Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 22 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il Commissario Ricciardi – Vipera

23:25 SetteStorie

00:40 S’è fatta notte

01:10 RaiNews24

01:32 Che tempo fa

01:45 Il caffè di Rai 1

02:40 Cultura presenta Italiani – Giovanni Bollea

03:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. – Nei panni di un altro

23:40 Magazzini Musicali

00:40 Calcio Totale

01:30 Quando Chiama il Cuore – Il principio

02:11 Lo sfratto

02:51 Un silenzio eloquente

03:30 Piloti

03:50 Videocomic Passerella di comici in tv

04:20 Ci Vediamo in Tribunale Il farmacista

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Presa diretta: L’onda lunga dell’epidemia

23:15 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta Terza Pagina

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:47 Tully

01:18 Tgcom

01:20 Meteo.It

02:42 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:04 Mortacci

04:48 Stanza 17-17 Palazzo delle Tasse Ufficio Imposte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Sottosopra – C.S.I. Miami

21:20 The Transporter Legacy

22:50 Tgcom

22:53 Meteo.It

23:20 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Black Rain – Pioggia Sporca

23:45 American Gigolò

02:15 Tg La7

02:25 Otto e mezzo

03:05 Camera con vista

03:30 L’aria che tira

03:30 Meteo – Oroscopo

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Piacere Maisano

01:05 UEFA Europa League Magazine

01:40 Cose nostre – Malavita

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Rocky IV

23:15 The November Man

01:15 Airport Security Spagna

02:20 Airport Security Ireland

20 Venti

20:15 La Simulazione di Babbo Natale – The Big Bang Theory VI

20:42 L’ Equivalenza dell’Insalata di Uova – The Big Bang Theory VI

21:04 Lanterna Verde

22:08 Tg Com

22:13 Meteo

23:30 Ninja Assassin

00:12 Tg Com

00:17 Meteo

01:29 Furti di Identità – Undercover III

02:25 Il Sicario – Undercover III

03:22 Una Ricetta Esplosiva – The A-Team III

04:02 Come Soleva Dire il Mio Prozio Buonanima – The A-Team III

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds XII ep.20

21:18 I segni del male

23:02 Pigiama Rave pt.12

00:06 Ashfall – The Final Countdown

02:21 Narcos II ep.6

03:11 Rookie Blue ep.3

03:51 Rookie Blue ep.4

04:30 Worktrotter pt.1

22 Iris

20:05 Pioggia di Diamanti – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Gold

23:32 Blood Diamond

02:12 Note di Cinema

02:17 Il Rosso e il Nero

04:12 La Guerra Dei Bottoni

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express

21:15 L’Atlante Che Non C’È

22:09 Film – Zeta – Una storia hip-hop

23:53 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno IV

00:01 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno V

00:11 La divina commedia. Vespri danteschi – Inferno VI

00:20 Rock Legends Tina Turner

01:03 Rai News Notte

01:06 Roger Vadim L’uomo delle stelle

02:04 Trans Europe Express

03:12 Wild School

04:03 Le terre del monsone

24 Rai Movie

21:10 Stringi i denti e vai!

23:20 La resa dei conti

01:30 I pistoleri maledetti

03:10 Il giorno prima

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – La forza del sorriso ep.8

21:20 Un amore dolce

22:55 La soffiatrice di vetro

00:40 Mood – Amici e Nemici

01:05 Blu Notte 7: La scomparsa di Mauro De Mauro – Un mistero di stato p.2

02:55 Intramontabili – p.4

03:30 Doc Martin 8 – ep.5

04:15 Doc Martin 8 – ep.6

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Cold Hell – Brucerai all’inferno

23:00 Scandalosa Gilda

00:50 Love for sale con Rupert Everett

01:50 Le schiave del marciapiede

03:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

03:50 More Sex Please, We’re British

04:35 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Luce dei miei occhi

23:00 Una tata per Natale

01:00 Giudice Amy

03:00 Garage Sale Mystery 14: Fotografia di un omicidio

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Papa Luciani – Il sorriso di Dio

23:00 AETERNA – Itinerari di preghiera per le strade di Roma

00:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Mica pizza e fichi

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:30 La Mala Educaxxxion

02:55 Professor T.

04:40 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: L’Amore della Sua Vita

22:14 Tgcom24

22:18 Meteo.It

23:00 Emilie Richards – la Vendetta Non Paga

23:29 Tgcom24

23:32 Meteo.It

00:51 Pizza Girls

00:59 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 I Gringos – The O.C. IV

02:20 Il Tacchino Freddo – The O.C. IV

03:00 La Metamorfosi – The O.C. IV

31 Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti – Gioia e David vs. Giorgia e Sonia

21:30 Vite al limite – Lindsey

23:15 Vite al limite – Holly

01:00 Vite al limite – Lacey

02:45 Vite al limite – Brandon

04:25 Vite al limite – Ashley

34 Cine34

20:08 La cena per farli conoscere

22:05 Ci vuole un gran fisico

23:06 Tgcom24 ’21

23:14 Meteo.it ’21

23:57 Bye bye baby

01:49 This must be the place

03:49 Siamo ricchi e poveri

35 Focus

20:15 Elicottero in Mare – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Isola di Pasqua: Misteri di un Mondo Perduto

22:45 Tutankhamon e la Tomba del Tesoro Segreto

23:45 Alla Scoperta Degli Asteroidi

00:50 Le Nuove Frontiere dello Spazio

01:50 Come Nasce una Superbike – Mega-Ingegneria

02:31 Tgcom24

02:33 22/02/2021 – Meteo Focus

02:35 La Mangiatrice D’Uomini – Campi di Battaglia III

03:20 Giant Constructions – The World’s Most Spectacular Bridges

04:20 Annibale, il Conquistatore – Barbarians – Roma Sotto Attacco

38 Giallo

20:10 Fast Forward – il Caso Elena Ruggenberger

21:10 L’ispettore Barnaby – il club di Dagger

23:00 Fast Forward – il Caso Felix Preisinger

00:00 Fast Forward – il Caso Christine Zeitlberger

01:00 Cherif – L’incontro tra Cherif e Huggy

02:05 Cherif – Al centro del crimine

03:00 Nightmare Next Door – Terrore nel quartiere

03:55 Nightmare Next Door – Incubo a Baton Rouge

04:45 Nightmare Next Door – il sindaco assassino

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e il Mago – Monk VII

21:10 Sveglia All’Alba – C.S.I. – Scena del Crimine IV

22:00 Fuori Dal Tunnel – C.S.I. – Scena del Crimine IV

23:00 Chirurgia Plastica – Law & Order: Unità Speciale XX

23:50 Caro Ben – Law & Order: Unità Speciale XX

00:35 Omicidio A Malibù – il Ritorno di Colombo II

02:15 Una Strana Storia di Romeo e Giulietta – Law & Order

02:55 Sezione 33 – Law & Order: Unità Speciale XX

03:35 Sugo Rosso – The Mentalist I

04:20 La Ragazza Dai Capelli Rossi – The Mentalist I

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Top Gear

23:30 The Librarian 3 – La maledizione del calice di Giuda

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 A caccia di tesori

21:25 River Monsters – Paradiso infernale

22:20 Ventimila chele sotto i mari

23:15 WWE Raw

01:10 Ce l’avevo quasi fatta – con la mia famiglia

02:05 Ce l’avevo quasi fatta – Rapina in vacanza

03:00 Subway Security

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Il Medioevo non esiste

21:10 Storia delle nostre città p.1. Parma

22:10 E’ L’Italia, Bellezza! Pt. 4

23:00 Inferno nei mari Serie 2. P.3. Sfida a Rommel

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 #Maestri Serie 3 P.1

01:00 Passato e Presente. Il Medioevo non esiste

01:40 La guerra segreta p.3. Mafia Connection

02:30 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. La grande guerra sui mari

03:30 Festa, farina e forca. America bella, America sorella

04:30 Soggetto Donna. Voci di donne p.64

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:10 Affari a quattro ruote Francia

00:30 Affari a quattro ruote – Datsun Roadster del ’69

01:30 Affari a quattro ruote – Audi S4 Avant del 2001

02:20 Affari a quattro ruote – Saab 9-3 del 2001

03:15 Affari a quattro ruote – Porsche Cayenne Turbo S del 2006

04:05 Affari a quattro ruote – Mazda MX-5 del 2004

66 Italia 2

20:15 Per il Mio Amico – Naruto Shippuden

20:45 è Guerra! – Naruto Shippuden

21:15 Destruction Los Angeles

22:05 Tg Com

22:12 Meteo

23:05 Il Calcolo della Procreazione – The Big Bang Theory XII

23:35 La Turbolenza di Tam – The Big Bang Theory XII

00:00 Poker, Fede e Uova – Young Sheldon I

00:25 Uno Psichiatra, un Libro di Fumetti e una Salsiccia – Young Sheldon I

00:55 Prima Battaglia – i Cavalieri dello Zodiaco

01:20 I Sette Zaffiri – i Cavalieri dello Zodiaco

01:40 Verso Asgard – i Cavalieri dello Zodiaco

02:00 Simulcast Radio 101