E’ di oggi la notizia che l’Amministrazione di Roma ha ascoltato le richieste dei residenti di via delle Cerquete. In merito alla situazione della zona di Roma Est, avevamo descritto qui la vicenda. Dopo il “botta e risposta”, arriva anche il commento di Fabio Piccinelli Presidente del C.A.T.T. (Comitato Ambiente Tutela Territorio) Colle degli Abeti, in merito all’annuncio dell’Assessore all’Urbanistica Montuori inerente l’inizio dei lavori:

Le parole di Piccinelli

“Sono lieto di ascoltare le parole dell’Assessore Montuori, il quale preannuncia l’inizio dei lavori entro il primo semestre dell’anno corrente; ma al momento, per nostro conto, rimangono tali, significando che fino a quando non vedremo l’inizio, ma soprattutto la fine dei lavori, e del piano di zona Lunghezza c2 e Castelverde b4 , non ci riterremo soddisfatti.

I piani di zona Castelverde b4 e Lunghezza c2 sono più di 10 anni che attendono le opere di urbanizzazione e i loro residenti hanno ascoltato più di una promessa, purtroppo mai mantenuta.

A testimonianza della nostra momentanea diffidenza porto l’esempio della famigerata asse interquartiere, strada che avrebbe dovuto collegare Colle degli Abeti con Via Ponte di Nona, iniziati i lavori in pompa magna per ben due volte e poi bloccati e mai ultimati, ora giace in mezzo al nulla come opera incompleta e come cattivo esempio di sperpero di soldi pubblici.

Magari questa è la volta buona e ce lo auguriamo con tutto il cuore affinché tutti i residenti dei piani di zona di cui sopra, possano iniziare una vita in un quartiere con strade e collegamenti dignitosi” – conclude Piccinelli.