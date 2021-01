Lombardia, Piemonte e Lazio. La tanto auspicata zona gialla, probabilmente, slitterà ancora di 14 giorni. Si sperava che oggi Speranza desse l’ok per il cambio di colore ufficiale per queste tre Regioni (da arancione a giallo), ma con molta probabilità la situazione rimarrà invariata per altri 14 giorni. I segnali di ottimismo lanciati da cittadini, commercianti e ristoratori vengono così repressi. L’ufficialità ancora non c’è, ma nelle prossime ore potrebbe esserci.

Lazio verso la conferma della zona arancione: nelle prossime ore, l’ufficialità

Nel Dpcm si specifica che “[…] la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione“. La speranza dunque che il Lazio diventasse zona gialla a partire dal 31 gennaio 2021 sembra che sfumerà fra qualche ora. Oggi, 29 gennaio, dovrebbe essere confermato il colore arancione. La speranza per la tanto auspicata zona gialla era nata, a quanto pare, per una sovrastimata “positività” dei dati in possesso.

Si attende il 12 febbraio

A questo, punto non resta che attendere la conferma e se così fosse, la prossima data cruciale sarà quella del 12 febbraio 2021: quel giorno si saprà se a partire dal 14 febbraio 2021 il Lazio potrà essere finalmente fuori dalla zona arancione e tornare in quella gialla.