Programmi e Guida TV, prima serata di oggi: i film in onda stasera e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi guida TV: film stasera 25 marzo 2021 in prima e seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Qualificazioni Mondiali: Italia – Irlanda del Nord

23:00 TG1 Sera

23:10 Porta a Porta

00:45 Dante e il Potere

01:50 RaiNews24

02:20 Che tempo fa

02:25 Good morning Babilonia

04:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Anni 20

23:05 Documentari presenta Pandemic: Gli invisibili del Covid

23:55 In nome di mio figlio

01:25 Squadra Speciale Colonia – Soldi sporchi

02:10 Padre e figli

02:53 Gli incorreggibili

03:35 TG 2 Eat Parade

03:50 Piloti

04:05 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 L’Italia di Dante

21:25 Il Quinto dell’Inferno

23:25 L’Italia di Dante

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Frankenstein

02:13 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:34 Nipoti Miei Diletti

04:20 Ciao Marziano

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

04:00 La Trappola – Distretto di Polizia 1

6 Italia 1

20:24 Vacanze di Primavera – C.S.I. Miami

21:20 La Fabbrica di Cioccolato di Tim Burton

23:42 Sweeney Todd – Il Diabolico Barbiere di Fleet Street

01:57 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Madame

23:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:35 Just a Gigolo

03:20 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Cambio moglie

00:20 Naked Attraction Italia

01:30 Airport Security: Europa

03:15 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

20:42 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

21:04 L’ Ultimo Samurai

00:19 Agente Smart Casino Totale

01:59 MI6: Servizi Segreti Britannici – Covert Affairs II

02:39 Una Vacanza Pericolosa – Covert Affairs II

03:19 Incidente di Caccia – Renegade i

03:59 Sentenza Finale – Renegade i

04:39 Squadra Antimafia 5 – Squadra Antimafia V

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds ep.22

21:21 Criminal Minds XIV ep.7

22:03 Criminal Minds XIV ep.8

22:45 Criminal Minds XIV ep.9

23:33 Murder Maps: Jack lo Squartatore pt.1

00:26 Oxford Murders – Teorema di un delitto

02:19 Siren ep.3

02:59 Siren ep.4

03:36 Rookie Blue IV ep.9

04:17 Web Side Story II pt.1

22 Iris

20:05 Carichi Preziosi – Walker Texas Ranger I

21:00 Spy Game

23:37 Testimone Involontario

01:38 Howard e il Destino del Mondo

03:26 Hamburger Hill

23 Rai 5

20:23 Città segrete – Barcellona

21:15 Visioni di Dante

22:01 Osn Madaras Grigorian Goerne

23:10 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XXXI

23:18 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XXXII

23:27 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XXXIII

23:37 Sunset Strip – Vizi e virtù sul viale del tramonto

01:09 Rai News Notte

01:12 I Tre Architetti

02:09 Città segrete – Barcellona

03:09 Wild Italy

03:59 Piano Pianissimo

04:14 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – Andando a spasso

20:50 Stanlio e Ollio – Il loro momento magico

21:10 Le verità nascoste

23:20 The Paperboy

01:15 L’esigenza di unirmi ogni volta con te

02:50 Movie Mag

03:20 The Grudge 2

25 Rai Premium

20:10 Il Restauratore – I conti col passato ep.6

21:20 Re di Cuori – Pene del cuore ep.7

22:05 Re di Cuori – La verità è là fuori ep.8

23:00 Re di Cuori – Sayonara ep.9

23:55 Re di Cuori – Bon Voyage ep.10

00:55 Un’ estate in Danimarca

02:30 La Squadra 6 – p.15

04:10 Mistero in Blu: Il caso degli uomini d’oro – Guerzoni e Ughini p.6

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Taxxi 2

23:15 Emanuelle nera n° 2

00:45 Histoire d’O

02:30 Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood

04:00 Sexplora

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Piccole donne

23:00 Yellowstone

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Agatha Christie: La serie infernale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Uomini di Dio

23:20 Indagine ai confini del sacro

00:00 La compieta preghiera della sera

00:00 Rosario Da Pompei

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Eden, un Pianeta da salvare

00:35 The Kennedys: After Camelot

02:15 La cucina di Sonia

02:35 A te le chiavi

03:10 Hawthorne – Angeli in corsia

04:45 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 La Voce dell’Amore

23:40 Più Forte delle Parole

01:23 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Ilaria e Savina vs. Michelle e Patrick

21:25 Vite al limite – Carrie

23:15 La clinica della pelle

34 Cine34

20:08 Fausto & Furio

22:04 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

22:05 Delitto sull’autostrada

23:52 Segreti di cinema – cine34 ’21

00:09 Delitto al ristorante cinese

02:01 Roma a mano armata

03:39 Ray master l’inafferrabile

35 Focus

20:15 Alla Velocità della Luce – Indagini Ad Alta Quota XVIII

21:15 I Mostri Nucleari di Chernobyl – Cose di Questo Mondo VI

22:15 La Maledizione dell’Isola Fantasma – Cose di Questo Mondo VI

23:00 I Grandi Misteri dell’Universo – Universo Misterioso

00:00 Freedom Oltre il Confine – 21

02:00 La Conquista Degli Oceani – Antiche Invenzioni IV

02:41 Tgcom24

02:43 25/03/2021 – Meteo Focus

02:45 Il Mistero di Bella – Crimini e Misteri Alla Corte di Hitler

03:30 Operazioni Subacquee – Mega Shippers II

04:15 Il Nuovo Spettacolo – Let’s Cruise!

38 Giallo

20:15 I misteri di Murdoch – Gas mortale

21:10 Profiling – Finzione e realtà

22:10 Profiling – Spiriti selvaggi

23:10 Elementary – il rapimento

00:10 Elementary – il segugio

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – la verità viene a galla

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Corrispondente di guerra

03:00 Murder Comes to Town – Nascosti nella valle

03:55 Murder Comes to Town – il massacro di Stipps Hill

04:45 Murder Comes to Town – Orrore nel cuore della città

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e un Bambino Da Amare – Monk III

21:10 Per Scegliere di Vivere – The Closer I

22:00 Ritrattazione Fatale – The Closer I

22:50 Balli, Bugie e Filmati – Law & Order: Unità Speciale XXI

23:45 Il Battesimo del Fuoco di Garland – Law & Order

00:35 La Scuola Dei Geni – Law & Order: Unità Speciale X

01:25 Il Sequestro – Law & Order: Unità Speciale X

02:10 Scacco Matto – C.S.I. New York II

02:50 Ballando con i Pesci – C.S.I. New York II

03:30 Indagini Private – Southland I

04:15 L’ Estraneo – Doppia Indagine

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Yellowstone

23:30 Shadow Man – Il triangolo del terrore

01:30 Supernatural

03:20 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco – in trappola

21:25 La febbre dell’oro – Fuoco e ghiaccio

22:40 La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Profondità

23:40 La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Speciale – Leggende

00:30 Bodycam – Agenti in prima linea – il coltello

01:25 Bodycam – Agenti in prima linea – Inseguiti

02:15 Cops Spagna

04:45 Marchio di fabbrica

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La giovinezza educata

20:10 Il Giorno e la Storia

20:30 Passato e presente Dante e la Commedia

21:10 Rai Cultura presenta: Dantedì

21:15 Alighieri Durante detto Dante

22:30 Italia viaggio nella bellezza. Dante

23:05 Domenica con Dante e Giulio Ferroni

23:10 Paolo e Francesca

00:40 Rai News Notte

00:45 Il Giorno e la Storia

01:00 Gassman incontra Dante. Introduzione alla serie

01:20 Domenica con Dante e Giulio Ferroni

01:25 Gassman incontra Dante. Inferno Canto I

01:40 Domenica con Dante e Giulio Ferroni

01:45 Diario di un cronista.Il custode di Dante

02:10 Domenica con Dante e Giulio Ferroni

02:20 Gassman incontra Dante Inferno Canto V

02:40 Domenica con Dante e Giulio Ferroni

02:45 a.C.d.C. Dante e l’invenzione dell’Inferno

03:35 Domenica con Dante e Giulio Ferroni

03:40 Il volto di Dante

03:50 Gassman incontra Dante Purgatorio Canto III

04:05 Domenica con Dante e Giulio Ferroni

55 Mediaset Extra

21:10 Ultimo – L’ Infiltrato

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:30 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto

22:15 Car Kings – Mustang Mach 1

23:10 Car Kings – Beau e la Bandit

00:05 Car Kings – un progetto segreto

01:00 Naked Attraction Italia

02:10 Fast N’ Loud – 71 Scat Pack Challenger. 2

03:05 Fast N’ Loud – Ritorno agli anni ’80

03:55 Fast N’ Loud – Barrett Jackson

66 Italia 2

20:15 Sparire Nel Chiarore della Luna – Naruto Shippuden

20:45 Notte di Luna Crescente – Naruto Shippuden

21:15 Esp 2 – Fenomeni Paranormali

23:20 One For All – My Hero Academia

23:50 La Fine dell’Inizio, L’Inizio della Fine – My Hero Academia

00:20 Il Dormitorio della Yuuei – My Hero Academia

00:50 Tecniche Speciali – My Hero Academia

01:20 L’ Esame – My Hero Academia

01:45 Nico Robin è la Settima – All’Arrembaggio! One Piece

02:05 La Storia delle Rumble Balls – All’Arrembaggio! One Piece

02:25 Un Sogno Grande Come L’Oceano – All’Arrembaggio! One Piece

02:45 Simulcast Radio 101