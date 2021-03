Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 14 marzo 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Le indagini di Lolita Lobosco – Gioco pericoloso

23:40 TG1 60 Secondi

23:45 Speciale Tg1

00:50 RaiNews24

01:13 Che tempo fa

01:25 Sottovoce

01:55 Applausi

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 911 – Emergenza al 911

21:50 911 – Lone Star Amici nemici

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Protestantesimo

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 L’arte del dubbio – Scheletri nell’armadio

02:42 Insieme fino alla fine

03:20 Videocomic Passerella di comici in tv

03:30 Speciale 36° America’s Cup

03:50 Vela: 36a America’s Cup 2021

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

23:20 TG Regione

23:25 TG3 Mondo

23:48 Meteo 3

23:55 Mezz’ora in più

01:20 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

01:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste

03:55 Blob Cinico Tv

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Lo Specialista

23:49 Mr. Crocodile Dundee

01:53 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:15 Viaggio Segreto

04:05 I Viaggiatori della Sera

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:01 La Freccia Nera

6 Italia 1

20:24 Lifting Letale – C.S.I. Miami

21:20 La Maledizione della Prima Luna

00:05 Pressing Serie

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Trappola Diabolica

03:56 Studio Aperto – la Giornata

04:06 Rage – Fuoco Incrociato

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 A te le chiavi

02:30 La grande scommessa

8 TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:35 Italia’s Got Talent

00:55 Loving Ibiza

03:00 Lady Killer

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – San Diego

21:30 Tra le nuvole

23:35 Ostaggi – Attacco allo scuolabus

01:00 Crimini in diretta

20 Venti

21:04 The Accountant

23:41 Beverly Hills Cop-Un Piedipiatti A Beverly Hills

01:46 Missione in Svizzera – Covert Affair

02:26 Trafficanti D’Armi – Covert Affair

03:08 Nome in Codice: “Volpe Rossa” – The A-Team V

03:53 Una Reporter Molto Vivace – The A-Team V

04:38 Squadra Antimafia 4 Palermo Oggi – Squadra Antimafia IV

21 Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro IV ep.9

21:21 Oscure presenze a Cold Creek

23:24 Criminal Minds XIV ep.1

00:13 Criminal Minds XIV ep.2

01:00 Criminal Minds XIV ep.3

01:47 Resident Evil

03:17 Cold Case II ep.17

04:00 Cold Case II ep.18

22 Iris

21:00 Il Pianista

23:57 Scuola di Cult

00:03 Il Falò delle Vanità

02:14 Messaggi Sospetti

03:39 King Kong

23 Rai 5

20:51 Racconti di luce ep.2

21:16 Wild Italy s.6 ep.4

22:10 Camera con vista – Fuori Binario

23:07 La divina commedia. Vespri danteschi – Purgatorio XXXI

23:16 La divina commedia. Vespri danteschi – Purgatorio XXXII

23:25 La divina commedia. Vespri danteschi – Purgatorio XXXIII

23:35 Film – Detroit

01:54 Tuttifrutti pt.19

02:20 Rai News Notte

02:23 Vivaldi, Corelli, Rossini

03:18 Wild Italy s.3 ep.1

04:08 Wild Australia ep.1

24 Rai Movie

21:10 Captain Fantastic

23:15 Australia

02:05 L’Enfer – Inferno

03:40 La bella avventura

25 Rai Premium

21:15 Canzone segreta – p.1

00:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.101

00:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.102

01:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.103

02:10 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.104

02:50 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.105

03:30 Un’estate in Sicilia

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Legami di sangue

23:05 Il dio serpente

00:50 Big Like Me – Le dimensioni del sesso

02:30 I Want Sex Too!

03:30 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:10 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

21:10 I predatori dell’arca perduta

23:00 Sin City

01:00 Law & Order: Criminal Intent

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Enid

23:00 Elsa & Fred

00:45 Angelus di Papa Francesco

01:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 Professor T.

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno

21:10 Ricetta D’Amore – That’s Amore

22:55 Una Ragazza Speciale

00:50 X-Style

01:29 Verissimo

03:34 Amici di Maria

31 Real Time

20:10 Il castello delle cerimonie – il 18esimo di Francesco

20:45 Il castello delle cerimonie – il battesimo di Teresa

21:15 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Tutta la verità. 3

22:15 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

23:15 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti

00:15 La clinica della pelle

01:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

22:05 Scuola di ladri – Parte seconda

23:58 Scuola di ladri

01:51 Com’è dura l’avventura

03:32 I prosseneti

35 Focus

20:15 Cose di Questo Mondo II, 1 – Cose di Questo Mondo II

21:15 Freedom Oltre il Confine – 21

23:00 Big Cat Country, 5 – Big Cat Country

00:00 Malika: la Grande Predatrice

01:00 Nell’Occhio del Ciclone – Indagini Ad Alta Quota XIII

02:00 Medicina Estrema – Ancient Discoveries III

02:41 Tgcom24

02:43 14/03/2021 – Meteo Focus

02:45 Billy Hill, il Padrino di Londra

03:30 Olimpia, Le Origini Dei Giochi

04:15 Non un Passo Indietro – Stalingrad

38 Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood – Sangue e rosa

23:00 Tandem – il villaggio abbandonato

00:00 Tandem – la donna con due facce

01:05 Missing – Legami familiari

02:00 Missing – Ultima fermata

02:55 Missing – Nel cuore della notte

03:45 Missing – la pace familiare

04:30 Missing – Doppio sequestro

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Fattorino del Giornalaio – Monk II

21:10 Nuoce Gravemente Alla Salute – il Ritorno di Colombo III

23:05 Poirot: Se Morisse Mio Marito

01:05 Effetto Domino – Chicago P.D. II

01:50 Vecchi Amici – Chicago P.D. II

02:30 La Lista – Chicago P.D. II

03:15 Soldi Facili – Chicago P.D. II

03:54 Tgcom24 C1

03:55 Una Donna Onesta – Chicago P.D. II

04:35 L’ Ombra Cinese – Maigret

49 Spike TV

20:10 Un papà da Oscar

21:30 Battistology

23:30 Il giovane ispettore Morse

03:10 Delitto a Paimpont

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 La febbre dell’oro – Guerra fredda

21:25 Cacciatori di reti fantasma – il Dolium

22:20 Cacciatori di reti fantasma – il relitto di Terni

23:15 Bodycam – Agenti in prima linea

00:15 Bodycam – Agenti in prima linea – 90 minuti

01:10 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga in Texas

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – Amore in fuga

02:55 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga dal condotto dell’aria

03:50 Cops Spagna

04:35 Undercut: l’oro di legno

54 Rai Storia

20:10 Domenica con Ricky Tognazzi

20:15 Terza B Facciamo l’appello – Ugo Tognazzi

20:55 Variety: sul set de “La Terrazza”

21:05 Domenica con Ricky Tognazzi

21:10 Il commissario Pepe

22:45 Domenica con Ricky Tognazzi

22:50 Ugo Tognazzi. Padrone di casa

23:40 Cinema d’oggi: set “Il pollo ruspante”

23:45 Domenica con Ricky Tognazzi

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Scritto, letto, detto: Giovanni Belardelli

00:35 Passato e Presente. L’eredità di Cavour

01:30 Un uomo nel mirino. Martin Luther King e l’FBI

02:00 Cortoreale Gli anni del documentario italiano. Francesco Maselli

03:00 Soggetto Donna. Il mestiere di vivere p. 81

03:45 Come eravamo – Giovani 57^ puntata

04:00 Res 78-82 – p.31

55 Mediaset Extra

21:10 Ciao Darwin – A Grande Richiesta

00:30 Tg5 – Speciale

01:40 Avanti un Altro

02:38 Tgcom24

02:40 Colpo Grosso

04:25 Zig Zag

59 Motor Trend

20:05 Ingegneria impossibile – il ponte fluttuante

21:05 Ingegneria impossibile – Stratolaunch

22:05 Ingegneria impossibile – Chernobyl

23:00 Ingegneria impossibile – Grattacieli

23:55 Ingegneria impossibile – New York

00:45 Come è fatto

02:30 Affari a quattro ruote World Tour – Svezia

03:20 Affari a quattro ruote – TVR S

04:05 Affari a quattro ruote – Land Rover Discovery TDI

66 Italia 2

20:20 Armonie Musicali – i Griffin

20:45 I Problemi di Peter – i Griffin

21:15 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory

21:40 L’ Illuminazione del Vcr – The Big Bang Theory

22:05 Spock, Kirk e L’Ernia Inguinale – Young Sheldon

22:35 Una Piuma D’Aquila, Fagiolini e un Eschimese – Young Sheldon

23:01 L’ Esorcista

01:30 La Vita di Brian – i Griffin

01:50 Armonie Musicali – i Griffin

02:10 I Problemi di Peter – i Griffin

02:30 Simulcast Radio 101