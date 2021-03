Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 29 marzo 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Màkari – La fabbrica delle stelle

23:30 SetteStorie

23:45 TG1 Sera

23:53 SetteStorie

00:45 S’è fatta notte

01:15 RaiNews24

01:40 Che tempo fa

01:50 Il caffè di Rai 1

02:45 Cultura presenta Italiani – Federico Caffè

03:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Anche Stasera Tutto è Possibile

00:05 Ve ne siete mai accorti?

00:50 Il Ministro

02:25 Squadra Speciale Colonia – Morte al telefono

03:09 Un terribile successo

03:50 Piloti

04:00 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 Presa diretta Sars-Cov-2: anatomia di un complotto

23:15 Che ci faccio qui Giulia e Giulia

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta Terza Pagina

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Possession

02:52 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:14 Campagnola Bella

04:45 Musica E84

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Il Male è Invisibile – C.S.I. Miami

21:20 XXX – il Ritorno di Xander Cage

23:40 Pitch Black

01:40 Il Funerale Dei Funerali – The Good Place

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Il processo di Norimberga

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:15 La7 Doc

03:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:40 Bruno Barbieri – 4 Hotel

23:50 Ex – Amici come prima!

01:45 Duetto a tre

03:10 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Breakdown – la trappola

23:20 Impatto criminale

01:00 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Combustione Materna – The Big Bang Theory VIII

20:42 La Determinazione dell’Impegno – The Big Bang Theory VIII

21:04 Inception

00:14 Romeo Deve Morire

02:24 Verso il Viaggio – Satisfaction II

03:04 Verso la Ricerca Psichedelica – Satisfaction II

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds II ep.4

21:20 Underworld – Blood Wars

22:50 Resident Evil – Afterlife

00:30 Eli Roth’s History of Horror pt.4

01:14 Siren ep.7

02:02 Siren ep.8

02:41 Rookie Blue IV ep.12

03:21 Rookie Blue IV ep.13

04:02 Rookie Blue V ep.1

22 Iris

20:05 Vittime Innocenti – Walker Texas Ranger

21:00 Black Mass: L’Ultimo Gangster

23:33 Michael Collins

02:03 Note di Cinema

02:08 The Best Man

04:09 Creation

23 Rai 5

20:23 Città segrete

21:15 Sciarada – Il circolo delle parole Per Dante – Purgatorio

22:11 Film – Veleno

23:51 Rock Legends – Van Halen

00:35 Thelonious Monk Quartet live, 1963 Prima e Seconda parte

01:26 Etgar Keret, una storia vera

02:20 Rai News Notte

02:22 Città segrete

03:20 24/7 Wild – Storia di un leone

04:11 Le grandi sfide alla natura

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – L’esplosione

20:45 Stanlio e Ollio – Gelosia

21:10 Hostiles: Ostili

23:30 Monte Walsh – Il nome della giustizia

01:45 Due agenti molto speciali

03:15 Sfida infernale

25 Rai Premium

20:20 Il Restauratore – Corsa contro il tempo ep.10

21:20 Un’ estate in campagna

23:00 Il Ranger: Una vita in Paradiso – Decisioni

00:35 Blu notte 8: Anomalia sarda p.1

02:25 Quattro delitti: Per due testoni

03:30 Crociere di Nozze – Loira

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 L’ombra del sospetto

23:00 Showgirls

01:05 E-rotic: viaggio nel cyber-porn

02:05 The Right Hand – Lo stagista del porno

03:05 Riga: Capitale del turismo sessuale

03:55 Strippers – Vite a nudo

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Può succedere anche a te

23:00 Lettere d’amore

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Caccia al ladro

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 A.D. – La Bibbia continua

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

02:55 Hawthorne – Angeli in corsia

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: la Nebbia D’Irlanda

23:10 Every Day

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:05 L’Isola Dei Famosi

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Ilaria vs. Paolo e Damiano

21:25 Vite al limite

34 Cine34

21:03 Soap opera

22:44 Area paradiso

00:54 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

02:27 Pensione amore, servizio completo

03:49 Dentro lo schermo – filler cine34

04:17 Lady Barbara

35 Focus

20:15 Morte in Inverno – Indagini Ad Alta Quota XVIII

21:15 Tesori Nascosti II – Tesori Nascosti II

23:00 I Mostri Nucleari di Chernobyl – Cose di Questo Mondo VI

00:00 La Maledizione dell’Isola Fantasma – Cose di Questo Mondo VI

01:00 Ultimo Minuto – Indagini Ad Alta Quota XV

02:00 Antichi Record – Antiche Invenzioni IV

02:41 Tgcom24

02:43 29/03/2021 – Meteo Focus

02:45 Rudolf Hess – Crimini e Misteri Alla Corte di Hitler

03:30 Eugene Cernan: L’Ultimo Uomo Sulla Luna

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Rito di purificazione

21:10 Vera

22:50 L’ispettore Barnaby – il giardino della morte

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Sopravvivenza

01:40 Law & Order – i due volti della giustizia – la mezzaluna

02:30 Murder Comes to Town

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Bambino – Monk IV

21:10 La Preda – C.S.I. Miami IV

22:00 48 Ore per Vivere – C.S.I. Miami IV

22:50 La Ballerina – Law & Order: Unità Speciale X

23:45 Inferno – Law & Order: Unità Speciale X

00:35 Non C’E Tempo per Morire – il Ritorno di Colombo IV

02:10 Un Brutto Colpo – C.S.I. New York II

02:50 La Città delle Bambole – C.S.I. New York II

03:30 Fase Tre – Southland II

04:10 Triplice Omicidio – Southland II

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Top Gear

23:30 Yellowstone

01:30 Top Gear

03:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – il grizzly

21:25 Lupi di mare: Nord vs. Sud

23:10 WWE RAW

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – Provocazione

01:55 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga

02:50 Subway Security

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La giovinezza spezzata. Giovani, forti e… perduti

20:10 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

20:30 Passato e presente Silvio Pellico le mie prigioni

21:10 Storia delle nostre città Padova Prima TV per Rai

22:00 Italia Viaggio nella bellezza. E’ l’Italia, bellezza! Pt. 7

23:00 a.C.d.C. Dante e l’invenzione dell’Inferno

23:50 Come eravamo – Giovani p.64

00:00 Rai News Notte

00:05 Il Giorno e la Storia Prima TV per Rai

00:25 #maestri puntata 26

01:00 Passato e presente Silvio Pellico le mie prigioni

01:45 La guerra segreta La vera Bond girl

02:30 L’Italia in Guerra P.4.Ultimo Messaggio Da Capo Matapan

03:40 Come eravamo-Giovani p.55

03:50 Lunissanti. La settimana Santa a Castelsardo

04:45 Soggetto Donna. Donne e Religione pt.99

55 Mediaset Extra

21:10 Le Iene Show

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:25 A caccia di auto

22:15 Affari a quattro ruote – Fiat X1 / 9 del ’74

23:05 In officina con Ema – DeLorean

23:35 In officina con Ema – Camaro

00:05 I maghi del garage

01:50 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:10 La Caduta del Castello – Naruto Shippuden

20:25 I Veri Amici – Naruto Shippuden

20:50 Il Vecchio Maestro e L’Occhio del Drago – Naruto Shippuden

21:15 Final Destination 5

23:05 La Polarizzazione della Conferma – The Big Bang Theory

23:35 La Rivelazione del Meteorite – The Big Bang Theory

00:00 Starnuto, Punizione e Sissy Spacek – Young Sheldon

00:25 Insalata di Patate, un Manico di Scopa e il Whiskey di Papà – Young Sheldon

00:55 Isola delle Capre e la Nave Misteriosa – All’Arrembaggio! One Piece

01:20 Il Sogno Segreto di Zeny – All’Arrembaggio! One Piece

01:40 Finalmente Pirata – All’Arrembaggio! One Piece

01:55 La Fiera del M.U.F.A.L. – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101