La Città metropolitana di Roma ha concluso l’iter di assegnazione dei lavori con le ditte riguardanti il rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni presso I.T.C.G. CARLO MATTEUCCI Via Delle Vigne Nuove di Roma; interventi di sistemazione della pavimentazione stradale e ripristino dei presidi idraulici sulla S.P. VIA DELLE BAROZZE dal km 1+000 al km 1+500 (a tratti) e sulla S.P. ROCCA DI PAPA dal km 4+400 al km 4+750 (a tratti) nel Comune di Rocca Di Papa (RM).

Lavori di messa in sicurezza smottamento – ripristino al km 1+800 della S.P. 63/A, nei Comuni di Bellegra e Rocca Santo Stefano; sistemazione della pavimentazione stradale e ripristino dei presidi idraulici dal km 2+100 al km 2+500 a tratti sulla S.P. 217 VIA DEI LAGHI (Sassone) nel Comune di Ciampino. Opere di messa in sicurezza, potatura alberi, pulizia cunette sulla S.P. 91/A GORGA; lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 9+000 al km 13+000, ripristino dei presidi idraulici e barriere di sicurezza dal km 2+000 al km 13+000 a tratti e lavori, in variante in corso d’opera di pavimentazione e rifacimento segnaletica stradale tra il Km.0+900 ed il Km.2+000 e tra il Km.5+000 ed il Km. 6+000 sulla S.P. PASCOLARE nel Comune di Palombara Sabina.