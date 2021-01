Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 21 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti 6 – False verità – Solo parole

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 60 Secondi

23:46 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:37 Che tempo fa

01:40 Il ragazzo dal kimono d’oro 3

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Coppa Italia 2020/2021 Lazio – Parma

23:15 Senza Confini – Il commissario Palatucci

01:25 Take Five

02:50 N.C.I.S. Los Angeles – Il cecchino

03:28 Strane alleanze

04:10 TG 2 Eat Parade

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Il disertore Prima Visione

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Newton – Oltre il cielo, le orbite attorno alla Terra

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Stuck in Love

02:42 Tg4 L’Ultima Ora Notte

03:03 Il Profumo della Signora in Nero

04:44 5 Bambole per la Luna D’Agosto

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Riassunto – Daydreamer – Le Ali del Sogno

21:21 Daydreamer, 102 Le Ali del Sogno

22:21 Daydreamer, 103 Le Ali del Sogno

23:21 Daydreamer, 104 Le Ali del Sogno

00:21 Tg5

00:56 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:22 Uomini e Donne

03:19 Squadra Antimafia 6

6 Italia 1

20:24 L’ Aereo Dei Soldi – C.S.I. Miami

21:20 La Pupa e il Secchione e Viceversa

00:15 Lo Smoking

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:25 Sport Mediaset – la Giornata

02:40 Lo Sapevi?, 27

03:00 Lo Sapevi?, 28

03:20 Il Sangue di Petra – Cose di Questo Mondo

04:05 La Foresta Insanguinata – Grimm

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Tomb Raider

23:40 Il Codice Da Vinci

02:05 Scary Movie

03:45 Lady Killer

04:25 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Il segno della libellula – Dragonfly

01:10 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Formulazione del Pub Irlandese – The Big Bang Theory IV

20:42 L’ Insufficienza delle Scuse – The Big Bang Theory IV

21:04 Absolution – Le Regole della Vendetta

23:14 Point Break

01:29 Stretta di Mano – Mr. Robot II

02:09 Intercettazione Illegale – Mr. Robot II

02:49 Un Ragazzo D’Oro – Walker Texas Ranger VIII

03:29 La Fuga – Walker Texas Ranger VIII

04:09 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi – Squadra Antimafia II

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.11

21:21 For Life ep.3

22:06 For Life ep.4

22:54 Jungle

00:55 Vikings IVb ep.7

01:40 Vikings IVb ep.8

02:34 Reign IV ep.5

03:14 Reign IV ep.6

03:52 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.8

04:30 Worktrotter pt.6

22 Iris

20:05 Killer di Professione – I Parte – Walker Texas Ranger

21:00 La Tempesta Perfetta

23:38 Danni Collaterali

01:48 Fandango

03:18 The Best Man

23 Rai 5

20:22 Money Art

21:15 Concerto Pappano – Bollani

22:48 Musica da camera con vista

23:20 Il fenomeno Bob Dylan

00:21 Madonna and The Breakfast Club

01:11 Variazioni su tema

01:21 Rai News Notte

01:24 Museo d’Orsay lo spettacolo dell’arte

02:18 Money Art

03:16 Wild Italy

04:06 Wild Australia

24 Rai Movie

21:10 Il diritto di uccidere

22:55 Vertical Limit

01:00 Pericle il nero

02:50 Movie Mag

03:20 Tenebre

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 3 – Sequestro di persona ep.4

21:20 La soffiatrice di vetro

23:00 Povere ma belle

00:00 Buddy, il pastore di Natale

01:35 La Squadra 6 – p.7

03:30 Doc Martin 3 – ep.3

04:15 Doc Martin 3 – ep.4

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 The Patriot

23:15 Groupie sesso a domicilio

00:30 Venere nera

02:15 Che ho fatto io per meritare questo?

04:00 Sir Ivan: il guru dell’edonismo sessuale

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Le quattro piume

23:00 La fiera della vanità

01:00 The Librarians

02:40 Uncommon Grace – Un mistero da risolvere

04:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:00 Meteo

21:10 L’Inferno di cristallo

00:10 Indagine ai confini del sacro

00:45 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

23:10 Private Practice

00:50 La cucina di Sonia

01:10 La Mala Educaxxxion

02:25 Professor T.

30 La 5

21:10 Le Parole Che Non Ti Ho Detto

23:40 Chateau Meroux – il Vino della Vita

01:23 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 La Festa di Tutti – The O.C. i

02:20 Conto Alla Rovescia – The O.C. i

03:00 Il Terzo Incomodo – The O.C. i

03:40 Il Segreto XXIV, 1512

04:24 Il Segreto XXIV, 1513

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Andrea e Carlotta vs. Marika e Fiorella

21:20 Case da incubo

00:00 Il re del bisturi – Inga

00:30 Il re del bisturi – Alicia

01:00 Body Bizarre – Non cresco

01:50 Body Bizarre – Due teste

02:40 Body Bizarre – Vivere senza un braccio

03:30 Body Bizarre – un tumore enorme

04:20 Body Bizarre – Trapianto facciale

34 Cine34

20:19 Sms – Sotto mentite spoglie

22:05 Sing Sing

00:15 Mani di velluto

02:02 Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata

03:42 Lucrezia giovane

35 Focus

20:15 Gli Eroi Dei Cieli – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

21:15 Dentro la Grande Muraglia dello Spazio – Universo Ai Raggi X IV

22:15 Universo Ai Raggi X I, 5 – Universo Ai Raggi X I

23:15 Houston Abbiamo un Problema

23:55 Apollo 17: la Storia Mai Raccontata dell’Ultimo Uomo Sulla Luna

00:50 Aereo Vs Pilota – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

01:50 Come è Fatta una Nave Da Guerra: la Fregata Fremm

02:30 Inside Air Traffic

03:05 Gioco di Spie – Macchine Da Combattimento

04:00 Il Mistero del Suicidio di Goring – Crimini e Misteri Alla Corte Di Hitler

38 Giallo

20:15 Law & Order: il verdetto – la tata

21:10 Grantchester

23:05 Elementary – Peonie

00:00 Elementary – Moriarty

00:50 Cherif – Legami di sangue

02:00 Cherif – Le apparenze ingannano

03:00 Torbidi delitti – Attrazione fatale

03:50 Torbidi delitti – un mistero lungo vent’anni

04:40 Torbidi delitti – Omicidio sull’Hudson

39 TOP Crime

21:10 Cause Mediche – Major Crimes I

21:55 L’ Estasi e L’Agonia – Major Crimes I

22:45 La Gang – Law & Order: Unità Speciale XV

23:35 Un Figlio Indesiderato – Law & Order: Unità Speciale XV

00:25 Delitto Ai Caraibi

02:15 Spettacoli Indecenti – Law & Order: Unità Speciale XV

02:55 Prova di Coraggio – Law & Order: Unità Speciale XV

03:35 L’ Intruso – Game Of Silence

04:15 Sotto Ricatto – Game Of Silence

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Waco

23:30 Nuclear Target

01:30 Supernatural

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 La febbre dell’oro – Dei e mostri

22:15 La febbre dell’oro – Durt Reynolds

23:15 La febbre dell’oro – Freddy Dodge

00:10 112: Fire Squad

02:55 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. La nascita del PCI

21:10 a.C.d.C. Revolution! P.1

22:10 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.2

23:10 La Roma di Raffaello

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente. La nascita del PCI

01:10 Nel nome di Antea

02:25 Tutti gli uomini del Duce p.4. Padre mio, amore mio

03:15 Italiani. Nobel Minds p.2. Camillo Golgi – Daniel Bovet

04:15 #Maestri P.19

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Porsche 924

21:20 Affari a quattro ruote – Opel GT 1900

22:15 Chi cerca trova: auto da sogno

23:10 Chi cerca trova: auto da sogno – una Volkswagen Tipo 3 e una Rover P6

00:05 Chi cerca trova: auto da sogno – Golf e Lotus

01:00 Chi cerca trova: auto da sogno – Mini e Porsche

01:55 Chi cerca trova: auto da sogno – Jaguar e Mercedes

02:45 Fast N’ Loud – Model A- 2a parte

03:40 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro- 1a parte

04:20 Fast N’ Loud – Super Sonic Camaro. 2a parte

66 Italia 2

20:15 L’ Infiltrato – Naruto Shippuden

20:45 Nazioni in Movimento – Naruto Shippuden

21:15 My Soul To Take

23:20 Goku e la Quarta Sfera – Dragon Ball GT

23:50 Un Nuovo Alleato – Dragon Ball GT

00:20 Goku Salva L’Universo – Dragon Ball GT

00:50 Arrivederci Goku – Dragon Ball GT

01:20 Serialmania – Camera Cafè

01:25 Giochi di Guerra – Camera Cafè

01:30 Quando Ugo Impazzisce – Camera Cafè

01:35 Risparmio Energetico – Camera Cafè

01:40 Manca Poco – Camera Cafè

01:45 La Rivale – Camera Cafè

01:50 I Racconti di Paolo Bitta – Camera Cafè

01:55 Nursery – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101