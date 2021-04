Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 11 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La Compagnia del Cigno 2 – Il ritorno – Verità nascoste

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:50 RaiNews24

01:24 Che tempo fa

01:25 Sottovoce

01:55 Applausi

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 911 Cosa succederà?

21:50 911 Lone Star Austin, abbiamo un problema

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Protestantesimo

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 Squadra Speciale Stoccarda – Addio al nubilato

02:47 La bambola

03:30 Piloti

03:50 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

23:20 TG Regione

23:25 TG3 Mondo

23:53 Meteo 3

23:55 Mezz’ora in più

01:25 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

01:55 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:05 Storie dell’Anno Mille

02:51 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Flight

00:20 The Forger – il Falsario

02:13 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:35 Paolo il Freddo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:10 Tg5

00:44 Meteo.It

00:47 The Dreamers – i Sognatori

02:50 Paperissima Sprint Domenica

03:17 6 Passi Nel Giallo – Gemelle

6 Italia 1

20:24 Poker e Morte – C.S.I. Miami

21:20 X-Men – Giorni di un Futuro Passato

23:55 Pressing Serie

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Cube – il Cubo

03:51 Studio Aperto – la Giornata

04:03 Hypercube – Cubo 2

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 A te le chiavi

02:20 Detenuto in attesa di giudizio

04:15 Mystery Files

8 TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:50 Scemi da matrimonio

23:35 Name That Tune – Indovina la canzone

02:05 Scary Movie 2

03:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:15 Little Big Italy – Los Angeles

21:35 Casamonica – Le mani su Roma

23:05 Matteo Messina Denaro – il superlatitante

00:40 Casamonica – Le mani su Roma

02:10 Professione assassino – una madre deviata

03:00 Professione assassino – Amore dietro le sbarre

03:50 Professione assassino – Tutto o niente

04:35 Professione assassino – una nonna particolare

20 Venti

21:05 Senza Nome e Senza Regole

23:30 Matrix Reloaded

02:00 Bomba Logica – Mr. Robot II

02:40 Guarda Davanti A Te – Mr. Robot II

03:20 Sentenza Finale – Renegade I

04:00 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:38 Private Eyes II ep.18

21:20 Unfaithful – L’amore infedele

23:29 Criminal Minds XIV ep.13

00:19 Criminal Minds XIV ep.14

01:07 Criminal Minds XIV ep.15

01:57 Resident Evil: Retribution

03:23 Stretch – Guida o muori

22 Iris

21:00 Charlotte Gray

23:32 Gli Abbracci Spezzati

02:00 Visione di un Delitto

03:33 Montagnes Bleues (Les) – Effetto Notte

23 Rai 5

20:06 Prima della prima – Farulli

20:48 Y’Africa

21:16 Risvegli – L’autunno nel New England

22:09 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:04 Film – Il cliente

01:03 Rai News Notte

01:05 Tuttifrutti

01:33 Risvegli – L’autunno nel New England

02:25 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:19 Wild School

04:12 Wildest Antartic

24 Rai Movie

21:10 Abel – Il figlio del vento

22:55 Midnight Sun – Il sole a mezzanotte

00:30 Un gioco da ragazze

02:10 Favola

03:35 Dèmoni

25 Rai Premium

21:20 Canzone segreta – p.4

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 121

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 122

01:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 123

02:10 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 124

02:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 125

03:30 Un’ estate in campagna

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Doppio gioco

23:10 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

00:20 Love Jessica

01:20 Il porno messo a nudo

02:15 Fuck for Forest – Facciamo l’amore, salviamo il pianeta

03:50 Strippers – Vite a nudo

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 Il bambino con il pigiama a righe

23:00 Il lato positivo – Silver Linings Playbook

01:00 Law & Order: Criminal Intent

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Seaside Hotel

23:20 Baciami stupido

01:30 Regina Coeli di Papa Francesco

01:40 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 Cuochi e fiamme

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno 109

21:10 Quasi Sposi – That’s Amore

22:55 Speciale G21 – Ricostruiamo il Futuro

23:30 Amori e Incantesimi

01:33 X-Style

02:03 Verissimo

04:33 Un Estate Da Cani – il Ritorno di Zeus

31 Real Time

20:10 Ti spedisco in convento – Ora et labora

21:25 Ti spedisco in convento – i nodi vengono al pettine

22:40 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – il risveglio

23:35 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – Andare oltre

00:30 La clinica della pelle

34 Cine34

21:05 Le comiche

22:52 Oh, Serafina!

00:41 Gran bollito

02:35 Buio Omega

03:52 Dentro lo schermo – filler cine34

04:40 Segreti di cinema – cine34 ’21

35 Focus

20:15 Il Fantasma di Zorro – Cose di Questo Mondo III

21:15 Freedom Oltre il Confine – 21

23:00 Le Città Degli Animali – Ingegneri Nati

00:00 Super Senses: The Secret Power Of Animals, 3

01:00 Mistero A380 – Indagini Ad Alta Quota XIII

02:00 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges

02:41 Tgcom24

02:43 11/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Le Prime Bocche di Fuoco – Ancient Discoveries II

03:30 Volo e Macchine Da Guerra – Leonardo: L’Uomo Che Anticipò il Futuro

04:15 Il Viaggio di Curiosity – Atlante del Cosmo

38 Giallo

20:15 Elementary – la lista

21:10 I misteri di Brokenwood

23:00 Van Der Valk

00:50 L’Ispettore Gently – Tragica rapina

02:40 Svanite nel nulla – Ritrovate le nostre figlie

03:30 Svanite nel nulla – il male tra di noi

04:20 Svanite nel nulla – Discarica

39 TOP Crime

20:15 Il Signor Monk e il Rapper – Monk VI

21:10 Donne Pericolose per il Tenente Colombo – il Ritorno di Colombo V

23:05 Poirot: la Parola Alla Difesa – TV Movie

01:00 L’ Agenda Nera – C.S.I. Miami V

01:45 Impeto – C.S.I. Miami V

02:30 Appena Ucciso – C.S.I. Miami V

03:15 Bruciato – C.S.I. Miami V

03:55 Interruttore D’Emergenza – C.S.I. Miami V

04:39 Tgcom24 C1

49 Spike TV

20:20 Relic Hunter

21:30 Ace Ventura – L’Acchiappanimali

23:30 Battistology

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:20 Border Security: terra di confine

23:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Aggressioni

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Armati e pericolosi

01:10 Ce l’avevo quasi fatta – Uccidere il padrino

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – Su una sola gamba

03:00 Cops: UK

54 Rai Storia

20:05 Spazio 1999 – Separazione

20:55 L’Invasione Dei Cartoni Animati Giapponesi

21:05 Domenica con Luca Parmitano

21:10 Bajkonur terra

22:25 Tam Tam 1983: Nello Spazio di Clarke

22:40 Il viaggio di Astolfo

23:35 Pillole Argo La ricchezza della cultura

23:50 Pillole Argo La giovinezza educata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

00:20 Scritto, letto, detto: Rossana Dedola

00:30 Passato e Presente. La Sicilia de I Viceré

01:10 Il segno delle donne. Ondina Valla

02:00 1940: Italia in guerra p.3. Attacco alla Grecia

03:00 Viaggio in Italia: Piemonte

04:00 Res 78-82 – p.16

55 Mediaset Extra

21:10 Le Iene Show

01:10 Tg5 – Speciale

02:03 Tgcom24

02:05 Avanti un Altro

03:00 Colpo Grosso

04:15 19 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:20 Ingegneria impossibile – Grattacieli

21:20 Ingegneria impossibile – la nave più grande del mondo

22:15 Ingegneria impossibile – il radiotelescopio

23:10 Ingegneria impossibile – Crossrail

00:05 Ingegneria impossibile – la torre invincibile

01:00 Come è fatto

02:50 Affari a quattro ruote – Bond Bug

03:40 Affari a quattro ruote – Land Rover Defender

04:30 Affari a quattro ruote – Volvo P1800s

66 Italia 2

20:20 Gita Alle Cascate – i Griffin

20:45 Morso Già una Volta – i Griffin

21:15 La Valutazione del Convegno – The Big Bang Theory

21:40 La Mobilitazione Dei Luminari – The Big Bang Theory

22:05 Ju-Jitsu, Bolle D’Aria e Yoo-Hoo – Young Sheldon

22:35 Una Madre, un Figlio e il Didietro di un Uomo Blu – Young Sheldon

23:00 Hypercube – Cubo 2

00:55 Il Dottor C e Le Donne – i Griffin

01:20 Gita Alle Cascate – i Griffin

01:40 Morso Già una Volta – i Griffin

02:05 Simulcast Radio 101