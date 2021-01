Neve e gelo a Roma e Frosinone: fenomeni anche a quote collinari

È una domenica 17 gennaio 2021 partita sotto il segno di temperature minime quella che stanno vivendo le province di Roma e Frosinone.

Il nuovo abbassamento delle temperature e le contestuali precipitazioni che si stanno verificando in diversi settori stanno producendo precipitazioni nevose anche a quote collinari, seppur si tratti di fenomeni di intensità quasi irrilevante.

NEVE A ROMA E FROSINONE IL 17 GENNAIO 2021, COSA SUCCEDERA’?

In molte località le strade cominciano ad imbiancarsi, complice il fondo asciutto (dato dalla giornata soleggiata di ieri, sabato 16 gennaio), che sta consentendo ai primi fiocchi scesi di attaccare al suolo. Le previsioni a breve termine sono però piuttosto rassicuranti: nelle prossime ore sono infatti previsti fenomeni deboli, che dovrebbero scongiurare il pericolo di impraticabilità per quasi tutte le strade ad alta percorrenza e i centri cittadini. Prevista anche la comparsa del sole nelle prime ore del pomeriggio.

Rimane da verificare la situazione a quote superiori agli 800 metri: in quei casi le precipitazioni dovrebbero essere leggermente più abbondanti, ma si tratterà ad ogni modo di eventi decisamente gestibili e che non richiederanno l’attivazione di una vera e propria allerta.