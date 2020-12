Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 30 dicembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nelle tue mani

23:25 Overland 21 Danimarca: tra storia, fiabe e leggenda

00:20 RaiNews24

00:55 Allora in onda – A come Andromeda

01:30 Dieci racconti dieci registi Lighea

02:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Alvin Superstar 2

22:55 La Bussola d’Oro

00:40 N.C.I.S. New Orleans – Musica per le mie orecchie

01:20 Drive

02:00 Segui il denaro

02:41 L’ultima corsa

03:22 Oro nero

04:05 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 TreTre3

20:45 Un posto al sole

21:20 di Roma Massimo Ranieri in Qui e adesso

23:55 TG Regione

00:00 TG3

00:08 Meteo 3

00:10 Due piccoli italiani Prima visione Tv

01:45 Cultura presenta L’Italia della Repubblica L’alba della Repubblica

02:40 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:20 Stasera Italia Speciale

00:02 The Corruptor – Indagine A Chinatown

02:14 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:34 Cotton Club

04:40 Edizione Straordinaria – Ricki Gianco

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:22 Fratelli Caputo

23:34 Capodanno A New York

01:53 Tg5

02:27 Meteo.It

02:28 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:54 Squadra Antimafia 5

6 Italia 1

20:24 Vacanze di Primavera – C.S.I. Miami

21:20 Forrest Gump

00:15 Questione di Tempo

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:46 Sport Mediaset – la Giornata

03:01 Pan, la Nipotina di Goku – What’s My Destiny Dragon Ball

03:22 La Reincarnazione di Majin Bu – What’s My Destiny Dragon Ball

03:42 Bisogna Mantenere la Pace – What’s My Destiny Dragon Ball

04:05 La Principessa e il Povero

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Uozzap

21:15 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi

21:30 Il petroliere

01:00 Tg La7

01:10 Uozzap

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Piacere Maisano

00:30 Il Natale dei ricordi

02:05 The Mistletoe Secret

03:45 Vicini assassini

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Il monaco

23:30 Stargate – la porta delle stelle

01:20 Airport Security: Europa

02:15 Airport Security Spagna

02:40 Il supplente – Luca e Paolo

03:55 Il supplente

04:40 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Instabilità del Robot Killer – The Big Bang Theory II

20:42 L’ Algoritmo dell’Amicizia – The Big Bang Theory II

21:04 Batman Begins

23:56 Il Cavaliere Oscuro

02:25 è per Questo Che la Chiamano Sala Da Ballo! – Due Uomini e mezzo VII

02:45 Attenzione, è Sporco – Due Uomini e mezzo VII

03:05 Canzone Disperata – Due Uomini e mezzo VII

03:25 Il Poeta Serial Killer – Walker Texas Ranger VI

04:05 Un Kimono per Sarah – Walker Texas Ranger VI

21 Rai 4

20:07 Valor ep.13

20:55 Just for Laughs XII ep.13

21:21 Vikings VIa ep.7

22:07 Vikings VIa ep.8

23:00 Dragon Blade – La battaglia degli Imperi

00:54 It follows

02:35 Upside down

04:10 The UnXplained ep.3

22 Iris

20:07 Il Toro delle Vedove – Walker Texas Ranger

21:00 Blue Jasmine

23:03 Scuola di Cult, 30

23:08 Alfabeto

23:24 To Rome With Love

01:36 Furia Indiana

02:59 Colpo Secco

04:58 Animali Metropolitani

23 Rai 5

20:14 Under Italy

21:15 Opera – Rigoletto

23:21 Duran Duran – There’s Something You Should Know

00:21 Barbra Streisand, nascita di una stella

01:13 Rai News Notte

01:16 Serge Lifar: a passi di danza verso il futuro

02:14 Under Italy

03:14 Wild Italy

04:06 Le terre del monsone

24 Rai Movie

20:00 Stanlio e Ollio – Ciao amici!

21:10 Sissi – La giovane imperatrice

23:05 La duchessa

01:00 Marguerite

03:10 Il romanzo di un ladro di cavalli

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo – Anna ep.4

21:20 Edda – 1

23:05 Edda – 2

01:00 Un caso di coscienza 4 – Nessun responsabile p.3

02:40 Disokkupati

03:05 Delitti in Paradiso 6 – L’uomo in mare 1° parte ep.5

04:05 Delitti in Paradiso 6 – L’uomo in mare 2° parte ep.6

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Ice Quake

23:15 Profumo

00:45 Gioco di seduzione

02:15 Lo strano vizio della signora Wardh

04:00 Incinta con un click

27 Paramount Network

21:10 A piedi nudi nel parco

23:00 Prima o poi mi sposo

01:30 Only You – Amore a prima vista

03:30 Miss Marple

04:40 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Meteo

21:00 Italia in preghiera – Rosario

21:50 Cantata d’autore di Simone Cristicchi

23:50 Soul

00:25 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 The Good Wife

01:40 La cucina di Sonia

02:40 I menù di Benedetta

04:35 Cuochi e fiamme

30 La 5

20:10 Daydreamer, 57

21:10 Un Desiderio per Natale – Magic Night

22:55 Un Semplice Desiderio – Magic Night

00:41 Grande Fratello Vip Aut.

01:46 Un Posto Al Tavolo – New Amsterdam I

02:26 Anime Diverse – New Amsterdam I

03:06 7 – Questa è la Mia Terra

04:46 132 – Vivere

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Paola e Marina vs. Palma e Carlo

21:20 Malati di pulito

00:05 Skin Tight: la mia nuova pelle – Mikki e Denise

01:00 Skin Tight: la mia nuova pelle – Sal e Rebecca

01:50 Skin Tight: la mia nuova pelle – Autumn e Cody

02:40 Skin Tight: la mia nuova pelle – Ronnie, Michael e Renee

03:30 Skin Tight: la mia nuova pelle – Tamika e Emily, Jose

04:20 Skin Tight: la mia nuova pelle – Marranda e Jannet

34 Cine34

22:04 La leggenda di Al, John & Jack

00:14 Il commissario Lo Gatto

01:58 Occhiopinocchio

04:12 Satiricosissimo

35 Focus

20:15 Montagne Rocciose – Mountains – la Vita Sopra Le Nuvole

21:15 I Fulmini – Le Furie della Natura i

22:15 Tormente – Le Furie della Natura II

23:15 La Guerra Dei Kamikaze

00:50 Il Boeing di Niki Lauda – Indagini Ad Alta Quota XIV

01:50 Trasporti Ecosostenibili – Mega Shippers II

02:28 30/12/2020 – Meteo Focus

02:30 Freedom Oltre il Confine Focus, 1 – Freedom Oltre il Confine Focus

03:40 Dalle Alpi Al Tetto del Mondo: in Montagna con Marco Confortola, 6

04:40 Dalle Alpi Al Tetto del Mondo: in Montagna con Marco Confortola, 7

38 Giallo

20:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Catene invisibili

21:10 Elementary – Seconda possibilità

22:10 Elementary – Deja Vu

23:10 L’ispettore Barnaby – la primula rossa

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Manette rosa

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Conto alla rovescia

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Prescrizione mortale

03:50 Disappeared – Scomparsa in Vermont

04:40 Disappeared – L’eroe

39 TOP Crime

21:10 Delitto in Provenza – TV Movie

23:10 Criminale – Law & Order: Unità Speciale XII

00:05 L’ Infiltrato – Law & Order: Unità Speciale XII

00:55 Amore Folle – Chase I

01:40 Nel Bene O Nel Male – Chase I

02:20 Tradito – Chase I

03:00 Trafficanti di Morte – I Parte – Chase I

03:39 Tgcom24

03:40 L’ Estraneo – Doppia Indagine

03:56 Il Controllo – Longmire V

04:56 Una Questione Politica – Longmire V

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Dragonheart 3: La maledizione dello stregone

23:30 The Librarian 3 – La maledizione del calice di Giuda

01:30 Supernatural

02:00 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Life Below Zero – Territorio poco familiare

22:20 Life Below Zero – Provviste

23:15 Mostri di questo mondo – Super coccodilli

01:00 Case infestate: fuori in 72 ore – la casa di Hinsdale

01:50 Case infestate: fuori in 72 ore – il castello di Franklin

02:40 La città fantasma – Benvenuti in America

03:30 La città fantasma – Lo sai se sei morto

04:20 La città fantasma – Non aveva un volto

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Annibale il nemico di Roma

21:10 La bussola e la clessidra pt. 3. Medioevo

22:10 Inferno nei mari p.4 L’attacco degli U-Boot

23:15 a.C.d.C. La grande storia dello sci

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Annibale il nemico di Roma

01:00 a.C.d.C. I segreti delle cattedrali. La Basilica di Saint Denis

02:00 Bottecchia l’ultima pedalata

02:45 Italiani. Pasolini, il Santo infame

03:40 #Maestri P.3

04:15 Come eravamo 78 – 82

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Mazda MX5

21:20 Affari a quattro ruote – Mercedes Cosworth

22:15 Affari a quattro ruote – Nissan 300ZX

23:10 Goblin Garage

01:00 Goblin Garage – il rally

01:55 Goblin Garage – MGB Speedster

02:45 Fast N’ Loud – Stupore

03:40 Fast N’ Loud – L’onore

04:25 Fast N’ Loud – il record

66 Italia 2

20:20 Il Regno Degli Animali – Naruto Shippuden

20:45 La Medicina Miracolosa – Naruto Shippuden

21:10 Lo Scontro Comincia – Dragon Ball GT

21:40 La Sconfitta Dei Super C-17 – Dragon Ball GT

22:10 Scenron Nemico? – Dragon Ball GT

22:40 Il Drago della Sfera A Due Stelle – Dragon Ball GT

23:10 Il Drago dell’Elettricità – Dragon Ball GT

23:35 Superhero – il Più Dotato Fra i Supereroi

00:55 Tutti Al College! – The Middle

01:15 Aria di Cambiamento – The Middle

01:35 La Patata – The Middle

02:00 Simulcast Radio 101