Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 19 marzo 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Canzone segreta

00:00 TG1 60 Secondi

00:05 TV7

01:10 RaiNews24

01:38 Che tempo fa

01:45 Sottovoce

02:15 Cinematografo

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor Un’insalata sbagliata

22:05 The Resident – Nuvola nera – Tutto come previsto

23:40 Gli Specialisti Al di là del muro

00:20 O anche no

00:55 La scomparsa di Alice Creed

02:25 Blood & Chocolate

03:55 N.C.I.S. – Amici e amanti

04:41 Scrupoli

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 TITOLO V

23:30 TG3 Linea notte Ilaria Alpì

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte Ilaria Alpì

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Baci rubati

02:50 Cosmos

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Il Ricatto – Motive

01:35 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Ragione di Stato

03:43 Il Medico… la Studentessa

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Ciao Darwin – A Grande Richiesta

00:30 Tg5

01:05 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:31 Uomini e Donne

04:09 La Truffa – Distretto di Polizia 1

6 Italia 1

20:24 Lo Sposo Scomparso – C.S.I. Miami

21:20 Le Iene Show

01:05 Amici – Daytime

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Inferno

23:40 Italia’s Got Talent

01:55 Just a Gigolo

03:40 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:55 La confessione

00:30 Airport Security Spagna

02:40 Airport Security Ireland

20 Venti

20:15 La Concitazione del Fraintendimento – The Big Bang Theory VIII

20:42 L’ Equivalenza del Ballo – The Big Bang Theory VIII

21:04 Renegades: Commando D’Assalto

23:26 Last Vegas

01:41 Addestramento Pericoloso – Covert Affairs II

02:31 Scambio di Spie – Covert Affairs II

03:19 Assicurazione – The Girlfriend Experience

03:39 Confini – The Girlfriend Experience

03:59 Accesso – The Girlfriend Experience

04:19 Provocazione – The Girlfriend Experience

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds ep.14

21:23 Il giustiziere della notte – Death Wish

23:11 Narcos: Mexico II ep.1

00:19 Narcos: Mexico II ep.2

01:29 Speciale Wonderland – 80 anni di Capitan America

02:03 Absentia II ep.5

02:41 Absentia II ep.6

03:23 Rookie Blue III ep.12

04:03 Rookie Blue III ep.13

22 Iris

20:05 Fuga Nella Boscaglia – Walker Texas Ranger I

21:00 L’ Uomo Nel Mirino

23:21 Lo Straniero Senza Nome

01:25 Hamburger Hill

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata America – s.3 ep.7

21:15 Art Night – Artisti e natura pt.18

23:04 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XIII

23:12 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XIV

23:20 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XV

23:30 Save the Date pt.22

00:01 Terza pagina pt.21

00:44 The Great Songwriters 2° Serie ep.6 Paul Anka

01:33 Il fenomeno Bob Dylan

02:33 Rai News Notte

02:35 Save the Date Speciale ‘Farnesina. Digital Art Experience

03:09 Prossima fermata America – s.3 ep.7

04:10 Il Giappone visto dal cielo – ep.3

24 Rai Movie

20:25 Stanlio e Ollio – Musica classica

20:45 Stanlio e Ollio – Sotto zero

21:10 The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no

23:15 Per sempre la mia ragazza

01:10 Mogliamante

03:00 La stanza del vescovo

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 6 – Il tesoro di Orfeo ep.22

21:20 Enrico Piaggio – Un sogno italiano

23:15 Che Dio ci aiuti 6 – p.10

01:30 Nebbie e Delitti 2 – Vietato ai minori p.5

03:10 Piloti 3

03:30 Dream Hotel – Sri Lanka

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Cose nostre – Malavita

23:20 Lo stallone italiano

00:30 Il dio serpente

02:15 Voyeur – Il piacere di guardare

03:00 Sir Ivan: il guru dell’edonismo sessuale

03:55 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Yellowstone

23:00 The Company Men

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 I misteri di Aurora Teagarden – L’ultima scena

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Guerra e Pace

21:10 In un mondo migliore

23:10 Effetto Notte – TV2000

23:35 Retroscena

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

03:00 Professor T.

30 La 5

21:10 L’Isola Dei Famosi

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Guglielmo e Blerta vs. Barbara e Alessandro

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Treviso

22:35 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Costa Apuana

23:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

20:12 L’ insegnante balla… con tutta la classe

22:05 L’ amica di mia madre

23:52 Lettomania

01:33 Amami

03:14 Chi dice donna dice donna

35 Focus

20:15 La Tempesta Perfetta – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:15 La Grande Bellezza – Speciale Vaticano Ed. 3

23:00 Bergkristal – Le Basi Segrete Dei Nazisti

00:00 Tesori Nascosti I, 5 – Tesori Nascosti i

01:00 Tesori Nascosti I, 2 – Tesori Nascosti i

01:56 Tg5 Start

02:00 L’ Aereo Perduto – Indagini Ad Alta Quota XVII

02:41 Tgcom24

02:43 19/03/2021 – Meteo Focus

02:45 Iss: Avamposto Nel Cosmo – Space Tomorrow

03:30 American Comandante

04:15 I Vietcong e il Sentiero di Ho Chi Minh – Macchine Da Combattimento

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Infanzia rubata

21:10 L’Ispettore Gently – Gently e le donne

23:10 L’ispettore Barnaby – il bosco dello strangolatore

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Coppie in crisi

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Infanzia rubata

03:00 The Murder Shift – Segreti

03:55 The Murder Shift – la goccia che fa traboccare il vaso

04:45 The Murder Shift – Tuttofare

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Viene Licenziato – Monk III

21:10 Il Baratro – Chicago P.D. II

22:00 Dì il Suo Nome! – Chicago P.D. II

22:50 Altra Faccia della Luna – Law & Order: Unità Speciale X

23:45 Il Retrovirus – Law & Order: Unità Speciale X

00:35 L’ Inganno – The Closer I

01:25 L’ Assassino è il Maggiordomo! – The Closer I

02:10 Crimine e Misfatto – C.S.I. New York I

02:50 Cina Bianca – C.S.I. New York I

03:30 Dichiarazione di Guerra – Undercover IV

04:25 Senso di Colpa – Undercover IV

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Rombo di tuono

23:30 Shadow Man – Il triangolo del terrore

01:30 Supernatural

03:20 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Ingegneria perduta

23:20 Ingegneria fuori controllo – Fukushima

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea – 90 minuti

01:10 Bodycam – Agenti in prima linea – la morte

02:10 Ce l’avevo quasi fatta – la vedova

03:00 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Danilo Dolci Il Gandhi di Sicilia

21:10 Iraq: distruzione di una nazione. Serie 1 p.4. Il fantasma

22:10 Robert Kennedy il Sogno infranto

23:00 Storia delle nostre città (p. 5) Lecce

23:40 Pillole Argo La giovinezza educata

23:55 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #Maestri Serie 3 P.20

01:00 Passato e Presente. Danilo Dolci Il Gandhi di Sicilia

01:40 Documentario d’autore. Sogni, sesso e cuori infranti

02:40 La storia sotto inchiesta.1948 Jan Masarick e la crisi di Praga

03:30 Uomo europeo p.3. Il popolamento

04:40 Soggetto Donna Donne e ricerca p.88

55 Mediaset Extra

20:30 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

00:35 Avanti un Altro

01:43 Tgcom24

01:45 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto

22:15 I maghi del garage

01:55 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro. 2

02:50 Fast N’ Loud

04:40 Fast N’ Loud – Demolizioni

66 Italia 2

20:05 Contatto! Naruto Contro Itachi – Naruto Shippuden

20:25 Coloro Che Sono Accettati – Naruto Shippuden

20:50 Il Mizukage, la Conchiglia Gigante e il Miraggio – Naruto Shippuden

21:15 The Possession – il Male Vive Dentro di Lei

23:05 Unfriended

00:45 Spazzatura – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya-The Lost Canvas

01:15 Desidero Solo Che Tu Viva – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

01:35 La Spada Solitaria – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

02:00 Simulcast Radio 101