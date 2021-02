Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 17 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

22:20 Porta a Porta

23:30 TG1 60 Secondi

23:34 Porta a Porta

01:00 RaiNews24

01:30 Che tempo fa

01:35 Movie Mag

02:05 Casa Cecilia III serie – Sotto il vestito un cuore

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:30 Senato della Repubblica. Dichiarazioni di voto

23:00 9-1-1 Squadra di ricerca

23:40 Re Start

01:05 Cortina Live

01:35 Veleno

03:10 N.C.I.S. Los Angeles Impostori

03:55 Piloti

04:00 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Che succ3de?

20:40 Senato della Repubblica. Dichiarazioni di voto

21:30 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta L’Italia della Repubblica Il boom e gli italiani

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Stasera Italia Speciale

00:00 Confessione Reporter

01:10 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:32 Fuga Dall’Arcipelago Maledetto

03:12 Zora la Vampira

04:54 Un Fan Pericoloso – Stalker

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 L’ Amore Strappato

23:32 Felony

00:26 Tgcom

00:27 Meteo.It

01:39 Tg5

02:13 Meteo.It

02:14 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:40 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Tripla Minaccia – C.S.I. Miami

21:20 Jason Bourne

22:51 Tgcom

22:54 Meteo.It

23:50 Pressing Champions League

01:20 Derek – The Good Place

01:45 Atto di Fede – The Good Place

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi

21:30 Fukushima – A Nuclear Story

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Italia’s Got Talent

23:45 Piacere Maisano

00:50 Cose nostre – Malavita

02:55 Lady Killer

03:35 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Accordi & disaccordi

23:00 I migliori Fratelli di Crozza

00:30 Naked Attraction Italia

01:40 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Fluttuazione della Coppia – The Big Bang Theory VI

20:42 L’ Osservazione del Bosone di Higgs – The Big Bang Theory VI

21:04 Colpo Grosso Al Drago Rosso – Rush Hour 2

22:08 Tg Com

22:13 Meteo

23:14 Transformers 3

00:11 Tg Com

00:16 Meteo

02:04 Undercover II

04:06 Al Fuoco! Al Fuoco! – The A-Team III

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds XII ep.14

21:23 Pandorum – L’universo parallelo

23:16 Veronica

01:07 Narcos II ep.1

02:07 Narcos II ep.2

02:54 Ray Donovan V ep.10

03:37 Ray Donovan V ep.11

04:21 Worktrotter pt.8

22 Iris

20:05 Verdetto Pericoloso – Walker Texas Ranger VIII

21:01 Effetti Collaterali

23:18 Manhunter – Frammenti di un Omicidio

01:38 Gli Spietati

03:45 E Poi, Non Ne Rimase Nessuno

23 Rai 5

20:15 Trans Europe Express

21:15 Opera – Turandot

23:16 Joan Baez Live in 1966

23:48 Rock legends

00:33 Rai News Notte

00:36 My Name is Ernest

01:35 Trans Europe Express

02:35 Save the Date

03:13 Wild School

04:05 Cuccioli selvaggi

24 Rai Movie

21:10 Song ‘e Napule

23:15 Movie Mag

23:45 Milionari

01:30 I racconti di Canterbury

03:15 Un tranquillo posto di campagna

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 5 – Tarocchi di sangue ep.2

21:20 Luisa Spagnoli

23:50 Il Commissario Ricciardi – p.3

01:45 Un Caso di Coscienza 5 – Un figlio da amare p.4

03:30 Memory – p.2

04:15 Doc Martin 7 – ep.7

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Air Collision

23:00 Maddalena

01:05 La visione del sabba

02:50 Vita da escort

04:10 Clitoride – Una perfetta sconosciuta

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 21

23:00 American Beauty

01:00 Quattro donne e un funerale

03:00 Lettere d’amore

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Meteo

21:00 Italia in preghiera – Rosario

21:50 I magnifici sette

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 Mica pizza e fichi

20:50 La cucina di Sonia

21:30 The Good Wife

00:50 La cucina di Sonia

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 Professor T.

04:45 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Una Ragazza e il Suo Sogno – Love Education

22:14 Tgcom24

22:18 Meteo.It

23:15 Beyond The Lights

23:49 Tgcom24

23:52 Meteo.It

01:19 Pizza Girls

01:30 Grande Fratello Vip Aut.

01:52 Il Segreto e Le Bugie – The O.C. III

02:32 L’ Alba del Giorno Dopo – The O.C. III

03:12 L’ Invito – The O.C. III

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Katiuscia e Paolo vs. Mauro e Cristina

21:25 Vite al limite – Sarah

23:15 Vite al limite – la storia di Robert

01:00 Vite al limite – Cynthia

02:45 Vite al limite – Ashley

04:20 Vite al limite – Erica

34 Cine34

22:05 Una famiglia perfetta

23:07 Tgcom24

23:15 Meteo.it

00:23 L’ultima ruota del carro

02:30 Poliziotti

04:00 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Appesi A un Filo – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Big Cat Country, 1 – Big Cat Country

22:15 Big Cat Country, 2 – Big Cat Country

23:00 Disastri in Prima Pagina – Mayday: Air Disaster

23:55 Mayday: Air Disaster – The Accident Files II, 2

00:50 Dhl A300 – Attentato A Baghdad – Indagini Ad Alta Quota III

01:50 Megacostruzioni V, 7 – Megacostruzioni V

02:41 Tgcom24

02:43 17/02/2021 – Meteo Focus

02:45 La Resistenza di Vercors – Campi di Battaglia III

03:30 Le Risorse dello Spazio – Space Tomorrow

04:05 Il Lato Oscuro Dei Templari , 4 – il Lato Oscuro Dei Templari

38 Giallo

20:10 Fast Forward – il Caso Dr. Knut Holm

21:10 Elementary – la marchesa

22:05 Elementary – Legami di sangue

23:00 I misteri di Brokenwood – Caccia al cervo

00:50 Cherif – Weekend mortale

01:55 Cherif – Cattive compagnie

02:55 Nightmare Next Door – Omicidio sul menù

03:50 Nightmare Next Door – Nel cuore della notte

04:45 Nightmare Next Door – Omicidio a Honor Farm

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Va Sott’Acqua – Monk VII

21:10 Avvocato, è Chinatown – Law & Order: Unità Speciale XXI

21:55 Il Sogno Degli Elfi Meccanici – Law & Order: Unità Speciale XXI

22:50 Ricordati di Me – Law & Order: Unità Speciale XIX

23:45 Ricordati Anche di Me – Law & Order: Unità Speciale XIX

00:36 Missione A Roma – Whiskey Cavalier I

01:26 Mrs. e Mr. Trowbridge – Whiskey Cavalier I

02:05 Diventare Uomo – Law & Order: Unità Speciale XX

02:50 Uomo A Terra – Law & Order: Unità Speciale XX

03:30 John il Rosso – The Mentalist I

04:10 Capelli Rossi e Nastro Argentato – The Mentalist I

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Spartacus

23:30 The Librarian 3 – La maledizione del calice di Giuda

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Vado a vivere nel bosco – Vulcano

21:25 Life Below Zero – Nuovo territorio

22:20 Life Below Zero – Paure

23:20 Mostri di questo mondo – Invasione viscida

01:05 112: Fire Squad

02:50 Subway Security

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La storia di Marianna de Leyla

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Morte al tiranno anarchici del 1800

21:10 Italiani.Tina Lagostena Bassi

22:10 Storie della TV. p.1. Claudio Villa Nilla Pizzi

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Morte al tiranno anarchici del 1800

01:00 a.C.d.C. La città proibita 2

02:00 ’14-’18 Grande Guerra cento anni dopo. L’attacco: la Guerra ha inizio

02:50 Come Eravamo – Giovani Tribuna Beat Mario Carotenuto + The Ikettes

03:00 Res 78-82 – p.25

03:30 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 8. L’età degli estremi

04:30 Soggetto Donna Donne e lavoro p. 49

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:05 Affari a quattro ruote Francia

22:15 Affari a quattro ruote – BMW E46 M3

23:10 Amore a 4 ruote – De Lorean

00:05 Amore a 4 ruote – Asta

01:00 Amore a 4 ruote – Aston Martin DBS

01:50 Amore a 4 ruote – Poliziotti

02:40 Amore a 4 ruote – la Golf

03:35 Fast N’ Loud

04:20 Fast N’ Loud – 71 Scat Pack Challenger. 2a parte

66 Italia 2

20:15 Il Ritorno dell’Artista – Naruto Shippuden

20:45 Adunata dell’Esercito Alleato – Naruto Shippuden

21:15 Il Re Scorpione 4 – la Conquista del Potere

22:08 Tg Com

22:15 Meteo

23:20 Scuola di Polizia 5: Destinazione Miami

00:13 Tg Com

00:20 Meteo

01:15 Battaglia Senza Vincitori – i Cavalieri dello Zodiaco

01:35 La Dodicesima Casa – i Cavalieri dello Zodiaco

01:55 Bellezza Fatale – i Cavalieri dello Zodiaco

02:15 Simulcast Radio 101