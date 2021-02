Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 12 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il cantante mascherato

00:00 TG1 60 Secondi

00:05 TV7

01:10 RaiNews24

01:34 Che tempo fa

01:45 Sottovoce

02:15 Cinematografo

03:15 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Good Doctor Sensi di colpa

22:05 The Resident – Incubi dal passato

22:57 La giornata dei miracoli

23:40 Gli Specialisti Un perfetto sconosciuto

00:30 O anche no

01:00 Cortina Live

01:30 I Quattro Elementi La Natura che parla

02:15 N.C.I.S. Los Angeles Giochi in borsa

02:55 Piloti

03:20 Videocomic Passerella di comici in tv

03:50 America’s Cup 2021 Prada Cup

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 TITOLO V

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:20 Certain Women

03:00 Corpo e anima

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:45 Purgatorio – Motive

01:35 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:57 Fenomeni Paranormali Incontrollabili

03:51 Mano di Velluto

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Sorelle – C.S.I. Miami

21:20 Freedom Oltre il Confine

00:25 Destinazioni Paranormali – Misteri Ai Raggi X

01:20 I Risoluzione Dance Dance – The Good Place

01:45 Squadra Scarafaggi – The Good Place

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Spider-Man

23:40 Italia’s Got Talent

01:55 Loving Ibiza

04:00 Lady Killer

9 NOVE

20:25 Deal With It – Stai al gioco

21:35 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:10 Airport Security Ireland

02:00 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Destabilizzazione del Capello – The Big Bang Theory V

20:42 Il Vortice del Weekend – The Big Bang Theory V

21:04 The Nice Guys

22:08 Tg Com

22:13 Meteo

23:31 L’ Uomo D’Acciaio

00:10 Tg Com

00:15 Meteo

02:15 Undercover

04:08 Una Bibita Micidiale – The A-Team II

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds XII ep.8

21:23 Fuga nella giungla

23:12 Narcos: Mexico ep.1

00:16 Narcos: Mexico ep.2

01:18 Wonderland pt.19

01:51 Narcos ep.8

02:43 Ray Donovan V ep.7

03:31 Cold Case ep.13

04:14 Worktrotter pt.3

22 Iris

20:05 Avvocati Senza Scrupoli – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Fino A Prova Contraria

23:38 I Ponti di Madison County

02:14 I Berretti Verdi

04:15 Frank Costello Faccia D’Angelo

23 Rai 5

20:25 L’Arte dell’Ingegno

21:16 Art Night – Rothko / Mulas

23:08 Save the Date

23:40 Terza pagina

00:22 Louis Armstrong live a l’Ancienne Belgique, 1959

01:14 Piano Pianissimo

01:26 Rai News Notte

01:28 Salman Rushdie un intrigo internazionale

02:24 L’Arte dell’Ingegno

03:21 24/7 Wild Storie di orsi

04:10 Wild Australia

24 Rai Movie

21:10 Proprio lui?

23:05 Tutto può accadere a Broadway

00:40 L’affittacamere

02:25 La via della droga

03:50 L’amore rubato

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 4 – La legge del caso ep.20

21:20 Il Commissario Ricciardi – p.3

23:10 Che Dio ci aiuti 6 – p.6

01:15 Nebbie e Delitti 2 – Il mare d’inverno p.1

02:55 Memory – p.1

03:35 E vissero felici e contenti

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Ninfa plebea

23:20 Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

01:05 Amore e sesso in Giappone

02:10 Scotty: l’amante segreto di Hollywood

03:40 Polylove – L’amore è complicato

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Agatha e la Verità sull’Omicidio del Treno

23:00 Le streghe di Eastwick

01:00 The Librarians

03:00 Gourmet Detective: Mangia, bevi, muori

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:48 Meteo

20:50 Guerra e Pace

21:10 Lourdes

22:55 Effetto Notte – TV2000

23:15 Retroscena

23:40 La compieta preghiera della sera

23:40 Rosario Da Pompei

29 LA7d

20:25 Non ditelo alla sposa

21:30 Laguna blu

23:35 La storia fantastica

01:35 La cucina di Sonia

01:55 La Mala Educaxxxion

03:20 Professor T.

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Un’Estate A Norrsunda

22:14 Tgcom24

22:18 Meteo.It

23:05 La Signora in Grigio – Ossessioni Pericolose

23:49 Tgcom24

23:52 Meteo.It

01:10 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 Tutto per Amicizia – The O.C. III

02:20 Marissa – The O.C. III

03:00 Sorelle – The O.C. III

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Fabiana e Sara vs. Belinda e Valentina

21:25 Cake Star – Pasticcerie in sfida – Alessandria

22:35 Ti spazzo in due

23:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

20:10 L’ insegnante viene a casa

21:57 Segreti di cinema – cine34 ’21 – anteprima

22:04 L’ insegnante al mare con tutta la classe

23:46 Segreti di cinema – cine34 ’21

23:55 Il sommergibile più pazzo del mondo

01:43 Dove vai se il vizietto non ce l’hai?

03:08 Los amigos

04:47 Fellini monografie

35 Focus

20:15 Indagini Ad Alta Quota V, 5 – Indagini Ad Alta Quota V

21:15 Cadono Gru – Collisioni – Che Disastro!

22:15 Esplosione in Volo – Esplosioni – Che Disastro!

23:00 Voli Straordinari

23:55 Mega Gru – Mega-Ingegneria I

00:50 Indagini Ad Alta Quota V, 4 – Indagini Ad Alta Quota V

01:51 Tg5 Start

01:55 Slovenia – Le Grandi Fughe della Seconda Guerra Mondiale

02:36 Tgcom24

02:38 12/02/2021 – Meteo Focus

02:40 1939/1941 un Inizio Difficile per la Resistenza – Contro Hitler A Qualunque Costo!

03:30 La Grande Guerra – la Grande Guerra

04:30 All’Interno della Zona – Soviet Megamonsters

38 Giallo

20:10 Fast Forward – il caso: Lucy Haller

21:10 L’Ispettore Gently – Gently sotto accusa

23:00 L’ispettore Barnaby – L’affresco medievale

00:50 Cherif

03:05 Nightmare Next Door – Relazioni fatali

04:00 Nightmare Next Door – il cielo brucia

39 TOP Crime

20:15 Il Signor Monk e la Setta – Monk VI

21:10 Testimone Unica – Chicago P.D. II

22:00 Sul Mio Cadavere – Chicago P.D. II

23:00 Volo A Rischio – Law & Order: Unità Speciale XIX

23:55 Guerra di Informazioni – Law & Order: Unità Speciale XIX

00:45 Furti D’Identità – Major Crimes I

01:30 Il Cecchino – Major Crimes I

02:10 Terra Inesplorata – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:00 Caccia Ai Demoni – Law & Order: Unità Speciale XIX

03:40 Furti di Identità – Undercover III

04:35 Il Sicario – Undercover III

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Sin City

23:30 Il giustiziere della notte 4

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – Invasione

21:25 Ingegneria sotto zero – Mostro dell’artico

22:20 Ingegneria sotto zero – Missioni pericolose

23:15 Meteo disastri

00:15 112: Fire Squad

02:55 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Reza Pahlavi e Soraya una favola triste

21:10 Guerra di Corea p.1. Attacco cinese

22:10 Cronache di Hitler p.2

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente. Reza Pahlavi e Soraya una favola triste

01:00 Documentari d’autore. L’uomo che rubò Bansky

02:00 Maxi. Il grande processo alla mafia p.6. In nome del popolo italiano

02:50 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 4. Verso la luce

04:25 Soggetto donna. Diritti civili e conquiste p. 42

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:05 Affari a quattro ruote Francia

22:15 Legends: Race to Perfection

23:25 The 24 Hour War. Ferrari vs. Ford

01:20 Legends: Villeneuve

01:50 Legends: Michael Schumacher

02:20 Fast N’ Loud – Modello A

03:20 Fast N’ Loud – Australiane da capogiro

04:15 Fast N’ Loud – Dragster

66 Italia 2

20:15 Grazie – Naruto Shippuden

20:45 Scontro Bestiale – Naruto Shippuden

21:15 San Valentino di Sangue

22:08 Tg Com

22:15 Meteo

23:20 Animal – Il segreto della Foresta

00:13 Tg Com

00:20 Meteo

01:00 Un Piccolo Difetto – Camera Cafè

01:05 La Pelliccia di Alex – Camera Cafè

01:10 Porta un Amico – Camera Cafè

01:20 Una Tacca in Meno – Camera Cafè

01:25 Video-Invito – Camera Cafè

01:30 Segnale Anti-Gaffe – Camera Cafè

01:35 Promessi Sposi – Camera Cafè

01:40 Pavlov Bitta – Camera Cafè

01:45 Parole Difficili – Camera Cafè

01:50 Risposta Facile – Camera Cafè

01:55 Donna Incinta – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101