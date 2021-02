Dalle 18:00 di oggi sarà attivo il Centro Operativo Comunale (COC) di Monte Compatri per monitorare l’evolversi della situazione metereologica dei prossimi quattro giorni. In caso di neve entro due ore saranno fuori tutti i mezzi necessari per pulire le strade. In caso di pioggia da domani pomeriggio si procederà allo spargimento di sale nelle zone a rischio ghiaccio.

FREDDO E NEVE IN ARRIVO. ATTIVATO IL COC PER L’EMERGENZA METEO

In campo 4 mezzi spazzaneve e due mezzi spargisale. Altre 2 macchine a supporto. “Siamo pronti a qualunque evenienza”, dichiara il Sindaco Fabio D’Acuti. “Ringrazio fin da ora i volontari della Protezione Civile Beta 91 Monte Compatri, gli operai comunali e la Polizia Locale per il grande lavoro che faranno per la messa in sicurezza del nostro territorio”.

In caso di emergenza potete chiamare il COC al n.06/9487702 dalle 09:00 alle 18:00. In alternativa la Polizia Locale al n. 06/94780562/3/4.

Si raccomanda, in caso di neve o ghiaccio, di non uscire con la macchina se non per stretta necessità e comunque solo se muniti di gomme termiche o catene.