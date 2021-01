Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 17 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Mina Settembre – Un giorno di settembre a dicembre – My Fair Lord

23:24 TG1 60 Secondi

23:35 Speciale Tg1

00:40 RaiNews24

00:56 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 Applausi

03:00 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 911 – Squadra di ricerca – Inneschi

22:40 La Domenica Sportiva

00:30 L’altra DS

01:00 Protestantesimo

01:30 Sulla Via di Damasco

02:00 Reign – Un uomo migliore

02:43 Nel cuore della notte

03:23 Il ricatto

04:00 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Che tempo che fa

00:05 TG Regione

00:10 TG3 Mondo

00:34 Meteo 3

00:40 Mezz’ora in più

02:10 Mezz’ora in più – Il mondo che verrà

02:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

02:50 L’uomo amico

03:30 Diario di Manarola

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Il Piccolo Lord

00:35 All’Ultimo Voto

02:24 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:48 Amore Mio Non Farmi Male

04:25 Gli Amori di Manon Lescaut

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

01:35 Paperissima Sprint Domenica

02:01 Il Clan Dei Camorristi

6 Italia 1

20:24 Pirati – C.S.I. Miami

21:20 I Fantastici Quattro

23:25 Pressing Serie

01:35 Daesong Industria Pesante II: Ritorno All’Innocenza – American Dad

01:59 Studio Aperto – la Giornata

02:09 Sport Mediaset – la Giornata

02:29 Tutti Gli Uomini del Deficiente

04:12 La Brutta Copia

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 Brutti, sporchi e cattivi

04:00 L’aria che tira – Diario

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Family Food Fight

23:15 Io prima di te

01:10 Un amore per caso

02:45 Il Natale della porta accanto

04:15 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:50 Supercoppa di Spagna – Barcellona – Athletic Bilbao

23:45 Avamposti – Roma criminale

01:05 Avamposti – Rione Sanità – Caccia ai nuovi clan

02:20 Delitti a circuito chiuso

04:05 Donne mortali

20 Venti

21:04 Unstoppable – Fuori Controllo

23:19 Blade

01:39 Lo Specchio – Mr. Robot I

02:19 Il Giorno “0” – Mr. Robot I

02:59 La Leggenda di Buffalo Bianco – Walker Texas Ranger VIII

03:39 L’ Angelo Vendicatore – Walker Texas Ranger VIII

04:29 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi – Squadra Antimafia II

21 Rai 4

21:20 Premonitions

23:05 The Midnight Man

00:42 Flatliners – Linea mortale

02:36 Toro

04:12 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.2

22 Iris

21:00 Il Cacciatore

01:02 Tuta Blu

02:52 Sherlock Holmes: Soluzione Sette%

04:41 Il Trionfo dell’Amore

23 Rai 5

20:08 Musica da camera con vista – La Francia

20:43 L’Attimo Fuggente

21:15 Muti suona Haydn alla Reggia di Caserta

22:17 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:13 Film – Il caso Spotlight

01:18 Tuttifrutti

01:45 Rai News Notte

01:48 Di là dal fiume e tra gli alberi

02:43 Henze: Musen Siziliens

03:18 Wild Italy

04:06 I Grandi Ballerini della Natura

24 Rai Movie

21:10 Contromano

23:00 Da zero a dieci

00:45 Sacro e profano

02:10 Æon Flux

03:35 Professione: avventurieri

25 Rai Premium

21:20 Penso che un sogno così

23:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.61

00:35 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.62

01:20 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.63

02:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.64

02:40 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.65

03:40 La Storia – p.1

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 I padroni della notte

23:25 Venere nera

01:05 Che ho fatto io per meritare questo?

02:50 Rent Boys – Ragazzi in vendita

04:15 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

21:10 Killers

23:00 Il cacciatore di ex

01:00 The Librarians

03:30 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 Soul

21:05 Orgoglio e pregiudizio

23:10 La chiave di Sara

01:00 Angelus di Papa Francesco

01:15 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

23:10 Private Practice

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 Professor T.

30 La 5

20:10 Daydreamer, 79

21:10 Una Tata Magica – Magic Night

22:55 La Vigilia per Farli Conoscere – Magic Night

00:41 Grande Fratello Vip Aut.

01:52 Verissimo

03:57 Amici di Maria

31 Real Time

20:05 Il boss delle cerimonie – il 18esimo di Ciro

20:40 Il boss delle cerimonie

21:35 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Verità

23:15 90 giorni per innamorarsi: e poi… – L’udienza

00:55 The Sex Clinic

34 Cine34

20:15 In questo mondo di ladri

22:05 Noi uomini duri

23:54 Grandi magazzini

02:00 Fantozzi 2000 – la clonazione

03:40 Carambola

35 Focus

20:15 Corea del Nord – Cose di Questo Mondo i

21:15 La Cospirazione della Svastica – Cose di Questo Mondo III

22:15 El Chapo – Cose di Questo Mondo III

23:15 Mega Incendi – Le Furie della Natura i

23:55 Frane – Le Furie della Natura II

00:50 Killer Silenzioso – Indagini Ad Alta Quota VII

01:50 Viaggio Nel Sottosuolo – Mega Metro

02:30 La Battaglia per la Manica – Come Funziona il Canale della Manica

03:05 L’ Avvento delle Macchine – Macchine Da Combattimento

04:00 Il Mistero della Morte di Geli Raubal – Crimini e Misteri

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch – la fobia di Murdoch

21:10 Omicidi a Sandhamn

22:55 Delitto in Maussane

00:40 Fast Forward – il caso: Markus Bruckner

01:40 Fast Forward – il caso: Georg Vitter

02:35 Fast Forward – il caso: Marvin Jager

03:30 Fast Forward – il caso: Gordana Hannbaum

04:20 Disappeared

39 TOP Crime

21:10 Autoritratto di un Assassino – il Ritorno di Colombo II

23:00 Un Fotogramma Dal Cielo – Perry Mason

00:55 Poirot: Sono Un’Assassina

02:40 La Recluta – Shades Of Blue I

03:20 Peccato Originale – Shades Of Blue I

04:00 Doppio Gioco – Shades Of Blue I

49 Spike TV

20:10 I Jefferson

21:30 Swept Under – Sulle tracce del serial killer

23:30 Case e Misteri – Incastrato per omicidio

01:30 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 La febbre dell’oro – Dei e mostri

21:20 Border Security: terra di confine

22:20 Nudi e crudi XL – il serpente

23:15 Nudi e crudi XL – Tensioni

00:10 Lockup: sorvegliato speciale – Dio non è qui

01:05 Lockup: sorvegliato speciale – Problemi a Tulsa

02:00 Lockup: sorvegliato speciale – Fratellanza

02:50 Cops: UK

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Scritto, letto, detto: Francesco Cristrino

20:40 Passato e Presente La Prima Guerra del Golfo

21:20 Il giovane Karl Marx

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente La Prima Guerra del Golfo

01:00 Gulag 1917 – 1933 p.1

02:00 a.C.d.C. Pianeta Egitto. Templi del potere

02:50 Italiani Don Sturzo

03:50 Res 78-82 – p.5

04:10 Res 78-82 – p.25

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

02:10 Tgcom24

02:13 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25 L’impero delle macchine – Elicottero di soccorso

21:20 L’impero delle macchine – Montagne russe

22:15 Leggende a quattro ruote – Lusso

23:10 Legends: Race to Perfection

00:45 The 24 Hour War. Ferrari vs. Ford

02:35 Affari a quattro ruote – Porsche 924

03:25 Affari a quattro ruote – Opel GT 1900

04:15 Affari a quattro ruote – Lancia Fulvia

66 Italia 2

20:20 Stewie Fa un Giro in Macchina – i Griffin

20:45 Ritorno Al Passato – i Griffin

21:15 La Concitazione del Fraintendimento – The Big Bang Theory VIII

21:40 L’ Equivalenza del Ballo – The Big Bang Theory VIII

22:10 La Deviazione del Setto – The Big Bang Theory VIII

22:35 Il Riflesso dello Champagne – The Big Bang Theory VIII

23:00 L’ Infiltrazione della Camera Bianca – The Big Bang Theory VIII

23:31 Il Signore della Morte

01:21 La Storia di Brenda Q – i Griffin

01:41 Stewie Fa un Giro in Macchina – i Griffin

02:01 Ritorno Al Passato – i Griffin

02:21 Simulcast Radio 101