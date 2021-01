Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 24 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Mina Settembre – Onora il padre – Andare avanti

23:28 TG1 60 Secondi

23:30 Speciale Tg1

00:35 RaiNews24

01:01 Che tempo fa

01:10 Sottovoce

01:40 Applausi

02:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 911 – Rabbia – Halloween

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Sorgente di vita

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 Reign – Una sposa. Una scatola. Una salma

02:43 Acque insanguinate

03:22 Tutti i suoi sacrifici

04:00 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:35 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Schindler’s List – la Lista di Schindler

00:49 Pasqualino Settebellezze

03:00 Tg4 L’Ultima Ora Notte

03:22 Senza Destino – Fateless

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:01 Il Clan Dei Camorristi

03:54 Riassunto – Daydreamer – Le Ali del Sogno

6 Italia 1

20:24 Il Massacratore – C.S.I. Miami

21:20 Doctor Strange

23:40 Pressing Serie

02:00 Deejay per una Notte – American Dad

02:24 Studio Aperto – la Giornata

02:34 Sport Mediaset – la Giornata

02:54 Chicken Park

04:20 La Regina Degli Uomini Pesce

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Il Commissario Cordier

03:40 L’aria che tira – Diario

04:35 Omnibus – Dibattito

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Family Food Fight

23:25 Tomb Raider

01:30 Ladre per caso

03:10 Lady Killer

04:45 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:10 Little Big Italy – Berlino

21:35 Sindrome K – il virus che salvò gli ebrei

22:30 Bombe su Auschwitz

23:45 Night Will Fall. Perché non scenda la notte

01:10 Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Killing Point

23:14 Blade II

01:59 Modalità Risparmio Energetico – Mr. Robot III

02:39 Annulla – Mr. Robot III

03:19 Il Cavaliere Nero – Walker Texas Ranger VIII

03:59 Verdetto Pericoloso – Walker Texas Ranger VIII

04:39 Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi – Squadra Antimafia III

21 Rai 4

21:23 Before I go to sleep

23:01 Look Away – Lo sguardo del Male

00:55 Rogue – Il solitario

02:39 McCanick

04:09 Lost Viking Army

22 Iris

21:00 American History X

23:01 Oliver Twist

01:32 I Piaceri della Contessa Gamiani

02:56 Il Montone Infuriato

04:37 100 Colpi di Pistola

23 Rai 5

20:49 Racconti di luce

21:14 Snow Bears, vita da orsi

22:07 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:02 Nord

00:20 Tuttifrutti

00:47 Rai News Notte

00:50 Snow Bears, vita da orsi

01:44 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:38 Schumann: Humoresque

03:10 Wild Italy

04:00 Il Giappone visto dal cielo

24 Rai Movie

21:10 Un fidanzato per mia moglie

22:50 Tutta colpa del vulcano

00:25 Io rom romantica

01:50 Inserzione pericolosa

03:30 Who? L’uomo dai due volti

25 Rai Premium

20:15 E’ arrivata la felicità 2 – Quando mi hai preso per mano ep.6

21:20 Un angelo sotto l’albero

22:55 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 66

23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 67

00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 68

01:05 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 69

01:50 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p. 70

02:30 Mistero in Blu: Il caso Francesca Alinovi p. 2

03:25 La Storia – p. 2

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 I fiumi di porpora

23:15 Femina ridens

00:35 La vera storia della Monaca di Monza

01:55 Pink House – Storia di un bordello

03:15 Io e il mio pene: una storia complicata

04:10 Sir Ivan: il guru dell’edonismo sessuale

27 Paramount Network

21:10 Mr. & Mrs. Smith

23:00 Killers

01:00 The Librarians

03:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 Soul

21:05 Jane Eyre

23:10 Swing Kids – Giovani ribelli

01:05 Angelus di Papa Francesco

01:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:00 Ricetta sprint

20:15 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

23:10 Private Practice

00:50 The Dr. Oz Show

02:25 Professor T.

30 La 5

20:10 Daydreamer, 81

21:10 The Family Man – Magic Night

23:35 Appuntamento A San Valentino

01:15 Grande Fratello Vip Aut.

01:50 Verissimo

03:56 Amici di Maria

31 Real Time

20:00 Il castello delle cerimonie – Martina ed Emanuele

20:40 90 giorni per innamorarsi: e poi… – L’udienza

22:15 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Disputa

00:05 The Sex Clinic

34 Cine34

20:17 Italiano medio

22:05 I due carabinieri

00:16 Noi uomini duri

02:00 Dove vai in vacanza?

04:41 L’assassino è ancora tra noi

35 Focus

20:15 Outback Australiano – Cose di Questo Mondo I

21:15 Frecce – Cose di Questo Mondo II

22:15 Il Fantasma di Zorro – Cose di Questo Mondo III

23:15 Providencia, L’Isola della Marcia Dei Granchi – Colombia

23:55 La Giungla Dei Cuccioli – Amazzonia Selvaggia

00:50 Sviste Mortali – Indagini Ad Alta Quota XVII

01:50 La Ferrovia Più Lunga D’Australia – i Segreti Dei Mega-Treni

02:26 Tgcom24

02:30 Lo Spettro della Guerra Nucleare – Macchine Da Combattimento

03:05 Architettura – i Tesori delle Antiche Civiltà

04:00 Outback Australiano – Cose di Questo Mondo I

38 Giallo

20:05 I misteri di Murdoch – Ragtime

21:10 I misteri di Brokenwood – Acqua e sangue

22:55 Delitto a Cadenet

00:50 Fast Forward – il caso: Yvonne Werner

01:50 Fast Forward – il caso: Horst Bauer

02:45 Fast Forward – il caso: Roswitha Thaler

03:40 Fast Forward – il caso: Jonas Wultz

04:30 Disappeared

39 TOP Crime

21:10 Qualcuno Ha Ingannato il Tenente Colombo – il Ritorno di Colombo II

23:05 Arringa Finale

00:55 Poirot: la Domatrice –

02:45 La Microspia – Shades Of Blue I

03:25 Caccia Al Diavolo – Shades Of Blue I

04:05 Tradimento – Shades Of Blue I

49 Spike TV

20:10 I Jefferson

21:30 The Unsaid – Sotto silenzio

23:30 Case e misteri – Prove concrete

01:30 The Librarians

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 La febbre dell’oro – Freddy Dodge

21:25 Border Security: terra di confine

23:10 Nudi e crudi XL – Non dire gatto…

00:00 Lockup: sorvegliato speciale – Nessun ragazzo

00:55 Lockup: sorvegliato speciale – Legami

01:50 Lockup: sorvegliato speciale – la squadra

02:40 Cops: UK

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Enrico Petronio

20:30 Passato e Presente. Mussolini e i Balilla

21:10 1945

22:40 Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Venezia

23:00 Insieme p.10. Storie di cucina, tradizioni e identità

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente. Mussolini e i Balilla

01:00 Gulag 1934-1945 p.2

02:00 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.1

03:00 Italiani. Amintore Fanfani, l’orizzonte del potere

03:50 Come Eravamo – Giovani Carlo e Antonio sindacalisti a Milano

04:10 Res 78-82 – p.14

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25 Big con Richard Hammond – Mega nave

21:20 Big con Richard Hammond – il tunnel

22:15 Leggende a quattro ruote – Supercar

23:05 Legends: Race to Perfection

00:10 Hitler Supercars

01:10 Legends of Speed – Rivali

02:15 Affari a quattro ruote – Lancia Fulvia

03:05 Affari a quattro ruote – 1972 Datsun 510

03:50 Affari a quattro ruote – 2004 Mini Cooper S MC40

04:40 Affari a quattro ruote – 1970 International Scout

66 Italia 2

20:20 L’ Amore è Cieco – i Griffin

20:45 La Forza della Preghiera – i Griffin

21:15 La Disintegrazione della Sonda – The Big Bang Theory VIII

21:40 L’ Ottimizzazione dell’Ansia – The Big Bang Theory VIII

22:10 La Manifestazione del Troll – The Big Bang Theory VIII

22:35 La Rigenerazione del Negozio di Fumetti – The Big Bang Theory VIII

23:00 L’ Accelerazione dell’Intimità – The Big Bang Theory VIII

23:30 Halloween III – il Signore della Notte

01:31 Quagmire e Meg – i Griffin

01:51 L’ Amore è Cieco – i Griffin

02:11 La Forza della Preghiera – i Griffin

02:31 Simulcast Radio 101