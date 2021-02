Lazio in bilico tra zona gialla e zona arancione: oggi si decide

Oggi sarà un giorno decisivo per le Regioni (Lazio compresa). Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata un nuovo documento che assegnerà i diversi colori per le zone a rischio.

Zona gialla, zona arancione: pillola rossa o pillola blu?

Al momento le Regioni che sono a rischio sono 6: Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Marche e Piemonte, con l’Abbruzzo che rischierebbe addirittura la zona rossa a causa dei troppi contagi. Nel Lazio, invece, quello che maggiormente preoccupa è il valore RT che, negli ultimi giorni, è salito a 0.95.

Non solo, preoccupano anche le diverse varianti del virus ma, D’Amato, si è detto comunque ottimista visto che vi è una riduzione dell’incidente per 100 mila abitanti, con una riduzione del numero di focolai e del tasso di occupazione dei posti letto.

Le parole di D’Amato

Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Lazio dovrebbe rimanere in zona ‘gialla’ con un valore RT a 0.95, una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta. Inoltre vi è una riduzione dell’incidenza per 100 mila abitanti.

Come sempre diciamo i colori non sono un concorso a premi, ma il frutto del rispetto da parte dei cittadini delle regole di prevenzione. La zona gialla non è mai un disco verde o un tana libera tutti, anzi aumenta la responsabilità e il rigore. Ovviamente attenderemo le valutazioni finali dell’ISS e del Ministero della Salute.