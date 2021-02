Si informa la cittadinanza che è stato riscontrato un aumento dei casi di positività nella classe della scuola primaria del CU in quarantena.

Interviene il Sindaco di Monte Compatri: chiusa la palazzina B del plesso

Oltre ai casi già comunicati si rilevano altri 2 docenti e 4 alunni positivi in più per un totale di 3 docenti e 8 alunni.

In questi minuti il Sindaco Fabio D’Acuti sta firmando un’ordinanza per la chiusura della palazzina B del Plesso elementare del CU per una sanificazione straordinaria da effettuarsi domani, martedì 2 febbraio, dalle ore 07:00 per non interferire con l’ingresso degli alunni nella palazzina A.

Da mercoledì 3 febbraio le lezioni riprenderanno normalmente in tutto il plesso tranne che per la classe posta in quarantena.