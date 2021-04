Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 2 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Il dolore e la speranza Porta a Porta Speciale Venerdì Santo

20:50 Via Crucis

22:35 TG1 Sera

22:40 Papa Francesco – Un uomo di parola

00:10 Viaggio nella Chiesa di Francesco

00:45 Dal Duomo di Orvieto Concerto di Pasqua

01:55 RaiNews24

02:19 Che tempo fa

02:30 Sottovoce

03:00 Cinematografo

04:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quello che veramente importa

23:20 Una Diecimilalire

01:00 O anche no

01:30 Bel Ami – Storia di un seduttore

03:00 Squadra Speciale Lipsia – L’incendio

03:44 Il braccialetto

04:27 Il figlio scomparso

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 L’ Odissea

23:40 Blob

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:22 Il Re Dei Re

00:42 Jesus Christ Superstar

02:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:12 Resurrezione

04:54 Divertimento e Giochi – Stalker I

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Ciao Darwin – A Grande Richiesta

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:31 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Faccia A Faccia – C.S.I. Miami

21:20 Le Iene Show

01:05 Amici – Daytime

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:45 Sport Mediaset – la Giornata

03:00 Jennifer Lopez – Celebrated

03:22 Nicolas Cage – Celebrated

03:45 Pirenei – Le Grandi Fughe della Seconda Guerra Mondiale

04:33 Doppio Gioco – Shades Of Blue

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

00:40 Italia’s Got Talent – Best Of

02:10 Lady Killer

04:40 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Fratelli di Crozza

23:05 La confessione

23:35 Kings of Crime – Antonio Pelle

00:45 Airport Security Spagna

20 20 — Venti

20:16 L’ Imitazione Perturbativa – The Big Bang Theory XII

20:42 La Derivazione dell’Allocazione della Sovvenzione – The Big Bang Bang Theory

21:04 Matrix

23:57 Now You See Me 2

02:24 False Verità – Chicago Med

03:04 Complicità – Chicago Med

03:44 Una Vacanza Particolare – Renegade I

04:24 Riabilitazione – Renegade I

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds II ep.12

21:22 211 – Rapina in corso

22:53 Narcos: Mexico II ep.5

23:48 Narcos: Mexico II ep.6

00:48 Wonderland pt.26

01:14 Siren II ep.5

02:03 Siren II ep.6

02:43 Rookie Blue V ep.8

03:23 Rookie Blue V ep.9

04:03 Cold Case III ep.1

22 Iris

20:05 Santana – Walker Texas Ranger

21:00 Passenger 57-Terrore Ad Alta Quota

22:56 Ancora Vivo

00:59 L’ Impero Dei Lupi

03:07 The Babe -La Leggenda

04:49 Blues Metropolitano

23 Rai 5

20:22 Arte passione e potere

21:15 Art Night – Falso!

23:10 Save the Date

23:41 Terza pagina

00:21 Bb King: Life Of Riley

01:59 Jacques Brel live al Casinò di Knokke, 1963

02:33 Rai News Notte

02:36 Arte passione e potere

03:41 Racconti di Luce

04:07 Cuccioli selvaggi

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – Grandi affari

20:50 Stanlio e Ollio – Tempo di pic nic

21:10 Io sono Tempesta

23:00 La mia super ex-ragazza

00:45 Demolition: Amare e vivere

02:30 Semplicemente insieme

03:55 L’oro di Picano Valley

25 Rai Premium

20:10 Il Restauratore 2 – Il vecchio e il cane ep.6

21:20 Leonardo – ep.3-4

23:05 Life, Animated

00:45 Nebbie e Delitti 3 – La stanza segreta p.1

02:35 Allora in onda – La Donna di Picche

03:30 Crociere di nozze – Piemonte

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Giovanna la pazza

23:25 Carmen

01:25 Storia di un peccato

03:30 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

04:20 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Yellowstone

23:00 Sin City

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Caccia al ladro

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Via Crucis da Piazza S. Pietro

22:15 Gesù di Nazareth

22:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:40 La cucina di Sonia

02:00 La Mala Educaxxxion

02:50 Hawthorne – Angeli in corsia

04:20 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 L’Isola Dei Famosi

01:11 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:28 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Ruben e Giorgio vs. Carla e Fabrizia

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida

22:35 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Reggio Emilia

23:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:04 Piedipiatti

22:48 Caino e Caino

00:43 Noi uomini duri

02:23 Vento di primavera

04:00 Il tunnel della libertà

35 Focus

20:15 La Terra Promessa – i Segreti della Bibbia

21:16 Leonardo – Viaggio Nella Grande Bellezza, 4

23:00 Dietro la Notizia

23:50 Tesori Nascosti II – Tesori Nascosti II

01:41 Tg5 Start

01:45 Missione Letale – Indagini Ad Alta Quota XV

02:41 Tgcom24

02:43 02/04/2021 – Meteo Focus

02:45 Trasmissione Fatale – Indagini Ad Alta Quota XV

03:30 Cacciatori D’Eclissi

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – il mostro del lago

21:10 L’Ispettore Gently – un amico è per sempre

22:55 L’ispettore Barnaby – Tragico autunno

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Scelta di vita

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – A qualunque costo

02:40 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Fa il Giurato – Monk IV

21:10 Casi Collegati – Chicago P.D. II

22:00 Nadia – Chicago P.D. II

22:50 Zucchero – Law & Order: Unità Speciale XI

23:45 Solitudine – Law & Order: Unità Speciale XI

00:35 Spirito di Squadra – The Closer i

01:25 Sangue Blu – The Closer II

02:10 Cacciatore A Sangue Freddo – C.S.I. New York II

02:50 Uno Sport Pericoloso – C.S.I. New York II

03:30 Lo Stupro – Southland III

04:09 Pieni di Rabbia – Southland III

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Rombo di tuono III

23:30 Rombo di tuono

01:30 Top Gear

03:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – Fuoco e ghiaccio

21:25 Ingegneria perduta

23:05 Ingegneria fuori controllo – il Titanic

00:05 Ingegneria fuori controllo – Diga di Malpasset

01:00 Naked Attraction Italia

02:05 Nudo e crudo – Lacey Jones

03:00 Nudo e crudo

04:00 Subway Security

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura

20:10 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente Gli ultimi giorni di Gesù

21:10 Storie della tv Gino Bramieri, l’arte di far ridere

22:10 Il segno delle donne: Margherita Sarfatti

23:00 Storia delle nostre città Padova

23:55 Pillole Argo La ricchezza conquistata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia

00:30 #maestri puntata 30

00:55 Passato e presente Gli ultimi giorni di Gesù

01:50 Documentario d’autore Due scatole dimenticate. Un viaggio in Vietnam

02:45 Prima e dopo la bomba. La grande corsa pt. 4

03:40 Dove comincia il giorno. Immagini dalle Fiji p.1

04:45 Soggetto Donna Donne degli anni ’50 pt.108

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:35 Avanti un Altro

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:30 A caccia di auto

21:20 A caccia di auto – la Porsche

22:15 Vintage Garage – Jaguar Xk150

23:10 Vintage Garage – Peugeot 205 GTI

00:15 Restomod all’italiana

01:25 Vintage Garage – Jaguar Xk150

02:25 Vintage Garage – Peugeot 205 GTI

03:25 Fast N’ Loud – Cabriolet

66 Italia 2

20:15 L’ Anima Che Vive Nella Marionetta – Naruto Shippuden

20:45 Corri, Omoi! – Naruto Shippuden

21:15 La Madre

23:20 Atm – Trappola Mortale

01:02 Leggenda di Noland il Bugiardo – All’Arrembaggio! One Piece

01:22 L’ Uccello del Sud – All’Arrembaggio! One Piece