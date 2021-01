Alcuni attivisti del territorio, nello specifico gli aderenti al C.A.T.T. (Comitato Ambiente Tutela Territorio) di Colle degli Abeti, ci segnalano lo stato di degrado in cui versa via delle Cerquete, a Roma. Si tratta della strada di un’importante utilità in quanto, oltre a essere una delle pochissime vie per entrare e uscire dal quartiere, funge da importante collegamento fra Colle degli Abeti e Lunghezza, consentendo di raggiungere la posta, le scuole e soprattutto la stazione ferroviaria di Lunghezza.

La ‘denuncia’ del C.A.T.T.

Insomma, è un importantissimo collegamento con il centro cittadino, dove la maggior parte dei residenti del quartiere si reca la mattina per raggiungere la scuola o il posto di lavoro, prendendo il treno.

Via delle Cerquete, come dimostrano anche le foto visibili in gallery, “versa in uno stato di degrado e insicurezza a livelli gravissimi” ci segnalano dal C.A.T.T., che argomentano così: “oltre a presentarsi con il manto stradale mai finito, la strada presenta tombini rialzati, senza coperchi, cigli di marmo divelti e fuoriusciti dalla propria sede, buche enormi che costringono gli automobilisti a ‘invadere’ la corsia opposta” e a tutto questo devono sopperire i residenti a loro spese e con le loro forze, ci hanno spiegato, ‘attappando’ buche e mettendo dell’asfalto intorno ai tombini, per attenuare l’impatto e per non vedersi squarciare le gomme delle automobili.

Alcuni di loro ci hanno riferito di aver interpellato il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana per segnalare i problemi, che però rimanda la competenza al Municipio VI, che a sua volta la rimanda al PAU, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e i residenti si chiedono chi sia il responsabile giuridico del Consorzio a cui chiedere di ultimare i lavori.

“Via delle Cerquete ricade nel PdZ Castelverde b4 ove vi era un consorzio che avrebbe dovuto oltre a costituire palazzi a provvedere alla viabilità e alle altre opere di scomputo. Il consorzio non ha mai ultimato le vie di cui alcune ridotte a mulattiere e l’amministrazione capitolina non le ha mai volute prendere in carico” – precisano dal C.A.T.T..

La problematica prosegue da più di 10 anni, spiegano, e “l’Amministrazione si sottrae sempre dal prendere in carico il PdZ e tramutarlo in quartiere. L’assurdità si legge nelle carte in quanto il Municipio VI chiede al PAU da diverso tempo, ogni qualvolta il Comitato sollecita e senza mai ricevere riscontro come affermano in una loro nota di risposta, chi è il Consorzio ?! Ovvero lo stesso a cui loro hanno dato i permessi a costruire e che tutt’ora ha cantieri aperti”.

“La richiesta del Comitato é di provvedere urgentemente a mettere in sicurezza la strada per i passanti e per i veicoli che la percorrono quotidianamente e di prendere in carico il piano di zona Colle degli Abeti e Castelverde B4 al fine di portarli al termine consentendo ai residenti di poter elevare la loro qualità della vita, già fortemente ribassata per questo e per molti altri problemi che purtroppo persistono dalla nascita” concludono dal C.A.T.T. (Comitato Ambiente Tutela Territorio) di Colle degli Abeti 00132 Roma.