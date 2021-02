Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 9 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

ore 20:00 Tg 1

ore 20:35 Juventus – Inter Coppa Italia semifinali

ore 23:05 Porta a Porta

Rai 2

ore 18:50 NCIS

ore 20:30 Tg2

ore 21:20 Stasera tutto è possibile

ore 00:05 Ti Sento (programma)

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Che succ3de?

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 #Cartabianca

ore 00:00 Linea Notte

Canale 5

ore 18.45 Caduta Libera

ore 20.00 Tg5

ore 20:30 Striscia la notizia

ore 21:40 Daydreamer

ore 00:30 Tg5



Italia 1

ore 19:00 Amici

ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)

ore 21:20 Mamma ho preso il morbillo

ore 23:25 La famiglia del professore Matto

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:30 Fuori dal Coro

ore 00:50 L’amico di famiglia



La7

ore 18:50 Speciale Tg La7 o The Good Wife

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo

ore 21:15 diMartedì

ore 1:00 TgLa7

Tv8

ore 19:30 Cuochi d’Italia

ore 20:30 Guess My Age

ore 21:30 Amore Infedele

ore 23:15 Italia’s Got Talent

Nove

ore 19:00 Little Bit Italy

ore 20:30 Deal with It 1a Tv

ore 21:30 Corpi da reato

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Martedì 9 febbraio 2021

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Mina Settembre 1×09-10

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Mina Settembre 1×09-10 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Fast Forward 6×05-06

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Fast Forward 6×05-06 TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Whiskey Cavalier 1×01-02

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Whiskey Cavalier 1×01-02 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Il giovane ispettore Morse

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 I Borgia 2×05-06

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×05-06 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Station 19 4×05 1a Tv + Grey’s Anatomy 17×06 1a Tv (episodio crossover – finale invernale)

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 4×05 1a Tv 17×06 1a Tv (episodio crossover – finale invernale) FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 The Intern 5×05-06 1a Tv

(ch. 116) ore 21:05 5×05-06 1a Tv PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Animal Kingdom 2×09-10

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×09-10 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 The Bold Type 4×05-06 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 4×05-06 1a Tv Premium Action ore 21:15 Batwoman 1×06-06

ore 21:15 1×06-06 LaF (ch 135 Sky) ore 21:00 Cardinal 4×04-05

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:00 Le Belve

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 American Animals

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 L’ora della furia

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Brothers

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Delivery Man

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Heartbreakers – Vizio di famiglia

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Beautiful Creatures La sedicesima luna

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 Ma che colpa abbiamo noi

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Scuola di polizia 4 cittadini in guardia

I Film sulle tv a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 The Forger Il falsario

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il Cliente

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Cops 1×01-02

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Stardust

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Rocky 3

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Pressure

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Mi presenti Babbo Natale?

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 St@lker

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Un weekend da bamboccioni

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 22 minutes

Basato su un fatto realmente accaduto nel 2010. I pirati somali sequestrano una gasiera russa. Una nave militare provera’ a salvare l’equipaggio.

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 A star is Born

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Mi fido di te



Show, sport e documentari: cosa c’è in Tv?