Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 7 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Mina Settembre – La vita è un morso – Un giorno brutto

23:28 TG1 60 Secondi

23:35 Speciale Tg1

00:40 RaiNews24

01:01 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 Applausi

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 9 – 1 – 1 Conseguenze

21:50 9 – 1 – 1 Lone Star Una nuova vita

22:40 La Domenica Sportiva

00:15 Finale NFL Super Bowl

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:39 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:50 Una risata per favore

03:55 Sterminate la Gang

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:29 Sobibor – la Grande Fuga

00:00 Sfera

02:27 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:49 Tatort – Ore Contate

04:24 Tatort – Scambio di Ostaggi

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:01 Il Clan Dei Camorristi

6 Italia 1

20:24 Pura Violenza – C.S.I. Miami

21:20 Deadpool 2

23:50 Pressing Serie

01:25 L’ Azzardo di Michael – The Good Place

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:00 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 Spiral – Giochi di Potere

03:54 Studio Aperto – la Giornata

04:04 Cop Game – Giochi di Poliziotto

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 Uozzap

02:20 Detenuto in attesa di giudizio

04:15 L’aria che tira – Diario

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Family Food Fight

23:20 Italia’s Got Talent

01:30 Sballati d’amore

03:20 Sex Therapy

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:00 Little Big Italy – Toronto

21:30 Sapore di mare

23:30 Sapore di mare 2 – un anno dopo

01:30 Crimini in diretta

20 Venti

20:59 La Manovra del Diadema – The Big Bang Theory V

21:23 Extraction

23:33 Braven – il Coraggioso

01:31 Un Piccolo Dipartimento – Longmire VI

02:28 La Fine Dei Vecchi Rancori – Longmire VI

03:24 La Guerra Dei Taxi – The A-Team II

04:04 Il Lavoro Mobilita L’Uomo – The A-Team II

21 Rai 4

20:33 Revenge ep.20

21:21 Hide and Seek ep.1

22:12 Hide and Seek ep.2

23:06 La casa delle bambole – Ghostland

00:43 Turistas

02:21 Banlieue 13 Ultimatum

03:52 Cold Case ep.8

04:35 Worktrotter pt.10

22 Iris

21:00 Il Curioso Caso di Benjamin Button

00:36 Cortesie per Gli Ospiti

02:16 Il Tulipano Nero

03:57 Strogoff

23 Rai 5

20:46 Ritorno alla natura

21:15 Le linci ed io, ritorno nei boschi

22:06 Di là dal fiume e tra gli alberi

22:58 Film – Truman – Un vero amico è per sempre

00:44 Tuttifrutti

01:11 Rai News Notte

01:12 Le linci ed io, ritorno nei boschi

02:02 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:53 Save the Date

03:24 Wild Italy

04:15 Wild Corea

24 Rai Movie

21:10 I tre moschettieri

23:00 The Walk

01:00 In solitario

02:50 Chant d’hiver

25 Rai Premium

21:20 Il Cantante Mascherato 2021 – p.2

23:55 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.76

00:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.77

01:30 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.78

02:10 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.79

02:50 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.80

03:50 Joe Petrosino – p.1

26 Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 La Bonne

23:00 Lovemobil – I caravan del sesso

00:55 Riga: Capitale del turismo sessuale

01:55 Mia nonna la escort

02:45 50 sfumature di grigio: una storia vera

03:40 Polylove – L’amore è complicato

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 Un weekend da bamboccioni 2

23:00 La cosa più dolce

01:00 The Librarians

04:00 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Mansfield Park

23:20 Un traduttore

01:10 Angelus di Papa Francesco

01:25 La compieta preghiera della sera

01:25 Rosario Da Pompei

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

23:55 Private Practice

00:45 The Dr. Oz Show

02:20 Professor T.

04:10 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer, 85

21:10 Il Miracolo di Natale di Maggie – Magic Night

22:55 Un Amore Sotto L’Albero – Magic Night

00:45 X-Style

01:18 Grande Fratello Vip Aut.

01:52 Verissimo

03:57 Amici di Maria

31 Real Time

20:10 Il castello delle cerimonie – Michela e Mirko

20:35 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Posizioni compromettenti

22:25 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Tensione alle stelle

00:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la protuberanza

02:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

34 Cine34

20:20 Sconnessi

22:04 Banzai

23:42 Il tenente dei Carabinieri

01:45 Carabinieri si nasce

03:08 Beffe, licenze et amori del Decamerone segreto

04:45 Fellini monografie

35 Focus

20:15 Inferno Siberiano – Cose di Questo Mondo III

21:15 La Città Perduta del Kalahari – Cose di Questo Mondo II

22:15 La Maledizione di Tutankhamon – Cose di Questo Mondo III

23:00 La Spiaggia delle Tartarughe

23:55 Ocean Predators

00:50 Il Disastro di Staines – Indagini Ad Alta Quota XIII

01:50 Piattaforme Petrolifere – Megacostruzioni IV

02:30 Carri D’Assalto – un Secolo di Tecnologia

03:30 Il Terrore Dei Sette Mari – Ancient Discoveries II

04:30 Desperate Hours, 9 – Ore Disperate

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – la morte del Dottor Ogden

21:10 I misteri di Brokenwood – il gioco delle bugie

22:55 Tandem

01:00 Fast Forward – il Caso Carlo Michalek

02:00 Fast Forward – il Caso Dr. Knut Holm

03:00 Fast Forward – il Caso Dennis Maida

03:55 Fast Forward – il Caso Viktor Urbach

04:45 Murder by Numbers

39 TOP Crime

20:15 Il Signor Monk e la Fan Ossessiva – Monk VI

21:10 Che Fine Ha Fatto la Signora Colombo? – Il Ritorno di Colombo II

23:15 Partitura Mortale – Perry Mason

01:10 Poirot: Assassinio Sull’Orient Express

02:45 Assassinio in Diretta – Perry Mason

04:20 Frattura – Shades Of Blue II

49 Spike TV

20:10 I Jefferson

21:30 The Contractor – Rischio supremo

23:30 Il giovane ispettore Morse

03:10 The Librarians

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 La febbre dell’oro – Megamorfosi

21:25 Border Security: terra di confine

22:20 Nudi e crudi XL – Solo

00:10 Nightwatch: quelli della notte

02:45 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Piero Fassino

20:40 Passato e Presente. La società delle nazioni

21:20 Sognare è vivere

23:00 Insieme p.12. Storie dall’Europa

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. La società delle nazioni

01:00 Cronache di Hitler p.1

02:00 Maxi. Il grande processo alla mafia p.1.L’astronave verde

02:45 Come Eravamo – Giovani – p.65

03:00 a.C.d.C. – Storia del mondo-La Rivoluzione industriale p.7

04:00 Res 78-82 – p.20

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:15 Mega fabbriche: auto da sogno

21:15 Ingegneria impossibile – Whistler

22:10 Ingegneria impossibile – il ponte fluttuante

23:05 Ingegneria impossibile – NATO

00:05 Ingegneria impossibile – Nave enorme

01:00 L’impero delle macchine – Nave da Crociera

01:55 L’impero delle macchine – il Golia dei cieli

02:50 Affari a quattro ruote – Ford Mustang Mach 1

03:50 Affari a quattro ruote – Saab 96

04:40 Affari a quattro ruote – Plymouth Barracuda

66 Italia 2

20:20 Affari Interni – i Griffin

20:45 Gli Eterni Secondi – i Griffin

21:15 Il Deterioramento della Comunicazione – The Big Bang Theory VIII

21:40 La Trasmissione del Diplomato – The Big Bang Theory VIII

22:10 La Combustione Materna – The Big Bang Theory VIII

22:35 La Determinazione dell’Impegno – The Big Bang Theory VIII

23:05 Videodrome

00:55 Tre Storie Piccole Piccole – i Griffin

01:20 Affari Interni – i Griffin

01:40 Scelta Difficile – Camera Cafè

01:45 Ammanettato – Camera Cafè

01:50 De Marinis Detective – Camera Cafè

01:55 Statua Vivente – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101