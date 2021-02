Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 3 febbraio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30Coppa Italia 2020/21: Napoli-Atalanta

23:02 TG1 60 Secondi

23:05 Porta a Porta

00:40 RaiNews24

01:08 Che tempo fa

01:15 Movie Mag

01:40 Casa Cecilia III serie – Le ali della cicogna

02:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Caserma

23:45 Re Start

01:10 Machete

02:45 N.C.I.S. Los Angeles Piccoli angeli

03:25 Piloti

03:45 Videocomic Passerella di comici in tv

04:20 Ci Vediamo in Tribunale Faide condominiali

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta L’Italia della Repubblica Il confine conteso

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Stasera Italia Speciale

00:02 Il Grande Match

02:07 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:31 L’ Angelica Avventuriera – Sole Nero

04:08 Eros

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Made in Italy, 4

23:36 Coco Avant Chanel – L’Amore Prima del Mito

01:48 Tg5

02:23 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:49 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Collisione – C.S.I. Miami

21:20 Il Principe Cerca Moglie

23:40 La Famiglia del Professore Matto

01:40 La Scelta di Chidi – The Good Place

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Lo Sapevi? 45

02:48 Lo Sapevi? 46

03:06 Gli Eroi Dei Cieli – Mayday: Air Disaster – The Accident Files

03:51 Guarda Davanti A Te – Mr. Robot

04:39 Stretta di Mano – Mr. Robot

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:25 Italia’s Got Talent

23:35 Piacere Maisano

00:30 Sballati d’amore

02:15 Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà

03:30 Lady Killer

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Accordi & disaccordi

22:55 I migliori Fratelli di Crozza

00:20 Highway Security: Spagna

00:45 Airport Security Spagna

01:15 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 La Catalizzazione del Benessere – The Big Bang Theory V

20:42 La Reazione del Razzo Russo – The Big Bang Theory V

21:04 L’ Alba del Pianeta delle Scimmie

23:21 Push

01:31 Spiriti in Aiuto – Longmire VI

02:27 Cacciatori di Tesori – Longmire VI

03:25 Volo 267 Rispondete – The A-Team I

04:05 Funerale A Sorpresa – The A-Team I

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds XI ep.16

21:20 Trauma Center

22:58 Turistas

00:37 Vikings VIa ep.5

01:22 Vikings VIa ep.6

02:15 Bates Motel V ep.4

02:59 Bates Motel V ep.5

03:41 Cold Case ep.5

04:22 Worktrotter pt.7

22 Iris

20:05 Il Presidente – IV Parte – Walker Texas Ranger VIII

21:00 The Town

23:36 The Departed

02:27 La Guerra Dei Bottoni

03:58 Thin Ice

23 Rai 5

20:22 Art of… Francia

21:15 Opera – Falstaff

23:26 Festival Express

00:52 Quincy Jones, Birth of a Band live, 1961

01:17 Rai News Notte

01:19 Degas, il corpo nudo

02:13 Art of… Francia

03:18 Wild Italy

04:07 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

21:10 Non ci resta che il crimine

22:55 Movie Mag

23:25 Mio papà

01:00 Il racconto dei racconti

03:10 Breve storia di lunghi tradimenti

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 4 – Morte all’alba ep.6

21:20 Chiara Lubich – L’amore vince tutto

23:15 Il Commissario Ricciardi – p.1

01:10 Un caso di coscienza 5 – Una promessa mantenuta p.2

02:55 Intramontabili – p.7

03:30 Doc Martin 5 – ep.4

04:15 Doc Martin 5 – ep.5

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Per sfortuna che ci sei

23:00 La captive

01:05 Manon 70

02:45 Donne di strada

03:35 Kosher Love – Il matrimonio quasi perfetto

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Gattaca – La porta dell’universo

23:00 Amore senza confini – Beyond Borders

01:00 The Librarians

03:00 Tigerland

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Meteo

21:00 Italia in preghiera – Rosario

21:50 I magnifici sette

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:30 Cuochi e fiamme

21:10 La cucina di Sonia

21:30 The Good Wife

01:40 La cucina di Sonia

02:00 La Mala Educaxxxion

03:15 Professor T.

30 La 5

21:10 Quando L’Amore Arriva in Città

23:02 Quando Tutto Cambia

01:03 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 Il Test del Dna – The O.C. II

02:20 Le Donne della Pioggia – The O.C. II

03:00 La Cartolina – The O.C. II

03:40 Il Segreto XXIV 1530

04:24 Il Segreto XXIV 1531

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Sabrina e Katiuscia vs. Emanuela e Maura

21:25 Strange Love – Rapunzel

21:50 Strange Love – Braccio di ferro

22:20 Strange Love – Girovita piccolo

22:45 Primo appuntamento

00:00 Incidenti di bellezza

01:40 Incidenti di bellezza – Jeanetta

02:30 Incidenti di bellezza – Stacy

03:25 Incidenti di bellezza – Belinda

04:15 Incidenti di bellezza – Serena

34 Cine34

22:04 Basilicata coast to coast

23:58 Una piccola impresa meridionale

01:53 Sotto falso nome

03:46 La bellezza d’Ippolita

35 Focus

20:15 Vivi per Miracolo – Indagini Ad Alta Quota IV

21:15 La Spiaggia delle Tartarughe

22:15 Il Popolo Migratore

23:55 Evolution Of Evil, 7 – Dittatori del Novecento

00:50 Evolution Of Evil, 10 – Dittatori del Novecento

01:50 Las Vegas: una Città Dentro la Città – Megacostruzioni IV

02:30 Gli Angeli della Vittoria – II Parte – Campi di Battaglia II

03:05 Aids: Le Origini del Virus

04:00 Aids: Quando Lo Sconfiggeremo?

38 Giallo

20:10 Fast Forward – il caso: Niko Hartmann

21:10 Elementary – una vita normale

22:00 Elementary – Vizi di famiglia

22:55 I misteri di Brokenwood – la volpe e l’uva

00:35 Cherif – Terapia mortale

01:35 Cherif – Urla del silenzio

02:35 Torbidi delitti – Attrazione fatale

03:30 Torbidi delitti – la pesca fatale

04:20 Torbidi delitti – un tragico destino

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk Incontra Suo Padre – Monk V

21:10 Giù Nella Cucina del Diavolo – Law & Order: Unità Speciale XXI

22:00 Il Fardello delle Nostre Scelte – Law & Order: Unità Speciale XXI

22:50 Il Rifugio Dei Reietti – Law & Order: Unità Speciale XVII

23:45 Scatti Proibiti – Law & Order: Unità Speciale XVII

00:37 Violenza in Diretta – Law & Order: Unità Speciale XVII

01:27 Vite Incrociate – Law & Order: Unità Speciale XVII

02:10 Passaggi Necessari – Law & Order: Unità Speciale XVII

02:50 Nella Morsa del Terrore – Law & Order: Unità Speciale XVIII

03:30 La Testimone – Undercover II

04:25 Guanto di Sfida – Undercover II

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Merlino e la battaglia dei draghi

23:30 The Librarians

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – Scioglimento

21:25 Life Below Zero – Falsa partenza

22:15 Life Below Zero – il ritorno a casa

23:15 Megalodonte: la leggenda degli abissi

00:55 112: Fire Squad

02:40 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Roma Capitale

21:10 Italiani. Giovanni Bollea

22:10 I Colonna

23:10 a.C.d.C. Revolution! P.2 Dall’ardore al Terrore

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Roma Capitale

01:00 a.C.d.C. Il mistero dei re di Teotihuacan

02:00 Libro e moschetto. La cultura durante il fascismo. Dentro la velina P.4

03:00 a.C.d.C. – Storia del mondo-Guerra e buonsenso p.3

03:40 Res 78-82 – p.28

04:15 #Maestri P.28

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:00 Affari a quattro ruote Francia

22:15 Affari a quattro ruote – Toyota Celica

23:10 Vintage Voltage – Land Rover Defender

00:05 Vintage Voltage

00:55 Vintage Voltage – Ferrari 308 GTS

01:50 Vintage Voltage – BMW 1602

02:35 Vintage Voltage – Porsche 914

03:20 Fast N’ Loud

04:15 Fast N’ Loud – Macchina volante

66 Italia 2

20:15 La Kunoichi di Nadeshiko – Naruto Shippuden

20:45 Gli Amici Su Cui Contare – Naruto Shippuden

21:15 Il Re Scorpione 2: il Destino di un Guerriero

23:20 Scuola di Polizia 3: Tutto Da Rifare

00:55 Il Primo Bacio – Camera Cafè

01:00 La Pratica Gambuti – Camera Cafè

01:05 Uomini Soli – Camera Cafè

01:10 Ipermercato – Camera Cafè

01:20 Pesce D’Aprile A Geller – Camera Cafè

01:25 Romanzo Erotico – Camera Cafè

01:30 Te Lo Dico in Faccia – Camera Cafè

01:35 Leggere il Giornale – Camera Cafè

01:40 Prima Tu – Camera Cafè

01:45 L’ Affiancamento – Camera Cafè

01:50 Compagni di Banco – Camera Cafè

01:55 Ghetto Relax – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101