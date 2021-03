Per motivi e dinamiche ancora da appurare, una persona è stata investita da un treno tra Pavona e Ciampino. Il traffico in questa tratta della FL4 Roma-Velletri resta momentaneamente sospeso per permettere gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

