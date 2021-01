La notizia era nell’aria da diverse settimane ma adesso è arrivata l’attesa ufficialità: il Lazio passa dalla zona arancione alla zona gialla. Nuove misure da domenica 31 gennaio 2021.

Misure meno stringenti nel Lazio: adesso è zona gialla

Insieme alla Lombardia, forse quasi in extremis, il Lazio passa ufficialmente alla zona gialla. È prevista in serata la firma da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che metterà nero su bianco le nuove misure che entreranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio 2021.

Una buonissima notizia per il Lazio, quindi, che avrà a che fare con delle misure meno stringenti. Possiamo dire quasi un sospiro di sollievo visto che, nella mattinata, era scesa l’ombra della zona arancione.

Le altre regioni

Le aree arancioni, secondo quello che filtra dal Ministero della Salute, saranno: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome — compresi la Lombardia e il Lazio, sono in area gialla.

Fortunatamente nessuna Regione d’Italia sarà zona rossa. Un dato indicativo che testimonia come le misure stringenti adottate stiano dando i loro frutti.

La nota di Zingaretti, Presidente della Regione Lazio

Il Lazio torna in zona gialla. La permanenza in fascia arancione, grazie alla collaborazione di tutti, e’ durata solo 2 settimane. Una buona notizia che darà respiro all’economia. Ora però dobbiamo fare attenzione a non gettare a mare i sacrifici fatti in queste settimane. Manteniamo alto il livello di attenzione, evitiamo gli assembramenti, rispettiamo le norme di precauzione o i contagi saliranno di nuovo. Faccio un appello agli esercenti dei locali: continuate a far rispettare tutte le regole, soprattutto le presenze al chiuso e i distanziamenti ai tavoli; e’ fondamentale per tenere bassi i contagi e rimanere in fascia gialla”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“La campagna vaccinale nel Lazio va molto bene, – continua – appena arriveranno le nuove forniture di vaccini saremo pronti ad aumentare le somministrazioni ai cittadini secondo il programma stabilito. Forza che ce la faremo.”