Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 5 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 La fuggitiva

23:30 SetteStorie

23:45 TG1 Sera

23:49 SetteStorie

00:40 S’è fatta notte

01:05 SetteStorie

01:10 RaiNews24

01:38 Che tempo fa

01:45 Il caffè di Rai 1

02:40 Cultura presenta Italiani – Carlo Maria Martini

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ben Hur

23:30 Ve ne siete mai accorti?

00:15 The Night Manager

02:05 Squadra Speciale Stoccarda – Morte nel confessionale

02:43 Buon San Valentino

03:25 Sulle tracce dei diamanti

3 Rai 3

20:00 Blob presenta Blob Marley

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Città segrete: Venezia

23:15 Che ci faccio qui Io sono qui

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta Terza Pagina

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Frequency – Il Futuro è in Ascolto

02:54 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:16 I Pinguini Ci Guardano

04:55 Musica E84

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 L’ Interrogatorio – Distretto di Polizia 1

03:19 La Verità – Distretto di Polizia 1

6 Italia 1

20:24 Consegna Speciale – C.S.I. Miami

21:20 Pirati Dei Caraibi – la Vendetta di Salazar

23:50 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Kirsten Dunst – Celebrated

02:48 Tim Robbins – Celebrated

03:11 Sulmona – Le Grandi Fughe della Seconda Guerra Mondiale

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Al vertice della tensione

23:45 The Manchurian Candidate

02:00 Tg La7

02:10 Otto e mezzo

02:35 L’aria che tira

03:20 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Sballati d’amore

02:00 UEFA Europa League Magazine

02:30 Lady Killer

03:30 Coppie che uccidono

04:30 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Superfantagenio

23:25 Breakdown – la trappola

01:10 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Illuminazione del Vcr – The Big Bang Theory XII

20:42 La Dispersione del Paintball – The Big Bang Theory XII

21:05 13 Hours

00:12 The Foreigner

02:27 Un Giorno Da Dimenticare – Chicago Med

03:07 Colpevole – Chicago Med

03:47 La Condanna – Renegade II

04:27 Una Vita A Rischio – Renegade II

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds II ep.14

21:20 Valerian e la città dei mille pianeti

23:37 Resident Evil: Retribution

01:15 Eli Roth’s History of Horror pt.5

02:03 Siren II ep.7

02:43 Siren II ep.8

03:22 Rookie Blue V ep.10

04:03 Rookie Blue V ep.11

22 Iris

20:05 Finché Morte Non Ci Separi – Walker Texas Ranger

21:00 Le Due Vie del Destino

23:28 Steve Jobs

01:38 Note di Cinema

01:43 Cube

03:17 Quel Treno per Yuma

23 Rai 5

20:22 Arte passione e potere

21:16 Sciarada – Il circolo delle parole Per Dante – Paradiso

22:18 Film – Parlami di Lucy

23:40 Bb King: Life Of Riley

01:16 Rai News Notte

01:19 Rimbaud: il romanzo di Harar

02:12 Arte passione e potere

03:16 Wild School

04:08 Le linci ed io, ritorno nei boschi

24 Rai Movie

20:50 Stanlio e Ollio – Questione d’onore

21:10 Dove la terra scotta

22:55 Jess il bandito

00:55 In nome del popolo sovrano

02:55 Cadaveri eccellenti

25 Rai Premium

20:20 Il Restauratore 2 – Arma a doppio taglio p. 8

21:20 La famiglia Von Trapp – Una vita in musica

23:00 Rex – Il campione

23:45 Rex – Centauri

00:35 Blu notte 8: L’archivio della vergogna p. 2

02:35 Blu Notte 2: Il delitto della Cattolica – Simonetta Ferrero p. 3

03:30 Crociere di nozze – Lisbona

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Dear John

23:30 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

00:30 The Right Hand – Lo stagista del porno

01:30 Il pornografo fai da te

02:00 Fuck for Forest – Facciamo l’amore, salviamo il pianeta

03:15 Strippers – Vite a nudo

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

21:10 Dirty Dancing – Balli proibiti

23:00 Una teenager alla Casa Bianca

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Delitto a Roche Noires

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 A.D. – La Bibbia continua

22:25 Allievi – Giovani Medici

23:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

02:45 Hawthorne – Angeli in corsia

03:30 Cuochi e fiamme

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 107

21:10 Rosamunde Pilcher: il Servizio Da The

23:00 Un Amore Senza Tempo

01:10 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:26 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Edoardo e Guendalina vs. Matteo e Roberta

21:20 Vite al limite – Melissa

23:10 Vite al limite – Ashley

00:50 Vite al limite – Tommy

02:30 Vite al limite – Dominic

34 Cine34

21:04 Non si ruba a casa dei ladri

22:47 Soap opera

00:21 La gabbia

02:00 Il mistero di Bellavista

03:52 Dentro lo schermo – filler cine34

04:21 I sopravvissuti della città morta

35 Focus

20:15 Maria Maddalena – i Segreti Rivelati

21:15 The Eternal Notre-Dame

22:16 Esodo: Alla Ricerca delle Prove

00:00 Armageddon Usa: Uomo Vs Natura – Cose di Questo Mondo VI

01:00 L’ Oscuro Segreto dell’Amazzonia – Cose di Questo Mondo VI

02:00 Uno Squarcio Nella Fusoliera – Indagini Ad Alta Quota XII

02:41 Tgcom24

02:43 05/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Volo Atlantic Airways 670 – Indagini Ad Alta Quota XV

03:30 Antichi Record – Antiche Invenzioni IV

04:15 La Grande Fuga: Drancy 1943

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – il treno per Kingston

21:05 Vera

22:55 L’ispettore Barnaby – il bosco della discordia

00:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Indice d’ascolto

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Vigilantes

02:40 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Riunione di Classe – Monk V

21:10 Partita A Tre – C.S.I. Miami IV

22:00 La Vittima Sacrificale – C.S.I. Miami IV

22:50 Amnesia – Law & Order: Unità Speciale XI

23:45 Notti Da Incubo – Law & Order: Unità Speciale XI

00:35 Gioco è Fatto/Assassinio per Gioco – il Ritorno di Colombo V

02:10 Vivi O Lascia Morire – C.S.I. New York II

02:50 Super Uomini – C.S.I. New York II

03:30 Difficile Convivenza – Southland III

04:10 Codice 4 – Southland III

49 Spike TV

21:30 Top Gear

23:30 Yellowstone

01:30 Top Gear

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:35 Vado a vivere nel bosco – Zona mortale

21:30 Lupi di mare: Nord vs. Sud

23:15 WWE Raw

01:05 Il boss del paranormal – Ghostech

02:00 Il boss del paranormal – Quel fantasma nel bosco

02:50 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La libertà dell’amore.

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e presente L’Imperatore Diocleziano

21:10 Storia delle nostre città. Pisa

22:00 Italia Viaggio nella bellezza. E’ l’Italia, bellezza! Pt. 8

23:00 a.C.d.C. Medioevo da non credere

23:45 Come eravamo-Giovani p. 55

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:20 #maestri Puntata 31

01:00 Passato e presente L’Imperatore Diocleziano

01:40 La guerra segreta Il maestro del D Day

02:30 Res 78-82 – p.1

03:00 Pasqua. Riti e tradizioni

03:50 Festa Barocca, uomo in rappresentazione

04:30 Soggetto donna. Donne e politica pt.111

55 Mediaset Extra

20:35 Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale, 9

21:10 Le Iene Show

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:15 7 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:05 Dal pollaio alla pista – Ford Sierra Cosworth 2wd 1988

21:15 Dal pollaio alla pista – Mini Mayfair 1.0 1989

22:20 Affari a quattro ruote – Triumph TR4

23:15 In officina con Ema – Peugeot RCZ

23:40 In officina con Ema – Audi S3

00:05 Motor Trend Mag

00:15 Come è fatto

02:55 Fast N’ Loud

03:50 Fast N’ Loud – Mustang Mania

04:40 Fast N’ Loud – la Jeep

66 Italia 2

20:15 L’ Arrivo Dei Rinforzi – Naruto Shippuden

20:45 Madara Uchiha – Naruto Shippuden

21:15 Wolfhound – un Eroe in Lotta per la Libertà

00:00 L’ Oscillazione della Donazione – The Big Bang Theory

00:25 Il Vortice del D&D – The Big Bang Theory

00:55 Dolomite, Fette di Mela e una Donna Misteriosa – Young Sheldon

01:20 Asteroidi Killer, Oklahoma e un Congegno per Eletrizzare i Capelli – Young Sheldon

01:40 L’ Uomo Da Cento Milioni di Danari – All’Arrembaggio! One Piece

02:00 Rotta Verso il Cielo – All’Arrembaggio! One Piece

02:20 Il Mare in Mezzo Al Cielo e il Paradiso – All’Arrembaggio! One Piece

02:40 Simulcast Radio 101