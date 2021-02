Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 25 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti 6 – Non dire no – Tradimento

23:40 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:32 Che tempo fa

01:50 Presto farà giorno

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Robin Hood – L’origine della leggenda

23:20 Il Paradiso per davvero

00:50 Il commissario Voss Un paradiso distrutto

02:15 Quando Chiama il Cuore – Una fidanzata… inaspettata

02:57 Preludio a un bacio

03:40 TG 2 Eat Parade

03:50 Piloti

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:25 Lui è peggio di me

23:30 Blob

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Ombre Rosse

02:53 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:14 La Vendetta di Ercole

04:43 Vertigine

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Che Bella Giornata

23:20 X-Style

00:00 Tg5

00:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:01 Uomini e Donne

03:16 Squadra Antimafia 7

6 Italia 1

20:35 Legittima Difesa – C.S.I. Miami

21:31 La Pupa e il Secchione e Viceversa

00:45 Amici – Daytime

01:45 Le Belle Menti – The Good Place

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:30 UEFA Europa League Prepartita

21:00 UEFA Europa League: Milan – Stella Rossa

23:00 UEFA Europa League Post partita

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Highlights UEFA Europa League

01:00 Highlights UEFA Champions League

01:30 Beyond the Law – L’infiltrato

03:15 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Il contadino cerca moglie – i protagonisti

22:55 Lara Croft: Tomb Raider – la culla della vita

01:10 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Isolamento del Mostro – The Big Bang Theory VI

20:42 L’ Implementazione dell’Obbligo Contrattuale – The Big Bang Theory VI

21:04 Blackhat

22:08 Tg Com

23:45 Highlights Champions League

00:19 Rush Hour – Missione Parigi

01:08 Tg Com

02:14 Tutta la Verità – Undercover III

03:13 Caccia All’Uomo – Undercover III

04:12 I Cavalieri dell’Asfalto – The A-Team III

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds XIII ep.4

21:23 I predoni

23:16 Vendetta finale

00:47 Narcos III ep.1

01:48 Narcos III ep.2

02:37 Rookie Blue ep.9

03:18 Rookie Blue ep.10

03:59 Cold Case II ep.2

22 Iris

20:05 Scontro Finale – II Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Senza Tregua

23:10 Scuola di Cult

23:16 Payback

01:29 Il Tocco del Male

03:30 Life

23 Rai 5

20:15 Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente

21:16 Grandi Momenti di Danza

22:38 Prima della Prima – Violanta

23:10 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XIII

23:19 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XIV

23:27 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno XV

23:37 Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

01:35 Rai News Notte

01:37 Stars of the Silver Screen

02:22 Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente

03:22 Wildest Pacific

04:15 I Meccanismi della Natura

24 Rai Movie

21:10 Remember

22:50 Takers

00:40 The Grudge 3

02:20 Movie Mag

02:45 Ti presento la mia ragazza – Windstruck

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Acque avvelenate ep.14

21:20 Lezioni di sogni

23:20 Treccani – Il volto delle parole

00:15 Blood & Treasure – L’ ombra del progetto Atena ep.9

01:00 Blood & Treasure – Il prezzo della vendetta ep.10

01:40 La Squadra 6 – p.11

03:15 Impazienti

03:30 Dream Hotel – Mauritius

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Le ultime ore della Terra

23:15 Il mondo porno di due sorelle

01:15 Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze

03:00 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:00 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 La guerra dei mondi

23:00 G.I. Joe – La nascita dei Cobra

01:00 Giudice Amy

03:00 7 Seconds

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:00 Meteo

21:10 Notorius, l’amante perduta

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Mica pizza e fichi

20:50 La cucina di Sonia

21:30 American Gigolò

23:50 Black Rain – Pioggia Sporca

02:20 La cucina di Sonia

02:40 Professor T.

30 La 5

21:10 Best Of Me – il Meglio di Me – Pagine D’Amore

23:40 Chateau Meroux – il Vino della Vita

01:41 Pizza Girls

01:47 Grande Fratello Vip Aut.

02:03 L’ Amante Dei Sogni – The O.C. IV

02:43 Il Giorno della Marmotta – The O.C. IV

03:23 La Forza del Destino – The O.C. IV

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Ilaria e Savina vs. Michelle e Patrick

21:25 Il contadino cerca moglie – i protagonisti

22:45 La clinica della pelle

34 Cine34

20:13 Il ragazzo del pony express

22:04 Vip

00:17 Sogni mostruosamente proibiti

01:58 Il nido del ragno

03:30 Silenzio: Si uccide

35 Focus

20:15 Un Dirottamento in Africa – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Città in Pericolo – Amsterdam

22:00 Tokyo – Città in Pericolo

23:00 La Stazione Spaziale Internazionale

23:55 Dalla Terra Alla Luna – Apollo 13: i Tredici Fattori della Salvezza

01:00 Ritorno A Casa – Apollo 13: i Tredici Fattori della Salvezza

02:00 Mostri Da Fuoristrda – Mega-Ingegneria i

02:41 Tgcom24

02:45 Provenza: Lo Sbarco Dimenticato – Campi di Battaglia IV

03:30 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges, 4

04:19 Arminio, il Selvaggio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

38 Giallo

20:15 Fast Forward – il Caso Christine Zeitlberger

21:10 Tandem – L’amica scomparsa. 1a parte

22:10 Tandem – L’amica scomparsa. 2a parte

23:10 Elementary – in bilico

00:10 Elementary – Tremori

01:05 Cherif – Prova d’autore

02:05 Cherif – la donna in bianco

03:05 Nightmare Next Door – il delitto quasi perfetto

03:55 Nightmare Next Door – L’ultimo viaggio

04:45 Nightmare Next Door – Grosso guaio nella contea di Coal

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Al Banco Dei Testimoni – Monk VIII

21:10 Quadro Generale – The Closer I

22:00 Guerra Personale – The Closer I

23:00 Non Può Essere Dichiarato Colpevole – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:55 Dev’Essere Ritenuto Colpevole – Law & Order: Unità Speciale XXI

00:40 Supposizioni – Law & Order: Unità Speciale XX

01:25 Fine Dei Giochi – Law & Order: Unità Speciale XX

02:05 L’ Informatrice – Law & Order: Unità Speciale VIII

02:50 Corsa Contro il Tempo – Law & Order: Unità Speciale VIII

03:30 Rosso Rubino – The Mentalist II

04:10 Un Lancio Rosso Fuoco – The Mentalist II

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Caccia al ladro

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 A caccia di tesori

21:25 La febbre dell’oro – Grandi rischi

22:15 La febbre dell’oro – Vecchia scuola

23:10 La febbre dell’oro – Matrimonio

00:05 112: Fire Squad

02:50 Cops: UK

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Umberto Nobile un italiano al Polo Nord

21:10 a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande

22:00 a.C.d.C. Il terremoto di Lisbona

23:00 Guerra di Corea p.2. Gli eroi del ghiaccio

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 3 P.4

01:00 Passato e Presente. Umberto Nobile un italiano al Polo Nord

01:40 E’ L’Italia, Bellezza! Pt. 4

02:35 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. Trincee d’inchiostro

03:30 Festa, farina e forca. Sa emina, su balente

04:30 Soggetto Donna. Avanti ragazze! p. 68

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:05 Affari a quattro ruote Francia

22:15 Chi cerca trova: auto da sogno

00:05 La clinica dei rottami – Dalla Cornovaglia all’Oxfordshire

00:35 La clinica dei rottami – Buckinghamshire

01:00 La clinica dei rottami – Surrey

01:25 La clinica dei rottami – Cornovaglia

01:50 La clinica dei rottami – Oxfordshire

02:15 La clinica dei rottami – Surfin’ Cornovaglia

02:40 Fast N’ Loud – 72 Cool Kingwood/Retro Replicar

03:30 Fast N’ Loud – Shelby Mustang. 1a parte

04:20 Fast N’ Loud – Shelby Mustang. 2a parte

66 Italia 2

20:15 Il Genio della Strategia – Naruto Shippuden

20:45 Sul Campo di Battaglia – Naruto Shippuden

21:15 Split

23:30 Il Re Scorpione: il Libro delle Anime

01:30 Folken e Mime – i Cavalieri dello Zodiaco

01:50 Risveglio Da un Incubo – i Cavalieri dello Zodiaco

02:10 Il Cavaliere Senza Pietà – i Cavalieri dello Zodiaco

02:30 Simulcast Radio 101