Lazio, allerta meteo in arrivo: saranno 24 ore di rovesci e brevi temporali

Il tanto preventivato calo delle temperature sta arrivando in queste ore anche nella regione Lazio. Nel pomeriggio di oggi 12 febbraio 2021, e per le successive 24 ore, è in atto un’allerta gialla della protezione civile, per criticità idrogeologica e idraulica con rovesci o brevi temporali.

Lazio, 24 ore di allerta meteo gialla dal pomeriggio di oggi, 12 febbraio 2021, a domani, 13 febbraio

Le temperature dovrebbero diminuire drasticamente e addirittura per la giornata di sabato 13 febbraio 2021, in mattinata, si teme che la neve possa giungere anche a quote basse. Ci saranno aggiornamenti sulla situazione metereologica in atto appena possibile.