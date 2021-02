“Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell’istituto Superiore di Sanità (ISS), il Lazio dovrebbe rimanere in zona gialla con un valore RT a 0.95, una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica, entrambi al di sotto delle soglie di allerta. Inoltre, vi è una riduzione dell’incidenza per 100mila abitanti.

Come sempre diciamo, i colori non sono un concorso a premi, ma il frutto del rispetto da parte dei cittadini delle regole di prevenzione. La zona gialla non è mai un disco verde o un tana libera tutti, anzi aumenta la responsabilità e il rigore. Ovviamente, attenderemo le valutazioni finali dell’ISS e del Ministero della Salute.

La comunicazione arriva direttamente dall’account Salute Lazio, che rappresenta Sistema Sanitario Regionale della Regione Lazio. Non resta dunque che attendere l’eventuale ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Staremo a vedere se se ISS e Ministero della Salute opteranno per il mantenimento in zona gialla della regione Lazio o se tornerà arancione, dopo due settimane.

A ogni, modo se dovesse arrivare la smentita e il Lazio tornasse in zona arancione, il provvedimento dovrebbe avere valore a partire da lunedì 22 febbraio 2021, e durare per almeno 2 settimane, in attesa di nuovi dati. Altrimenti, per ora, tutto resterà come è stato in queste ultime due settimane.