Intervento delle forze dell’Ordine a Ciampino. Chiusa temporaneamente per consentire le operazioni via Mura dei Francesi “vecchia”.

Fuga di gas a Ciampino

L’intervento, dichiarato come urgente, è stato causato da una fuga di gas in loco. I tecnici e le persone addette sono sul posto. Ancora non giungono notizie precise in merito all’eventuale presenza di danni e/o feriti, che per il momento restano quindi da escludere.

Si prega di prestare la massima attenzione. Segnalata sul posto la presenza della Polizia Locale, anche per la gestione della viabilità. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla vicenda.