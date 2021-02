Neve a Roma e a Frosinone per San Valentino? La parola agli esperti

Neve a Roma e a Frosinone: ci risiamo! Sempre con maggiore anticipo i modelli matematici paventano scenari da apocalisse bianca sullo Stivale, e il tam-tam della rete acuisce l’effetto domino delle notizie più clamorose. Così, le previsioni bianche per la Capitale diventano… virali!

Neve a Roma e Frosinone: dopo gennaio, il bis già a febbraio 2021? La parola agli esperti

L’interrogativo impellente di questi ultimi giorni è quello che sempre riecheggia in ogni stagione invernale che si rispetti: nevicherà a Roma? Lo abbiamo chiesto alla redazione di Meteoreport, che da anni collabora con la nostra testata.

Ing. Starace, ci faccia il punto della situazione: che inverno stiamo vivendo?

“Dopo un autunno piuttosto mite, i mesi di dicembre e gennaio sono stati caratterizzati da frequenti perturbazioni in un quadro termico altalenante ma mai troppo distante dalle medie. Il vero assente è stato l’anticiclone invernale: quello delle belle giornate di sole ma con nebbia ed estese gelate al mattino. Febbraio invece è iniziato in controtendenza: tepore primaverile e lunga fase perturbata. Adesso però si dovrebbe cambiare registro…”.

Come mai? Cosa bolle in pentola?

“Occorre innanzitutto smentire gli annunci apocalittici di eventi polari. Iniziamo con il breve termine: sulle province di Roma e Frosinone persisteranno condizioni di tempo a tratti perturbato ma non freddo, con neve relegata in Appennino. Poi, nel fine settimana, la svolta fredda: sabato potrebbe arrivare la tanto agognata neve, fino a quote basse (sembrano tuttavia scongiurati i presupposti per accumuli importanti). A seguire ripristino del bel tempo ma in un contesto assolutamente freddo, con estese gelate al mattino e valori che anche di giorno a fatica supereranno i 6-7°C. Giornate di ghiaccio in montagna. Saranno i giorni più freddi dell’anno!”.

E la neve?

“In questa prima fase il solo evento nevoso per il Basso Lazio rimarrà quello di sabato mattina, e non passerà certo alla storia per gli accumuli. Non si escludono poi scenari bianchi a partire dalla seconda metà della settimana entrante, ma l’evoluzione rimane altamente incerta”.

Vista questa incertezza, hanno senso le previsioni a lungo termine?

“Hanno sicuramente senso, purché se ne conoscano i limiti e i reali campi di applicazione, e purché vadano inquadrate per quel che valgono. Ad esempio nel caso dell’ondata di freddo in arrivo possiamo dire che è stata prevista con largo anticipo, e questo è utile; tuttavia, nella gestione dei territori contano i dettagli, e questi -come spiegavo- possono essere noti solo qualche giorno prima degli eventi (a volte qualche ora)”.

In tutto questo baccano mediatico, come può il cittadino orientarsi e rimanere correttamente informato sul fronte meteo? Quanto è importante rimanere aggiornati sulle previsioni?

“Come abbiamo detto altre volte, occorre informarsi presso i canali istituzionali. Solo i bollettini emessi da esperti possono godere di certa autorevolezza. Bisogna diffidare di previsioni apocalittiche a lunghissima scadenza, proposte con toni enfatici e sovente sensazionalistici, che poi non trovano riscontro nella realtà. Rimane il fatto che nei prossimi giorni andremo probabilmente incontro ad una lunga fase fredda”.

In caso di novità nelle prossime ore, l’articolo verrà aggiornato in diretta.