Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 18 marzo 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Carosello Carosone

23:30 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:33 Che tempo fa

01:40 Altri tempi – Zibaldone n.1

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Anni 20

23:30 Io sono…Italia

23:45 Bangla

01:05 Il risveglio della follia

02:30 Shark Invasion

03:55 TG 2 Eat Parade

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0

20:45 Un posto al sole

21:20 The Wife – Vivere nell’ombra

23:05 RaiDocumentari presenta Pandemic: il mondo ai tempi del Covid-19

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Newton Edu (pt.13) Energia e movimento

01:45 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Harvey

02:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:07 Il Piatto Piange

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 L’Isola Dei Famosi

01:00 Tg5

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:10 Maledetta Domenica – Distretto di Polizia 1

03:23 La Violenza – Distretto di Polizia 1

6 Italia 1

20:24 Omicidio in Volo – C.S.I. Miami

21:20 Giustizia Privata

23:35 Breaking in

01:25 Chidi Cilassato – The Good Place

01:50 La Spia – The Good Place

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:25 Sport Mediaset – la Giornata

02:40 Lo Sapevi?, 107

03:00 Lo Sapevi?, 108

03:20 I Cinque Sensi – i Poteri Segreti del Corpo Umano

04:10 Il Mondo Nuovo – Heroes Reborn

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Ultime dal cielo

8 TV8

20:30 UEFA Europa League

20:55 Diretta Gol Europa League

23:00 UEFA Europa League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Highlights UEFA Europa League

01:00 Highlights UEFA Champions League

01:15 Attrition

02:50 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Cambio moglie

00:10 Naked Attraction Italia

01:25 Airport Security Spagna

03:05 Umberto B – il senatur

04:30 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Attenuazione della Concentrazione – The Big Bang Theory VIII

20:42 L’ Approssimazione della Spedizione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Last Vegas

23:25 Highlights Champions League

23:59 Constantine

02:21 Bentornato Nell’Agenzia! – Covert Affairs II

03:06 Missione A Parigi – Covert Affairs II

03:54 Iniziazione – The Girlfriend Experience

04:14 Un’ Amica – The Girlfriend Experience

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds ep.12

21:23 Criminal Minds XIV ep.4

22:04 Criminal Minds XIV ep.5

22:47 Criminal Minds XIV ep.6

23:33 Murder Maps: Amelia Dyer

00:25 L’angelo del crimine

02:24 Absentia II ep.3

03:04 Absentia II ep.4

03:40 Rookie Blue III ep.11

04:19 Worktrotter pt.1

22 Iris

20:05 L’ Uomo Giusto Al Momento Sbagliato – Walker Texas Ranger I

21:00 Ancora Vivo

23:13 Cellular

01:09 Scandalo Al Sole

03:00 Aquile D’Attacco

04:39 Carnera-The Walking Mountain

23 Rai 5

20:17 Prossima fermata America s.3 ep.6

21:16 Sc4 Pappano – Rana

22:34 Balletto – Skid

23:18 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso X

23:27 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XI

23:34 La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso XII

23:43 The Great Songwriters 2° Serie ep. 5 Rickie Lee Jones

00:33 Live@Home: Maroon 5

01:01 Live @ Home: N.E.R.D.

01:26 Rai News Notte

01:27 Zaha Hadid, Forme di Architettura Contemporanea

02:20 Prossima fermata America

03:20 Wild Italy

04:12 Il Giappone visto dal cielo – ep.2

24 Rai Movie

21:10 Under Suspicion

23:05 Copycat – omicidi in serie

01:20 Identikit di un delitto

02:55 Movie Mag

03:25 The Grudge

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 6 – Crisi sentimentale ep.20

21:20 Re di Cuori – Sotto ricatto ep.4

22:10 Re di Cuori – L’ eroe di casa ep.5

23:00 Re di Cuori – La verità viene a galla ep.6

23:50 Un’estate a Praga

01:30 La Squadra 6 – p.14

03:30 Dream Hotel – Chiang Mai

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Il mistero dei teschi di cristallo

23:05 L’iniziazione

00:45 Scarlet Diva

02:20 I Want Sex Too!

03:20 Hugh Hefner, il padre di Playboy

04:15 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:15 Strega per amore

21:10 Una teenager alla Casa Bianca

23:00 Il buongiorno del mattino

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 I misteri di Aurora Teagarden – Tagli, cuci e uccidi

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Il caso Paradine

23:20 Indagine ai confini del sacro

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Eden, un Pianeta da salvare

00:35 I Kennedy

02:15 La cucina di Sonia

02:35 A te le chiavi

03:10 La Mala Educaxxxion

04:20 Professor T.

30 La 5

21:10 Oltre L’Oceano

23:10 Un’ Ottima Annata – A Good Year

01:19 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Andrea e Carlotta vs. Marika e Fiorella

21:25 Vite al limite – Samantha

23:15 La clinica della pelle

34 Cine34

20:11 Cose dell’altro mondo

22:04 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

22:05 Delitto al ristorante cinese

00:01 Segreti di cinema – cine34 ’21

00:14 Squadra antiscippo

01:58 Il giustiziere sfida la città

03:36 Con la morte alle spalle

35 Focus

20:16 Terroristi? – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:16 Alla Ricerca di Atlantide – Cose di Questo Mondo VI

22:15 Il Triangolo delle Bermude dello Spazio – Cose di Questo Mondo VI

23:00 L’ Italia Tra Le Stelle – Protagonisti della Nuova Corsa Allo Spazio, 2

00:00 Freedom Oltre il Confine – 21

02:00 La Conquista Dei Mari – Ancient Discoveries III

02:41 Tgcom24

02:43 18/03/2021 – Meteo Focus

02:45 Londra e Berlino: Assassini Nel Buio – Storie Criminali della Seconda Guerra Mondiale

03:30 I Tornado – Le Furie della Natura i

04:15 Cicloni – Le Furie della Natura II

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Simbiosi

21:10 Profiling – Doppio gioco

22:10 Profiling – Connessioni

23:10 Elementary – Corpo di ballo

00:10 Elementary – un ritorno inatteso

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Visite a domicilio

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Simbiosi

03:00 The Murder Shift – Cenere di platino

03:55 The Murder Shift – un gioco pericoloso

04:45 The Murder Shift – Identikit di un omicida

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Stanza del Panico – Monk III

21:10 L’ Inganno – The Closer i

22:00 L’ Assassino è il Maggiordomo! – The Closer i

22:50 Nuotando con Gli Squali – Law & Order: Unità Speciale XXI

23:45 Eterno Sollievo Dal Dolore – Law & Order: Unità Speciale XXI

00:35 Confessioni – Law & Order: Unità Speciale X

01:25 Altalena – Law & Order: Unità Speciale X

02:10 L’ Iniziazione – C.S.I. New York i

02:50 Il Finto Movente – C.S.I. New York i

03:30 La Nuova Pillola Magica – Undercover IV

04:25 Dichiarazione di Guerra – Undercover IV

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 The Detonator – Gioco mortale

23:30 Highlander: Endgame

01:30 Supernatural

03:20 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 La febbre dell’oro – Guerra fredda

22:20 La febbre dell’oro – L’impatto

23:20 La febbre dell’oro – Fuoco e ghiaccio

00:40 Bodycam – Agenti in prima linea – Corsa contro il tempo

01:40 Bodycam – Agenti in prima linea

02:30 Ce l’avevo quasi fatta – in fuga

03:25 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente.150 ore per il diritto allo studio

21:10 a.C.d.C. La via del ferro

22:10 a.C.d.C. Conquistadores p.1. Le chiavi del mare

00:15 Il giorno e la storia

00:40 #Maestri Serie 3 P.19

01:20 Passato e Presente.150 ore per il diritto allo studio

02:00 E’ L’Italia, Bellezza! Pt. 5

02:55 La storia sotto inchiesta. Midway, quattro minuti di battaglia

03:45 Uomo europeo p.2. L’alba dell’Europa

04:50 Soggetto donna Donne e ricerca p.87

55 Mediaset Extra

21:10 Ultimo

00:58 Tgcom24

01:00 L’Isola Dei Famosi – Extended Edition

04:30 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:20 A caccia di auto

22:15 Car Kings – Hollywood supercar

23:10 Car Kings – Viaggio amarcord

00:05 Car Kings – Galpin Auto Sports

01:00 Car Kings – un raro Van

01:50 Car Kings – Dettagli

02:40 Fast N’ Loud – Model A- 2a parte

03:30 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro

66 Italia 2

20:15 Le Speranze di un Padre, L’Amore di una Madre – Naruto Shippuden

20:46 Contatto! Naruto Contro Itachi – Naruto Shippuden

21:15 Unfriended

22:49 Il Vortice del Caos – My Hero Academia

23:20 Una Svolta Dietro L’Altra – My Hero Academia

23:51 Alla Ricerca di Bakugo – My Hero Academia

00:20 All For One – My Hero Academia

00:51 Il Simbolo della Pace – My Hero Academia

01:15 La Foresta della Morte – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

01:35 Se Potessi Tornare A Quei Giorni – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

01:55 Dei e Pedine – i Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya-The Lost Canvas

02:15 Simulcast Radio 101