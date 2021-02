Arriva Burian e il gelo: possibile neve a Roma il giorno di San Valentino?

Ondata di gelo in arrivo su buona parte dell’Europa da domenica 14 febbraio. Possibile neve bis a Roma nel giorno di San Valentino? L’ipotesi stuzzica tutti gli innamorati.

Neve a Roma in settimana? Vediamo lo scenario

Neve a Roma: solo speranza o potrebbe accadere davvero? La cosa sicura è che al momento non si ha nessun a certezza. Però, secondo anche quello che dicono gli esperti meteo, in Italia sarebbe in arrivo Burian, vento di aria gelida, a volte, molto forte, caratteristico delle steppe della pianura sarmatica, a ovest degli Urali. Questo vuol dire una cosa sola: tanto freddo.

L’ipotesi quindi, al momento, non sarebbe così remota e la possibilità di vedere qualche fiocco di neve (come è capitato lo scorso 17 gennaio) c’è. Niente di più bello quindi, visto che dovrebbe capitare il giorno di San Valentino, il 14 febbraio.

Novità nella giornata di domenica?

Come detto in precedenza, le temperature potrebbero abbassarsi da domenica. Secondo alcune fonti meteo, la temperatura percepita a Roma varia da -5 a 0 gradi, dalle ore 10:00 del mattino.

Vedremo come si evolverà il tutto.