Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 29 dicembre 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 18.45 L’Eredità

ore 20:00 Tg 1

ore 20:35 Soliti Ignoti

ore 21:25 Biancaneve

ore 23:20 Overland

Rai 2

ore 19:15 Una pezza di Lundini

ore 19:40 NCIS

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Un’ora sola vi vorrei – per le feste

ore 22:50 Puck

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:20 TreTre3

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 Maria Teresa 1a Tv – seconda parte

ore 23:10 TgR + Tg 3

ore 23:30 La soffiatrice di vetro



Canale 5

ore 18.45 Caduta Libera

ore 20.00 Tg5

ore 20:30 Striscia la notizia

ore 21:40 Speciale Viaggio nella grande bellezza: Nativity

ore 00:40 Tg5



Italia 1

ore 19:00 Amici – Day Time

ore 19:30 CSI Miami (2 ep.)

ore 21:20 Le Iene presentano un anno di Covid

ore 1:30 I Griffin

Rete 4

ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:30 Selvaggi

ore 23:25 I mostri oggi

La7

ore 18:50 The Good Wife

ore 20:00 Tg La7

ore 20:30 Otto e Mezzo– Talk

ore 21:15 Sabrina

ore 23:30 Il visone sulla pelle

Tv8

ore 19:30 Cuochi d’Italia

ore 20:30 4 Ristoranti

ore 21:30 Il bacio di mezzanotte

ore 23:15 Il Natale della porta accanto

Nove

ore 19:00 Little Bit Italy

ore 20:30 Deal with It

ore 21:30 I Magnifici 7

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Fast Forward 5×03-04

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Fast Forward 5×03-04 TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Forever 1×09-10

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Forever 1×09-10 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 2×02

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 I Borgia 1×01-02

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Modern Family (più episodi)

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 (più episodi) FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Elementary 7×05-06

(ch. 116) ore 21:05 7×05-06 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Blindspot 5×10 + Imposters 2×06

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 5×10 + 2×06 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 The Bold Type 3×03-04

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×03-04 Premium Action ore 21:15 The Brave 1×05-06

ore 21:15 1×05-06 LaF (ch 135 Sky) ore 21:00 Cardinal 3×01-02

I Film sulle Tv in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:00 Today You Die

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Hanna

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Le colline bruciano

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 Non buttiamoci giù

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Smetto quando voglio Masterclass

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Io sono Mia

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 In viaggio con Jacqueline

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 La storia infinita

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:05 Amarcord

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:10 Superhero il più dotato tra i supereroi

I Film sulla tv a pagamento Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 In Vacanza su Marte

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il meglio deve ancora

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Natale con Bob

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 La marcia dei pinguini – Il richiamo

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 La legge dei più forti

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 La ragazza nella nebbia

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Kate e Leopold

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 So che ci sei

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Tolo Tolo

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 The Accountant

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Il grande match

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Caccia al tesoro



