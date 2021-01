Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 31 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Mina Settembre – Amare è lottare – Solitudine

23:19 TG1 60 Secondi

23:25 Speciale Tg1

00:25 Rai Vaticano presentano Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:00 RaiNews24

01:25 Che tempo fa

01:35 Sottovoce

02:05 Applausi

03:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 911 – La storia di Athena – Malfunzionamento

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Protestantesimo

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 Code Black – Secondo anno

02:46 Parte di me

03:27 Forma corporea

04:05 Videocomic

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:36 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Uss Indianapolis

23:55 Speed

01:59 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:21 Uomini Ombra

03:50 Caccia All’Uomo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:01 Il Clan Dei Camorristi

6 Italia 1

20:24 La Conquista – C.S.I. Miami

21:20 Deadpool

23:30 Pressing Serie

01:50 Il Grido Eterno – The Good Place

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:20 Sport Mediaset – la Giornata

02:41 My Soul To Take

04:14 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 The Truman Show

04:15 L’aria che tira – Diario

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Family Food Fight

23:20 Creed – Nato per combattere

01:35 Io vengo ogni giorno

03:15 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:05 Little Big Italy – Filadelfia

21:30 L’uomo che sussurrava ai cavalli

00:40 Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Precious Cargo

23:09 Blade: Trinity

01:24 Uno Spacciatore in Meno – Longmire V

02:24 La Mafia Irlandese – Longmire V

03:18 L’ Uomo Che Sbancò Las Vegas – The A-Team I

03:58 Banda di Charlie – The A-Team I

04:38 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi – Squadra Antimafia III

21 Rai 4

20:36 Revenge ep.10

21:22 Grand Isle

23:03 The Prodigy – Il figlio del male

00:38 Arctic

02:18 Takers

03:56 City of Gladiators – La città dei gladiatori

22 Iris

21:00 Psycho

23:16 American History X

01:37 Arancia Meccanica

03:47 Il Coraggio di Cambiare

23 Rai 5

20:11 Musica da camera con vista – Cicli e metamorfosi

20:45 Il cielo, la terra, l’uomo

21:15 Le linci ed io, ritorno nei boschi

22:08 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:06 Film – Lo Stato contro Fritz Bauer

00:49 Tuttifrutti

01:16 Rai News Notte

01:19 Le linci ed io, ritorno nei boschi

02:11 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:18 Wild Italy

04:10 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

21:10 The Greatest Showman

22:55 Houdini – L’ultimo mago

00:35 Comportamenti molto… cattivi

02:10 Il prossimo uomo

03:35 Rischio sicuro

25 Rai Premium

20:10 E’ arrivata la felicità 2 – Quando mi hai fatto molto arrabbiare ep.11

21:20 Il Cantante Mascherato 2021 – p.1

23:50 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.71

00:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.72

01:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.73

02:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.74

02:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.75

03:40 La Storia – p.3

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Ritratto di borghesia in nero

23:20 Scambisti

01:10 Unhung Hero – Sottodotati

02:40 A Cam Life – La pornostar della porta accanto

03:55 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 La cosa più dolce

23:00 Mr. & Mrs. Smith

01:00 The Librarians

03:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Delitto e castigo

23:05 Don Bosco – Il Musical

01:10 Angelus di Papa Francesco

01:25 La compieta preghiera della sera

01:25 Rosario Da Pompei

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

23:10 Private Practice

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 Professor T.

30 La 5

20:10 Daydreamer, 83

21:10 Miracolo Nella 34A Strada – Magic Night

23:20 Le Vere Luci del Natale – Magic Night

01:05 X-Style

01:37 Grande Fratello Vip Aut.

01:52 Verissimo

03:57 Amici di Maria

31 Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie – Maria e Antonio

20:35 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Disputa

22:20 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Posizioni compromettenti

00:05 La clinica della pelle

34 Cine34

22:05 Il tenente dei Carabinieri

00:02 I due carabinieri

02:14 I carabbimatti

03:38 Caldo soffocante

35 Focus

20:15 L’ Impero Perduto – Cose di Questo Mondo III

21:15 Nubi Non Identificate – Cose di Questo Mondo II

22:15 Strani Simboli Nel Deserto – Cose di Questo Mondo III

23:15 Planetary

00:50 Condanna Al Fallimento – Indagini Ad Alta Quota IX

01:50 Le Più Grandi Navi Container Al Mondo – Megacostruzioni IV

02:26 Tgcom24

02:30 Il Massacro di Dieppe – Campi di Battaglia i

03:05 Lake Vostok: Ricerca Nel Profondo

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – Colpo al cuore

21:10 I misteri di Brokenwood – la volpe e l’uva

22:55 Delitto nell’Herault

00:45 Fast Forward – il caso: Kurt Swoboda

00:55 Cherif – Forti disaccordi

01:40 Fast Forward – il caso: Tommi Hotarek

01:55 Cherif – Trasmissioni periciolose

02:35 Fast Forward – il caso: Jana Solm

03:00 Torbidi delitti

03:30 Fast Forward – il caso: Lucy Haller

03:50 Torbidi delitti

04:20 Disappeared

39 TOP Crime

20:15 Il Sig. Monk e la Finale di Campionato – Monk V

21:10 Agenda per Omicidi – il Ritorno di Colombo II

23:00 Campioni Senza Valore – Perry Mason

00:55 Poirot: Fermate il Boia

02:40 Il Ritorno di Perry Mason

04:15 L’ Occhio del Ciclone – Shades Of Blue II

49 Spike TV

20:10 I Jefferson

21:30 Nuclear Target

23:30 Case e misteri – Perizia mortale

01:30 The Librarians

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 La febbre dell’oro – Azzardi

21:25 Border Security: terra di confine

23:10 Nudi e crudi XL – la balestra

00:00 Lockup: sorvegliato speciale – in solitaria

00:55 Lockup: sorvegliato speciale – il tempo non aspetta

01:50 Lockup: sorvegliato speciale – Modi violenti

02:40 112: Fire Squad

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Bruno Vespa

20:30 Passato e Presente. I servi della Gleba

21:10 Truth. Il prezzo della verità

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. I servi della Gleba

01:00 Gulag 1946-1957 p.3

02:00 Libro e moschetto.La cultura durante il fascismo

03:00 Italiani. La seconda vita di Majorana

04:00 Res 78-82 – p.17

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:30 Big con Richard Hammond – Piattaforma petrolifera

21:20 Big con Richard Hammond – Elementi comuni

22:15 Ingegneria impossibile – la fogna di Londra

23:05 Ingegneria impossibile – Isola blu

00:00 Ingegneria impossibile – Whistler

00:55 L’impero delle macchine – Super catamarano

01:45 L’impero delle macchine – il titano delle montagne

02:40 Affari a quattro ruote – Ford Escort RS

03:25 Affari a quattro ruote – Toyota Supra

04:15 Come è fatto

66 Italia 2

20:20 Non Ti Scordar di Me – i Griffin

20:45 In TV Non Si Fa, Peter – i Griffin

21:15 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

21:40 La Termalizzazione dell’Escluso – The Big Bang Theory VIII

22:10 La Violazione dello Skywalker – The Big Bang Theory VIII

22:35 L’ Implementazione del Fortino – The Big Bang Theory VIII

23:00 Morte A 33 Giri

01:05 Killer Queen – i Griffin

01:25 Non Ti Scordar di Me – i Griffin

01:45 In TV Non Si Fa, Peter – i Griffin

02:05 Simulcast Radio 101