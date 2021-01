Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 16 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 18:45 L’Eredità

ore 20:00 Tg1

ore 20:35 Affari Tuoi Viva Gli sposi

ore 22:50 Techetechetè

ore 23:50 Il metodo Biden (doc)

Rai 2

ore 19:40 NCIS Los Angeles

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 FBI 2×14 1a Tv

ore 21:50 Blue Bloods 10×05 1a Tv

ore 22:40 Instinct 1×02

ore 23:30 TG2 Dossier

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:30 Le Parole della Settimana

ore 21:45 Il Tabaccaio di Vienna

ore 23:45 TgR

Canale 5

ore 18:45 Caduta Libera

ore 20:00 Tg5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:20 C’è posta per Te

ore 00:50 TG 5



Italia 1

ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)

ore 21:20 Kung Fu Panda 2

ore 23:00 I Simpson 27

Rete 4

ore 19:35 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia weekend

ore 21:30 Miami Supercops (I poliziotti dell’8a strada)

ore 23:25 Scuola di ladri

La7

ore 18.00 The Good Wife

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Sabato

ore 21:15 Eden – Un pianeta da salvare

ore 1:00 Tg La7

Tv8

ore 20:15 4 Ristoranti

ore 21:30 A Casa per Natale

ore 23:15 Una sposa per Natale

Nove

ore 20:20 Fratelli di Crozza

ore 21:30 Sirene

ore 23:00 Via Poma Un caso irrisolto

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Che Dio Ci Aiuti 6×03-04

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Che Dio Ci Aiuti 6×03-04 Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Waco 1×01-02

(ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 1×01-02 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 I Misteri di Murdoch

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 A Discovery of Witches 2×01-02 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×01-02 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 Station 19 4×01 – Grey’s Anatomy 17×01

(ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 4×01 17×01 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 NCIS 17×09-10

(ch. 116) ore 21:05 17×09-10 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Taken 2×07-08

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×07-08 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Will & Grace 9×01-02 + Murphy Brown 1×05-06

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 9×01-02 + 1×05-06 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Legends of Tomorrow 4×01-02

I Film sulle tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt) ore 21:15 Blade

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 The Gunman

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Out of time

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Tora Tora

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Vanessa

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Inga Lindstrom – Vickerby per sempre

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Una pistola per Ringo

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Perry Mason Un fotogramma dal cielo

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Nuclear Target

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Il signore della morte

I Film sulle pay tv Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 I Delitti del BarLume – Mare forza quattro

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 PadreNostro

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Batman Begins

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 E.T.

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 In the Name of the King

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Cub piccole prede

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Le ragazze del Coyote Ugly

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:45 Padrenostro

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 One for the Money

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 It Capitolo 2

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Niente da dichiarare?

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Ma che bella sorpresa



Show, sport e documentari: cosa c’è stasera in Tv?