Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 1 aprile 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Un passo dal cielo 6 – I guardiani – La bambina magica

23:45 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:30 RaiNews24

01:59 Che tempo fa

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Anni 20

23:05 Black Sea

01:00 Nella Rete del Serial Killer

02:30 Squadra Speciale Colonia – La donna dell’autobus

03:15 Milioni maledetti

03:50 TG 2 Eat Parade

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Tutti i soldi del mondo

23:35 Blob

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Secondo Ponzio Pilato

02:48 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:10 Todo Modo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

03:29 La Scelta – Distretto di Polizia 1

6 Italia 1

20:24 Zucchero e Sangue – C.S.I. Miami

21:20 Io Sono Vendetta

23:10 Mission: Impossible 2

01:30 Il Tempo Ritrovato – The Good Place

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:05 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 Julia Roberts – Celebrated

02:43 Nicole Kidman – Celebrated

03:08 Slovenia – Le Grandi Fughe della Seconda Guerra Mondiale

03:56 Verso Nuovi Orizzonti – Satisfaction

04:36 La Recluta – Shades Of Blue

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Spider-Man: Homecoming

23:55 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

02:20 Lady Killer

03:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Cambio moglie

00:15 Airport Security Spagna

20 20 — Venti

20:15 La Turbolenza di Tam – The Big Bang Theory XII

20:42 La Collisione Al Planetario – The Big Bang Theory XII

21:04 Now You See Me 2

23:54 Nonno Scatenato

02:03 Piano di Riserva – Chicago Med

02:43 Eroe per Sbaglio – Chicago Med

03:23 Sfida Infernale – Renegade I

04:03 Lo Spirito Indiano – Renegade I

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds II ep.10

21:21 Criminal Minds XIV ep.10

22:04 Criminal Minds XIV ep.11

22:45 Criminal Minds XIV ep.12

23:32 Murder Maps: Jack lo Squartatore pt. 2

00:25 Made in France – Obiettivo Parigi

02:03 Siren II ep.3

02:43 Siren II ep.4

03:22 Rookie Blue V ep.6

04:03 Rookie Blue V ep.7

22 Iris

20:05 Droga Mortale – Walker Texas Ranger

21:00 Contact

00:16 Darkman

01:58 Ed TV

04:02 Madly il Piacere dell’Uomo

23 Rai 5

20:23 Città segrete – Baku

21:16 J. Brahms: Ein Deutsches Requiem Op.45

22:33 Prima della prima – Carmen Sassari

23:03 Crosby, Stills, Nash & le leggende di Laurel Canyon

00:53 Chuck Berry live, 1965

01:22 Tarzan – L’uomo dietro l’immagine

02:14 Rai News Notte

02:17 Città segrete – Baku

03:17 24/7 Wild – Storia di una suricata

04:08 Wild Corea

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – Lavori forzati

20:50 Stanlio e Ollio – Il regalo di nozze

21:10 Gioco a due

23:05 Le verità nascoste

01:25 Razorback – Oltre l’urlo del demonio

03:00 Movie Mag

03:25 The Grudge 3

25 Rai Premium

20:15 Il Restauratore 2 – Codice d’onore ep.4

21:20 Il Commissario Rex XIII – Il campione

22:05 Il Commissario Rex XIII – Centauri

23:00 Un’estate a Cipro

00:35 La Squadra 6 – p.16

02:30 Piloti

02:45 Coco Chanel

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Terrore ad alta quota

23:00 Amori, letti e tradimenti

00:50 Emanuelle nera n° 2

02:25 L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

03:10 Mia nonna la escort

03:55 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 I perfetti innamorati

23:00 Yellowstone

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Caccia al ladro

28 TV2000

20:00 Veglia nell’Orto degli Ulivi

21:30 Gesù di Nazareth

23:15 La compieta preghiera della sera

23:35 Rosario Da Pompei

00:10 L’ora solare

29 LA7d

20:05 Cuochi e fiamme

20:45 La cucina di Sonia

21:30 Eden, un Pianeta da salvare

00:25 La cucina di Sonia

00:45 A te le chiavi

01:20 Hawthorne – Angeli in corsia

03:50 The Kennedys: After Camelot

30 La 5

21:10 This Is Where i Leave You – Pagine D’Amore

23:15 Partnerperfetto.Com

01:17 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:28 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite – Thederick

23:15 La clinica della pelle

34 Cine34

21:04 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

21:05 Delitto in Formula Uno

23:00 Segreti di cinema – cine34 ’21

23:15 Delitto sull’autostrada

00:58 Al momento giusto

02:37 Agente x1-7 operazione oceano

04:11 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Scontro in Volo – Indagini Ad Alta Quota XV

21:15 Armageddon Usa: Uomo Vs Natura – Cose di Questo Mondo VI

22:15 L’ Oscuro Segreto dell’Amazzonia – Cose di Questo Mondo VI

23:00 Pianeti Extrasolari: C’è Vita Lassù? – Universo Misterioso

00:00 Freedom Oltre il Confine – 21

02:00 Il Terrore Dei Sette Mari – Ancient Discoveries II

02:41 Tgcom24

02:43 01/04/2021 – Meteo Focus

02:45 La Nuova Corsa Allo Spazio

03:30 Dalla Terra Alla Luna – Apollo 13: i Tredici Fattori della Salvezza

04:15 Ritorno A Casa – Apollo 13: i Tredici Fattori della Salvezza

38 Giallo

20:15 I misteri di Murdoch – L’armata degli zombie

21:10 Profiling – il bivio

23:10 Elementary – Quando Watson era un medico

00:10 Elementary – un grande vuoto

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Felici per sempre

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – in un modo o nell’altro

03:05 Murder Comes to Town – una musica da brivido

03:55 Murder Comes to Town – un alibi quasi perfetto

04:45 Murder Comes to Town – Un’anima da rubare

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e L’Astronauta – Monk IV

21:10 Spirito di Squadra – The Closer I

22:00 Sangue Blu – The Closer II

22:50 Equazione con Incognite – Law & Order: Unità Speciale XXI

23:45 Ciò Che Abbiamo Da Perdere – Law & Order: Unità Speciale XXI

00:35 Errore Fatale – Law & Order: Unità Speciale X

01:25 Instabile – Law & Order: Unità Speciale XI

02:10 Incollato A Te – C.S.I. New York II

02:50 Il Prezzo del Gioco – C.S.I. New York II

03:30 Chi Ha Incastrato Trinny Day? – Southland II

04:09 Tgcom24

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Yellowstone

23:30 Swept Under – Sulle tracce del serial killer

01:30 Top Gear

03:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – Primavera

21:25 I pionieri dell’oro

23:10 La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Frana mortale

00:05 Bodycam – Agenti in prima linea – Inseguiti

00:55 Bodycam – Agenti in prima linea – Problemi domestici

01:50 Lockup: sorvegliato speciale

02:45 Subway Security

54 Rai Storia

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e Presente Don Giovanni Bosco

21:10 a.C.d.C. Amsterdam, Londra, New York

22:10 a.C.d.C Conquistadores – p. 2 – Il piccolo capitano

23:00 Lettere da Auschwitz

23:40 Marzo 1943 – ore 10.00

00:10 Rai News Notte

00:15 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

00:35 #maestri puntata 29

01:15 Passato e Presente Don Giovanni Bosco

02:00 Italia Viaggio nella bellezza. E’ l’Italia, bellezza! Pt. 7

02:45 Prima e dopo la bomba. Due, uno, niente pt.3

03:40 Res 78-82 – p.14

04:00 Indios. Ma quale domani? pt.3

55 Mediaset Extra

20:20 Finché Morte Non Ci Separi – Squadra Mobile

21:10 Ultimo – L’Occhio del Falco

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:30 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto

22:15 Salt Lake Garage – Verde speranza

23:10 Salt Lake Garage – Go Green!

00:05 Salt Lake Garage – Finisci quello che hai iniziato!

01:00 Naked Attraction Italia

02:10 Fast N’ Loud – Macchina volante

03:05 Fast N’ Loud – 72 Cool Kingwood/Retro Replicar

03:55 Fast N’ Loud – Shelby Mustang

66 Italia 2

20:15 Shino Contro Torune – Naruto Shippuden

20:45 Il Vuoto Nel Cuore – L’Altra Forza Portante – Naruto Shippuden

21:15 Atm – Trappola Mortale

22:52 Il Liceo Shiketsu – My Hero Academia

23:20 La Prima A – My Hero Academia

23:50 Una Corsa Contro il Tempo – My Hero Academia

00:20 Simulazione di Salvataggio – My Hero Academia

00:50 Un Allenamento Speciale – My Hero Academia

01:15 State Lontano Dalla Flotta di Barbabianca – All’Arrembaggio! One Piece

01:35 Vietato Sognare – All’Arrembaggio! One Piece

01:55 Capitano Orangutan – All’Arrembaggio! One Piece

02:15 Simulcast Radio 101