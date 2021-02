Previsti lavori importanti su via delle Cerquete e via Cardinale Luigi Traglia, nella periferia est di Roma. Ad annunciarlo l’assessore all’urbanistica di Roma, Luca Motuori.

Le parole dell’assessore all’urbanistica Luca Montuori

Vorrei tranquillizzare i cittadini di Castelverde riguardo i lavori su via delle Cerquete e via Cardinale Luigi Traglia, nella periferia est di Roma.

Sappiamo quanto queste arterie siano un importante collegamento con il centro cittadino e soprattutto con la stazione ferroviaria di Lunghezza. I lavori sono previsti entro il primo semestre di quest’anno come annunciato dal Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e Regione Lazio per la realizzazione delle opere nei piani di zona.

Procederemo prima con l’attuazione di un progetto di rete di telefonia mobile, per altro già concordato con Telecom; solamente in seguito, Astral (Azienda STRAde Lazio) provvederà al rifacimento dei tappetini e dei marciapiedi della strada. Con questi interventi restituiamo decoro e sicurezza per il cittadino che ogni giorno percorre la via per andare a scuola o a lavoro.