Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 27 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Coppa Italia 2020/21: Juventus-Spal

23:04 TG1 60 Secondi

23:05 Porta a Porta

00:40 RaiNews24

01:10 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 Movie Mag

02:15 Casa Cecilia III – Quaggiù qualcuno mi ama

03:05 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Caserma

23:40 Re Start

01:05 Calcio Totale – Speciale CalcioMercato

02:10 Il falsario – Operazione Bernhard

03:40 Piloti

03:45 Videocomic Passerella di comici in tv

04:15 Ci Vediamo in Tribunale Triangolo Esplosivo

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta L’Italia della Repubblica La rinascita

02:05 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Stasera Italia Speciale

00:02 About A Boy – un Ragazzo

01:52 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:16 Trappola per un Lupo

03:54 Le Armi della Vendetta

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Made in Italy, 3

23:36 Il Pianista

02:24 Tg5

02:59 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

03:25 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Partita A Tre – C.S.I. Miami

21:20 Mission: Impossible – Rogue Nation

23:57 American Pie-Il Matrimonio

01:45 Va Tutto Bene – The Good Place

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

02:35 Lo Sapevi?, 35

02:50 Lo Sapevi?, 36

03:10 Il Mistero della Mummia Nel Deserto – Cose di Questo Mondo

03:55 La Missione – Mr. Robot

04:35 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Tg La7

23:10 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

23:15 Eichmann

01:30 Tg La7

01:40 Otto e mezzo

02:20 L’aria che tira

04:45 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:25 Italia’s Got Talent

23:40 Hitch – Lui sì che capisce le donne

01:40 Io vengo ogni giorno

03:20 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Accordi & disaccordi

22:45 I migliori Fratelli di Crozza

00:15 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 La Formula della Coabitazione – The Big Bang Theory IV

20:42 La Derivazione del Brindisi – The Big Bang Theory IV

21:04 Invasion

23:19 The Next Three Days

02:06 Capri Espiatori – Mr. Robot III

02:46 Cancella – Mr. Robot III

03:26 Scontro Finale – I – Walker Texas Ranger VIII

04:06 Scontro Finale – II – Walker Texas Ranger VIII

21 Rai 4

20:37 Criminal Minds XI ep.6

21:22 Morgan

22:55 Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein

00:51 Vikings Vb ep.4

01:37 Vikings Vb ep.5

02:24 Reign IV ep.13

03:03 Reign IV ep.14

03:42 Cold Case ep.1

04:25 Worktrotter pt.12

22 Iris

20:05 La Leggenda di Buffalo Bianco – Walker Texas Ranger VIII

21:00 The Millionaire

23:25 Scuola di Cult

23:31 Alexander

02:47 Wyatt Earp

23 Rai 5

20:41 Visioni Note per la Shoah. Le musiche di Ennio Morricone

21:16 Opera – Don Pasquale

23:36 The Carole King Story, Yoùve Got A Friend

00:31 Chuck Berry live, 1965

01:00 Piano Pianissimo

01:14 Rai News Notte

01:17 Arte all’avanguardia

02:11 Museo Italia – Musei Capitolini

03:14 Wild Italy

04:05 Il Giappone visto dal cielo

24 Rai Movie

21:10 Ammore e malavita

23:40 Movie Mag

00:15 Anime nere

02:05 La legge del mercato

03:30 L’incredibile affare Kopcenko

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 3 – Natalina innamorata ep.12

21:20 Suor Pascalina – Nel cuore della fede

23:20 Mother Cabrini

01:10 Un caso di coscienza 5 – Doppia verità p.1

02:50 Allora in onda – Giamburrasca

03:30 Doc Martin 4 – ep.2

04:15 Doc Martin 4 – ep.3

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Tornado F6 – La furia del vento

23:15 Voglia di guardare

00:45 La monaca del peccato

02:15 Flesh Memory – Memorie di una camgirl

03:30 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:30 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il bambino con il pigiama a righe

23:00 Le regole della casa del sidro

01:10 The Librarians

03:00 Flipper

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Meteo

21:00 Italia in preghiera – Rosario

21:50 I magnifici sette

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Cuochi e fiamme

21:30 The Good Wife

01:40 La cucina di Sonia

02:00 La Mala Educaxxxion

03:20 Professor T.

30 La 5

21:10 Stuck in Love

23:05 Lola Versus

00:46 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 Il Fidanzamento – The O.C.

02:20 Senza Veli – The O.C.

03:00 I Nodi Al Pettine – The O.C.

03:40 Il Segreto XXIV , 1520

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Gioia e David vs. Giorgia e Sonia

21:25 Case da incubo

22:55 Case da incubo – Bob Harnett

23:25 Case da incubo – la famiglia Brook

23:55 Incidenti di bellezza – Fiyon

00:55 Incidenti di bellezza – Kate

01:50 Incidenti di bellezza – Jo

34 Cine34

20:25 A ruota libera

22:05 Una piccola impresa meridionale

23:58 I mostri oggi

01:53 La cura del gorilla

03:41 Dentro lo schermo – filler cine34

04:39 L’ urlo dei giganti

35 Focus

20:15 Il Disastro di Staines – Indagini Ad Alta Quota XIII

21:15 Memories Of A Nazi Camp

22:15 Women Of Ravensbruck

23:15 A German Life – la Segretaria di Goebbels

00:50 Scontro Ad Alta Quota – Indagini Ad Alta Quota XIII

01:50 Il Treno del Latte – i Segreti Dei Mega-Treni

02:26 Tgcom24

02:30 1944, L’Inferno delle Siepi – Campi di Battaglia

03:30 Agricoltura – i Tesori delle Antiche Civiltà

04:46 Albert Goering: L’Altra Faccia del Male

38 Giallo

20:15 Fast Forward – il caso: Sonja Horvath

21:10 Elementary – il nono passo

22:10 Elementary – Equazione mortale

23:10 I misteri di Brokenwood – Acqua e sangue

01:10 Cherif – Appuntamenti mortali

02:10 Cherif – Pressioni

03:10 Torbidi delitti – Mistero a Palm Beach

04:00 Torbidi delitti – un passaggio a casa

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e L’Amnesia – Monk IV

21:10 Farò di Te una Star – Law & Order: Unità Speciale XXI

22:00 Un Brutto Ritorno A Casa – Law & Order: Unità Speciale XXI

22:50 Modus Operandi – Law & Order: Unità Speciale XVI

23:35 Il Passato Ritorna – Law & Order: Unità Speciale XVI

00:25 Finzione e Realtà – Law & Order: Unità Speciale XVI

01:15 Padre Sandunguero – Law & Order: Unità Speciale XVI

01:55 Degrado Morale – Law & Order: Unità Speciale XVI

02:40 Intimidation Game – Law & Order: Unità Speciale XVI

03:19 Tgcom24

03:20 Il Colpo della Vita – Undercover II

04:15 Speculazione in Borsa – Undercover II

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Highlander: Endgame

23:30 The Librarians

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:30 Vado a vivere nel bosco – Paranoia

21:25 Life Below Zero – la tempesta

22:20 Life Below Zero – Falsa partenza

23:15 Siberia: lo Yeti killer

01:00 112: Fire Squad

02:40 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Shoah

21:05 Giorno della memoria 2021

21:10 Testimoni di Auschwitz

22:30 Son morto che ero bambino. Guccini va ad Auschwitz

23:30 Giorno della memoria 2021

00:25 Notiziario-RaiNews24

00:30 Il giorno e la storia

00:45 Passato e Presente. Shoah

01:20 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.2

02:20 Speciale giorno della memoria. Fatti

03:10 Speciale giorno della memoria – personaggi

04:10 #Maestri P.23

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Dodge A100 Van

21:20 Affari a quattro ruote – Austin-Healey

22:15 Affari a quattro ruote – Fiat 124

23:10 Vintage Voltage – Volkswagen Karmann Ghia

00:05 Vintage Voltage – Classic Speedster

01:00 Vintage Voltage – Fiat 500

01:50 Vintage Voltage – Lancia Fulvia

02:40 Vintage Voltage – Royal Enfield

03:30 Fast N’ Loud

04:20 Fast N’ Loud – 71 Scat Pack Challenger. 2a parte

66 Italia 2

20:15 La Nave Fantasma – Naruto Shippuden

20:45 L’ Isola Corazzata – Naruto Shippuden

21:15 Capitan Harlock

23:21 Scuola di Polizia 2: Prima Missione

01:15 La Tazza – Camera Cafè

01:20 Troppo Facile – Camera Cafè

01:25 Maschio O Femmina – Camera Cafè

01:30 Rebus – Camera Cafè

01:35 Scambio di Cartelle – Camera Cafè

01:40 Un Week End Bagnato – Camera Cafè

01:45 La Cacca Rosa – Camera Cafè

01:50 La Cosa Più Utile – Camera Cafè

01:55 La Wedding Planner – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101