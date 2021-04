Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 7 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Modalità aereo

23:20 Porta a Porta

23:35 TG1 Sera

23:42 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:33 Che tempo fa

01:40 Movie Mag

02:10 Caccia al ladro d’autore – Un galeone pieno di suoni

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Game of Games Gioco Loco

23:20 Re Start

00:45 The Night Manager

02:40 Squadra Speciale Colonia

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:37 Nessuna Verità

03:00 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:22 Con Rispetto Parlando

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Svegliati Amore Mio

23:23 Maurizio Costanzo Show

01:23 Tg5

01:57 Meteo.It

01:58 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:24 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Fine del Gioco – C.S.I. Miami

21:20 Kong: Skull Island

23:40 Pressing Champions League

01:25 Comsomogonia 2.0 – The Good Place

01:48 La Fine Oltre la Fine – The Good Place

02:08 Studio Aperto – la Giornata

02:18 Sport Mediaset – la Giornata

02:33 Sandra Bullock – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:25 Name That Tune – Indovina la canzone

23:45 Scemi da matrimonio

00:35 Scary Movie 2

01:55 Disaster Movie

03:10 Coppie che uccidono

04:40 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Accordi & disaccordi

23:00 Fratelli di Crozza

00:15 Airport Security Spagna

01:20 Motor Trend Mag

01:25 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Rivelazione del Meteorite – The Big Bang Theory XII

20:42 L’ Oscillazione della Donazione – The Big Bang Theory XII

21:05 Whiteout – Incubo Bianco

23:20 Fast & Furious – Solo Parti Originali

01:23 L’ Eredità – Chicago Med

02:03 La Commissione – Chicago Med

02:43 Mai Dire Amore – Renegade II

03:23 Morire per Vivere – Renegade II

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds II ep.18

21:21 Seven Sisters

23:29 Valerian e la città dei mille pianeti

01:59 Siren II ep.11

02:38 Siren II ep.12

03:17 Rookie Blue VI ep.3

03:58 Rookie Blue VI ep.4

22 Iris

20:05 Linea di Fuoco – Walker Texas Ranger

21:00 Salvate il Soldato Ryan

00:29 Scuola di Cult

00:35 A History Of Violence

02:18 L’ Uomo Dai 7 Capestri

04:32 Green Zone

23 Rai 5

20:21 Arte passione e potere

21:15 Opera – Adriana Lecouvreur

23:28 Talking Heads

00:34 Chez Vous Francoise Hardy

01:33 Variazioni su tema

01:43 Rai News Notte

01:45 Agatha Christie vs. Hercule Poirot

02:43 Arte passione e potere

03:44 Camera con vista – Fuori Binario

04:42 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

20:00 Stanlio e Ollio – Un salvataggio pericoloso

20:20 Stanlio e Ollio – Il fantasma stregato

20:45 Stanlio e Ollio – Fratelli di sangue

21:10 Il sindaco del Rione Sanità

23:15 Movie Mag

23:45 Gomorra

02:15 The Salvation

25 Rai Premium

20:20 Il Restauratore 2 – Alle corde ep.12

21:20 La Fuggitiva – ep.1-2

23:10 Leonardo – ep.3-4

01:00 L’Isola – p.4

02:30 Blu Notte 4: Il Caso Antonino Gioè

03:30 La Nave dei Sogni – Palau

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Homeland Security

23:15 Giovanna la pazza

01:00 Ecstasy

02:30 A Cam Life – La pornostar della porta accanto

03:45 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:30 Sexplora

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Rendition – Detenzione illegale

23:00 Missing in Action

01:00 Il giustiziere della notte 3

03:00 Delitto a Courrieres

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Questa è vita!

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 La cucina di Sonia

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

02:00 La Mala Educaxxxion

03:15 Hawthorne – Angeli in corsia

04:00 Cuochi e fiamme

30 La 5

21:10 The Perfect Man – Love Education

23:10 Il Diario dell’Amore

01:05 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Matrimonio a prima vista Italia

22:45 Ti spedisco in convento – L’arrivo in convento

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:05 Selvaggi

22:45 Sbamm!

00:12 Il postino

02:13 I 4 tassisti

04:01 Segreti di cinema – cine34 ’21

35 Focus

20:15 Oltre il Limite – Indagini Ad Alta Quota XII

21:15 Le Città Degli Animali – Ingegneri Nati

22:15 Super Senses: The Secret Power Of Animals

23:00 In Casa – la Chimica Che Non T’Aspetti

00:00 Fuori Casa – la Chimica Che Non T’Aspetti

01:00 Atterraggio Alla Cieca – Indagini Ad Alta Quota XII

02:00 Spacex: Dalla Demo 2 Alla Colonizzazione di Marte

02:41 Tgcom24

02:43 07/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Tank On The Moon

03:30 Antichi Strumenti di Morte – Ancient Discoveries II

04:15 Provence, August 1944: The Other D-Day

38 Giallo

20:15 I misteri di Murdoch – Operazione Murdoch

21:10 Van Der Valk

22:55 I misteri di Brokenwood

00:45 Law & Order – i due volti della giustizia – L’abito da sera

01:40 Law & Order – i due volti della giustizia – un figlio modello

02:30 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Stretta di Mano – Monk V

21:11 Pesca Grossa – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:00 Musica D’Atmosfera – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:50 Stato di Estrema Agitazione – Law & Order: Unità Speciale XI

23:45 Perversione – Law & Order: Unità Speciale XI

00:36 Diversivo – Deception I

01:26 Black Art – Deception I

02:10 Tra Le Mura Domestiche – C.S.I. New York II

02:50 Eroi – C.S.I. New York II

03:30 Coppia di Sangue – Southland III

04:10 Danno Collaterale – Southland III

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

23:30 Spartacus

00:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:30 Top Gear

03:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – in Alaska

21:25 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Vivere ai confini

22:15 Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Missione aerea

23:15 Micromostri con Barbascura X – il miglior attacco è la difesa

00:25 Bodycam – Agenti in prima linea – in bilico

01:20 Bodycam – Agenti in prima linea – Colpiti

02:15 Lockup: sorvegliato speciale

03:05 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

20:10 Il Giorno e la Storia

20:35 Passato e presente. Emanuele Filiberto d’Aosta il Duca invitto

21:10 Pietre d’inciampo Olandi e Agnini – Roma Prima TV per Rai

21:40 I Kennedy il Potere della Ricchezza

22:25 Lady Travellers Aurora Betrana

22:50 a.C.d.C. Amsterdam, Londra, New York

23:50 Come eravamo – Giovani Res Giovani

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

00:20 #maestri Puntata 33

01:00 Passato e presente. Emanuele Filiberto d’Aosta il Duca invitto

01:40 a.C.d.C Conquistadores – p. 2 – Il piccolo capitano

02:35 L’Italia in Guerra P.1. i Cannoni delle Alpi

03:30 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

03:40 Come eravamo – Giovani Res Giovani

03:45 Festa barocca. Il lungo confine del nord

04:40 Soggetto donna Donne e politica pt. 113

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:40 Avanti un Altro

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:15 12 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:25 A caccia di auto – L’Harley

21:20 A caccia di auto – la Coupè

22:10 Affari a quattro ruote – Volvo

23:05 Leggende a quattro ruote

00:00 Motor Trend Mag

00:10 Leggende a quattro ruote – Hot Hatch

01:00 Leggende a quattro ruote – Lusso

01:55 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:15 Forze Portanti Contro Forze Portanti – Naruto Shippuden

20:45 Tetracoda, il Re delle Scimmie – Naruto Shippuden

21:15 L’Ardore di un Eroe – My Hero Academia

21:45 Parliamo del Tuo Quirk – My Hero Academia

22:15 Deku Vs Kacchan 2 – My Hero Academia

22:45 La Stagione Degli Incontri – My Hero Academia

23:15 L’ Imbattibile – My Hero Academia

23:40 Un Milione di Modi per Morire Nel West

01:50 La Sfida con il Supremo Comincia! – All’Arrembaggio! One Piece

02:10 La Confessione di Konis – All’Arrembaggio! One Piece

02:30 Il Tempio Divino e la Foresta del Supremo – All’Arrembaggio! One Piece

02:50 Simulcast Radio 101