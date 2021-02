Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 28 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo PrimaFestival

20:45 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Le indagini di Lolita Lobosco – Solo per i miei occhi

23:41 TG1 60 Secondi

23:45 Speciale Tg1

00:50 Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:20 RaiNews24

01:47 Che tempo fa

01:55 Sottovoce

02:25 Applausi

03:40 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 911 – Pazzi

21:50 911 – Lone Star. Per volontà divina

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Protestantesimo

01:30 Sulla Via di Damasco

01:40 Un nuovo amore

03:21 L’incidente

04:00 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Speciale Report Terra acqua fuoco aria

23:25 TG Regione

23:30 TG3 Mondo

23:55 Meteo 3

00:00 Mezz’ora in più

01:30 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

01:55 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:10 Il cuore del tiranno

03:40 Laboratorio teatrale di Luca Ronconi

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 13 Hours

00:15 Arma Letale

02:20 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:42 La Donna dell’Altro

04:36 Donne, Botte e Bersaglieri

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:02 La Palestra

6 Italia 1

20:24 L’ Imboscata – C.S.I. Miami

21:20 Catwoman

23:35 Pressing Serie

02:00 Lo Spazzaneve – The Good Place

02:24 Studio Aperto – la Giornata

02:34 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 A te le chiavi

02:30 Il Commissario Cordier

04:10 Meteo – Oroscopo

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:40 Italia’s Got Talent

00:45 Piacere Maisano

01:40 Duetto a tre

03:05 Lady Killer

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – Las Vegas

21:35 Quasi quasi cambio i miei

00:10 Il contadino cerca moglie – i protagonisti

01:20 Crimini in diretta

20 Venti

21:04 Chinese Zodiac

23:30 U.S. Marshals – Caccia Senza Tregua

02:00 Lo Scambio – Undercover IV

02:56 La Nuova Pillola Magica – Undercover IV

03:46 Il Giorno del Giudizio – I Parte – The A-Team IV

04:26 Il Giorno del Giudizio – II Parte – The A-Team IV

21 Rai 4

20:34 Last Cop – L’ultimo sbirro III ep.2

21:23 Stolen

23:02 I segni del male

00:47 Ghost Stories

02:25 Cleanskin

04:03 Cold Case II ep.5

22 Iris

21:00 Zabriskie Point

23:22 Training Day

01:43 Black Cobra 3

03:10 Morte A 33 Giri

04:45 Come Ai Vecchi Tempi – Hazzard

23 Rai 5

20:44 Prima della Prima – Violanta

21:16 Wild Italy – Vivere al limite

22:11 Camera con vista – Fuori Binario

23:09 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XXII

23:18 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XXIII

23:28 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XXIV

23:38 Film – The Believer

01:13 Rai News Notte

01:14 Wild Italy – Vivere al limite

02:09 Camera con vista – Fuori Binario

03:08 Save the Date – Pillola Venezia allo Specchio

03:28 Wild Italy

04:17 I Meccanismi della Natura

24 Rai Movie

21:10 Australia

23:55 Il sapore del successo

01:40 Il giorno in più

03:25 L’evaso

25 Rai Premium

21:20 Il Cantante Mascherato 2021 – p.5

00:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.91

00:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.92

01:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.93

02:10 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.94

02:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.95

03:50 Joe Petrosino – p.4

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Non commettere atti impuri

23:10 Paradise Club: il mega bordello

00:10 Escort Girls

01:20 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

02:30 Love for sale con Rupert Everett

03:30 Le schiave del marciapiede

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 Storia di noi due

23:00 Il lato positivo – Silver Linings Playbook

01:00 La casa nella prateria

04:00 Garage Sale Mystery 13: Maschera di morte

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Oliver Twist

23:45 La grande corsa

02:20 Angelus di Papa Francesco

02:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 Professor T.

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 91

21:10 Storia D’Inverno – Magic Night

23:20 La Vera Storia di Biancaneve – Magic Night

01:10 X-Style

01:49 Grande Fratello Vip Aut.

02:15 Verissimo

04:20 Amici di Maria

31 Real Time

20:20 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Punto di non ritorno

22:10 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Tutta la verità. 1

23:45 La clinica della pelle

01:20 La clinica del pus

03:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la rosacea

04:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il tumore

34 Cine34

20:18 W gli sposi

22:04 Attila flagello di Dio

23:59 Lui è peggio di me

01:55 Saturno contro

03:45 Segreti di cinema – cine34 ’21

03:56 A vent’anni è sempre festa

35 Focus

20:15 Città Proibite – Cose di Questo Mondo III

21:15 La Tomba Nascosta di Genghis Khan – Cose di Questo Mondo II

22:15 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo III

23:00 Big Cat Country, 3 – Big Cat Country

00:00 Le Regine della Savana

01:00 Crollo Nel Ghiaccio – Indagini Ad Alta Quota XIII

02:00 Il Mega Motore Disel – Mega-Ingegneria i

02:41 Tgcom24

02:43 28/02/2021 – Meteo Focus

02:45 Dieci Giorni di Fuoco – Campi di Battaglia IV

03:30 Attila, il Flagello di Dio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

04:15 Genserico, il Re Vandalo – Barbarians – Roma Sotto Attacco

38 Giallo

20:05 Profiling – un figlio ad ogni costo

21:10 I misteri di Brokenwood – Essere o non essere

22:50 Tandem – L’amica scomparsa. 1

23:50 Tandem – L’amica scomparsa. 2

00:50 Missing – una vita in pericolo

01:45 Missing – la sposa scomparsa

02:35 Missing – i segreti dei padri

03:30 A sei passi dal killer – Jack Reid

04:20 A sei passi dal killer – Christine Sheddy

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Cane – Monk VIII

21:10 Colonna Sonora con Omicidio – il Ritorno di Colombo III

23:05 L’ Arte di Morire – Perry Mason

00:50 Poirot: Tragedia in Teatro

02:35 Un Antico Rancore – Close To Home II-Giustizia Ad Ogni Costo

03:15 La Febbre Da Gioco – Close To Home II-Giustizia Ad Ogni Costo

03:55 L’ Affidamento – Close To Home II-Giustizia Ad Ogni Costo

04:39 Tgcom24

49 Spike TV

20:10 I Jefferson

21:30 Battistology

23:30 Il giovane ispettore Morse

03:10 Relic Hunter

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 La febbre dell’oro – Matrimonio

21:25 Border Security: terra di confine

23:15 Bodycam – Agenti in prima linea – Brutto scenario

00:10 Bodycam – Agenti in prima linea – Stallo

01:05 Ce l’avevo quasi fatta – Fuga

01:55 Ce l’avevo quasi fatta – Tornare a casa

02:50 Ce l’avevo quasi fatta – Fingere di essere un poliziotto

03:45 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Agnese va a morire

20:20 Il giorno e la storia

20:50 L’Uomo Dal Fiore in Bocca

21:25 Set film “Un viaggio chiamato amore”

21:30 Un viaggio chiamato amore

22:55 Sedici e trentacinque

00:05 Notiziario-RaiNews24

00:10 Il giorno e la storia

00:35 Scritto, letto, detto: Luca De Biase

00:50 Passato e Presente La dinastia dei Severi

01:30 Cronache di Hitler p.4

02:20 Cortoreale Gli anni del documentario italiano Il 1959

03:10 Soggetto donna. Donne e cittadinanza p. 71

04:00 Res 78-82 – p.27

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25 Ingegneria impossibile – la fogna di Londra

21:20 Ingegneria impossibile – Aeroporto enorme

22:15 Ingegneria impossibile – Mega torre a New York

23:05 Ingegneria impossibile – Da sud a nord

00:05 Ingegneria impossibile – la diga

00:55 L’impero delle macchine – la petroliera

01:50 L’impero delle macchine – Auto volanti

02:40 Affari a quattro ruote – Audi Quattro

03:30 Affari a quattro ruote – Maggiolino Volkswagen

04:15 Affari a quattro ruote – Jaguar XJS

66 Italia 2

20:20 Peter Selvaticus – i Griffin

20:45 Amici Rubati – i Griffin

21:15 La Collisione Al Planetario – The Big Bang Theory

21:40 L’ Imitazione Perturbativa – The Big Bang Theory

22:05 Una Calcolatrice Solare, una Partita e una Cheerleader – Young Sheldon

22:35 Una Toppa, un Modem e uno Zantac – Young Sheldon

23:01 Il Tunnel dell’Orrore

00:50 12 Uomini Arrabbiati e Mezzo – i Griffin

01:15 Peter Selvaticus – i Griffin

01:35 Amici Rubati – i Griffin

01:50 Non Riesce A Dirlo – Camera Cafè

01:55 Record di Contratti – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101