News Notte

02:20 Città segrete – Beirut

03:20 24/7 Wild – Storia di un elefante

04:12 Wild Corea

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – Mettendo i pantaloni a Filippo

20:50 Stanlio e Ollio – I due ammiragli

21:10 Beata ignoranza

23:00 Movie Mag

23:30 Leoni

00:55 La verità è che non gli piaci abbastanza

03:05 Birra ghiacciata ad Alessandria

25 Rai Premium

20:15 Il Restauratore 2 – Servizio a domicilio ep.2

21:20 Felicia Impastato

23:10 Leonardo – ep.1-2

01:05 L’Isola – p.3

02:45 Memory – p.5

03:30 Crociere di nozze – Turchia

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Tamara Drewe – Tradimenti all’inglese

23:15 Valérie – Diario di una ninfomane

01:05 Le fabbriche del sesso

02:35 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

03:05 I miei 100.000 amanti

03:55 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 The Grey

23:00 Rombo di tuono

01:00 Il giustiziere della notte 2

03:00 Caccia al ladro

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Questa è vita!

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 La cucina di Sonia

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 La Mala Educaxxxion

03:15 Hawthorne – Angeli in corsia

30 La 5

21:10 Partnerperfetto.Com

23:10 Speciale G21 – Ricostruiamo il Futuro

23:39 Una Top Model Nel Mio Letto

01:21 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:28 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Adele e Sabrina vs. Caterina e Josephine

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:05 The Dreamers – I sognatori

23:10 E’ nata una star?

00:49 Ultimo tango a Zagarol

02:29 La notte e il momento

04:00 Segreti di cinema – cine34 ’21

35 Focus

20:15 Fatal Delivery – Ups Flight 6 – Indagini Ad Alta Quota Xv

21:15 Architetti del Mondo Animale – Ingegneri Nati

22:15 Super Senses: The Secret Power Of Animals, 2

23:00 L’Enigma del Volo Mh370

00:00 Alla Ricerca del Volo Af447

01:00 Catastrofe Ad Alta Quota – Indagini Ad Alta Quota XV

02:00 Antichi Strumenti di Morte – Ancient Discoveries II

02:41 Tgcom24

02:43 31/03/2021 – Meteo Focus

02:45 Le Nuove Frontiere dello Spazio

03:30 Viaggio Tra i Pianeti Giganti e Oltre –

04:15 Il Telescopio Hubble una Finestra sul Cosmo

38 Giallo

20:15 I misteri di Murdoch – in pericolo di vita

21:10 Van Der Valk

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – la presa che addormenta

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Omicidio su commissione

03:05 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Matrimonio del Capitano – Monk IV

21:10 Equazione con Incognite – Law & Order: Unità Speciale XXI

22:00 Ciò Che Abbiamo Da Perdere – Law & Order: Unità Speciale XXI

22:50 Trappola dell’Amore – Law & Order: Unità Speciale X

23:45 Processo per Stalkin – Law & Order: Unità Speciale X

00:36 Escapologia – Deception I

01:26 Divinazione – Deception I

02:10 Inutile Sacrificio – C.S.I. New York II

02:50 Il Rischio – C.S.I. New York II

03:30 Un Lungo Viaggio – Southland II

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

23:30 Spartacus

01:30 Top Gear

03:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – Scioglimento

21:25 Vado a vivere nel bosco XL

23:00 Mostri di questo mondo – Calamaro gigante

00:45 Mostri di questo mondo – Sbranato

02:25 Subway Security

04:40 Marchio di fabbrica

54 Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente Magia e scienza nel Rinascimento

21:10 Italiani Fernando Aiuti Prima TV per Rai

22:00 Storie della tv La cultura nel piccolo schermo

22:55 Alighieri Durante detto Dante

00:15 Rai News Notte

00:20 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

00:40 #maestri puntata 28

01:20 Passato e presente Magia e scienza nel Rinascimento

02:00 Italia viaggio nella bellezza. Dante

02:35 Prima e dopo la bomba. Distruttori di mondi pt. 2

03:30 Indios. I paesi della magia pt. 2

04:30 Soggetto donna Donne degli anni ’50 pt. 106

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Avanti un Altro

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto

22:15 Restomod all’italiana

23:25 In officina con Ema

03:30 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:10 La Triste Pioggia di Sole – Naruto Shippuden

20:25 La Storia di Yota – Naruto Shippuden

20:50 La Resurrezione dell’Esercito Alleato – Naruto Shippuden

21:15 Il Liceo Shiketsu – My Hero Academia

21:45 La Prima A – My Hero Academia

22:15 Una Corsa Contro il Tempo – My Hero Academia

22:45 Simulazione di Salvataggio – My Hero Academia

23:15 Un Allenamento Speciale – My Hero Academia

23:40 Libera Uscita