Il Lazio rimane in zona gialla: Speranza firmerà l’ordinanza per la conferma

Nonostante i primi timori diffusisi a inizio settimana, il Lazio resterà in zona gialla. Oggi si doveva prendere la decisione ufficiale, ed è finalmente arrivata.

I commenti

Uno dei primi commenti è di Rodolfo Lena: “La Regione Lazio resta in zona gialla, una bella notizia.

Non dobbiamo tuttavia abbassare la guardia”. Anche Michela Califano ha appena rilanciato la news sui social, commentandola così: ”

Grazie agli sforzi di tutti il Lazio rimane in zona gialla. Una bella notizia, soprattutto per il nostro tessuto economico già provato dalle pesanti misure di contenimento della diffusione del virus.

Questo naturalmente non significa che la situazione sia rosea. Le varianti si stanno affacciando nella nostra Regione. Le terapie intensive e i sub intensive non sono ancora in affanno, questo grazie al lavoro di potenziamento dei reparti.

Ma dobbiamo stare attenti. In attesa di riuscire a vaccinare tutti dobbiamo tenere alta la guardia e contrastare in tutte le maniere il virus”.

Già ieri c’era stata “l’anticipazione” di Alessio D’Amato, che aveva spiegato come i dati in possesso fossero da zona gialla. L’assessore alla Sanità aveva preannunciato di attendere comunque l’esito di ISS e Ministero della Salute e poco fa è giunta la bella notizia. Il Lazio resterà in zona gialla, ma non si deve abbassare la guardia, poiché i valori restano comunque quasi in bilico e soltanto i nostri comportamenti potranno far sì che la situazione migliori.

Le nuove ordinanze firmate dal ministro Speranza entreranno in vigore domenica 21 febbraio, ma nella nostra regione non ci sarà nessun cambiamento, per ora.