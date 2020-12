Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 27 dicembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Cenerentola

23:25 Speciale Tg1

00:30 Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:00 RaiNews24

01:35 Sottovoce

02:05 Applausi

03:20 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Documentari presenta Pompei Ultima scoperta

23:00 La Domenica Sportiva – Speciale Un anno di Sport

00:30 Sorgente di vita

01:00 N.C.I.S. New Orleans – Per una nobile causa

01:41 Al tappeto

02:21 Nella tana del coniglio

03:02 Giustizia divina

04:05 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:35 I Grandi protagonisti Lucio Dalla

21:35 di Roma Ricomincio da Raitre

00:15 TG Regione

00:20 TG3

00:29 Meteo 3

00:35 Mi hanno sputato nel Mikshake

01:00 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:10 Tommaso

03:05 Block notes di un regista

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:27 Potere Assoluto

23:53 L’ Uomo Che Vide L’Infinito

01:58 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:18 Milanesi A Napoli

03:50 Miracolo A Milano

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Paperissima Sprint Domenica

21:21 Quasi Amici

23:36 Michael Bublè: Live At The BBC

00:57 Tg5

01:31 Meteo.It

01:32 Paperissima Sprint Domenica

01:58 I Segreti di Borgo Larici

6 Italia 1

20:24 Il Cadavere Ambulante – C.S.I. Miami

21:20 Maurizio Battista: 30 Anni e Non Li Dimostra

23:10 2020 – Emozioni Sport

00:25 Al Limite della Legalità – i Griffin

00:47 Airport 2007 – i Griffin

01:10 Non Tutti i Cani Vanno in Paradiso – i Griffin

01:35 Studio Aperto – la Giornata

01:46 Sport Mediaset – la Giornata

02:01 Fantaghirò 5 – Il Ritorno di Fantaghirò

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

22:45 Siamo tutti Alberto Sordi?

00:40 Tg La7

02:45 Un giorno in pretura

04:35 Il marito

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

23:30 Un Natale per due

01:30 Due sotto un tetto

03:15 4 Natali e un matrimonio

9 NOVE

20:20 Little Big Italy – Boston

21:40 Fratelli d’Italia

23:30 Porgi l’altra guancia

01:20 Delitti a circuito chiuso

20 Venti

21:04 Repo Men

23:27 I Guardiani del Destino

01:32 Il Trasloco – Due Uomini e mezzo VI

01:52 Il Ventriloquo – Due Uomini e mezzo VI

02:12 Dimenticare Mia – Due Uomini e mezzo VI

02:32 Costipazione…Psicosomatica! – Due Uomini e mezzo VII

02:52 Schiave Bianche – Walker Texas Ranger VI

03:32 Test Mortale – Walker Texas Ranger VI

04:09 Squadra Antimafia Palermo Oggi

21 Rai 4

20:37 Supernatural XIV ep.14

21:23 Il ragazzo invisibile – Seconda generazione

23:03 Peter Pan

00:59 Terminator Salvation

02:51 The First

04:12 Rookie Blue III ep.10

22 Iris

21:00 Oliver Twist

23:41 VI Presento Joe Black

02:59 Pride And Glory – Il Prezzo dell’Onore

04:58 Note di Cinema

23 Rai 5

20:42 Rai News Giorno

20:46 Il cielo, la terra, l’uomo

21:15 Earth la natura del nostro pianeta

22:06 Di là dal fiume e tra gli alberi

23:03 Tesnota

01:01 Tuttifrutti

01:29 Rai News Notte

01:31 Earth la natura del nostro pianeta

02:23 Di là dal fiume e tra gli alberi

03:18 Wild Italy

04:11 Le grandi sfide alla natura

24 Rai Movie

21:10 Il sospetto

22:55 Amore e inganni

00:35 Sex List – Omicidio a tre

02:25 Freaked – Sgorbi

03:35 Il tesoro di Veracruz

25 Rai Premium

21:20 Una casa e tanti guai

23:00 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.51

23:45 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.52

00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.53

01:10 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.54

01:55 Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.55

02:35 Memory – p.3

03:15 La Squadra 7 – Vendetta p.21

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 36 Quai des Orfèvres

23:15 Gioco di seduzione

00:45 Lo strano vizio della signora Wardh

02:30 I peccati di Madame Bovary

04:00 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

21:10 Terminator

23:00 Robocop

01:00 Gattaca – La porta dell’universo

03:00 Natale a Pemberley Manor

04:30 Giudice Amy

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 Soul

21:05 Christmas Cottage

22:45 Piccole donne

00:50 Angelus di Papa Francesco

01:10 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 The Dr. Oz Show

02:30 Non ditelo alla sposa

04:35 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer, 51

21:10 Una Mamma per Amica: di Nuovo Insieme – Magic Night

23:00 Aiuto! Arrivano Gli Ospiti..

00:51 Modamania

01:27 Grande Fratello Vip Aut.

03:09 La Meravigliosa Storia di Fantaghirò

31 Real Time

20:15 Social Family – Stories di famiglia – Abbiamo un problema

20:50 Social Family – Stories di famiglia – Finalmente soli

21:20 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Ultimatum

23:05 90 giorni per innamorarsi: e poi… – Errore

00:50 The Sex Clinic

34 Cine34

20:08 Il principe e il pirata

22:05 Film d’amore e d’anarchia

00:36 Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso

02:37 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

04:30 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 La Città dell’Oro – Cose di Questo Mondo I

21:15 Terra Santa – Cose di Questo Mondo III

22:15 Il Volo Mh370 – Cose di Questo Mondo III

23:15 Islanda: Terra Estrema

23:55 Vulcani D’Italia, Vulcani Nel Mondo

01:15 Corsa Contro il Tempo – Mega Shippers II

01:50 Il Severn Bridge – i Più Grandi Ponti del Mondo

02:28 27/12/2020 – Meteo Focus

02:30 La Terra Dei Koala – la Vita Segreta Dei Koala

03:05 La Stagione Degli Amori – la Vita Segreta Dei Koala

03:45 Squali del Mediterraneo

04:25 La Terra del Rinoceronte Misterioso – Into The Wild: India

38 Giallo

20:05 I misteri di Murdoch – il fantasma di Queen’s Park

21:10 L’ispettore Barnaby – i fantasmi del Natale

23:05 Delitto nell’Aveyron

00:55 Missing – Doppio sequestro

01:50 Missing – Vacanze di primavera

02:40 Missing – la clinica

03:35 Disappeared – Strada sbagliata

04:20 Disappeared – Innocenza perduta

39 TOP Crime

21:10 Effetti Molto Speciali – il Ritorno di Colombo I

23:05 Poirot: il Natale di Poirot

01:20 Riviera I, 5

02:10 Riviera I, 6

02:50 Riviera I, 7

03:35 Barbara Baraldi – Donne in Noir

03:47 Riviera I, 8

04:27 Elisabetta Bucciarelli – Donne in Noir

49 Spike TV

20:15 I Jefferson

21:30 Ace Ventura – Missione Africa

23:30 Il tempio di fuoco

01:30 Urban Justice – Città violenta

02:40 Top Gear

04:30 Police Interceptors

52 DMAX

20:20 I signori della neve

22:20 Nudi e crudi XL – Dopo la tempesta

23:20 Nudi e crudi XL – Punto di rottura

00:15 Lockup: sorvegliato speciale

02:50 Cops Spagna

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Nicola Antonetti

20:30 Passato e Presente

21:10 Quelli della San Pablo

00:30 Notiziario-RaiNews24

00:35 Il giorno e la storia

01:00 Passato e Presente

01:40 1919-1922 Cento anni dopo p.4

02:30 Italiani. Fausto Coppi

03:30 Res 78-82 – p.20

04:00 Ieri e Oggi – p.102

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

21:20 Legends: Villeneuve

21:55 Legends: Michael Schumacher

22:25 Legends: Charles Leclerc

22:55 Legends: James Hunt vs. Niki Lauda

23:30 Drive Me Crazy – Supercar Track test

00:20 Fast N’ Loud – Cutlass Lowrider. 1a parte

01:15 Fast N’ Loud – Cutlass Lowrider. 2a parte

02:10 Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 1a parte

03:00 Fast N’ Loud – Big Red Caddy. 2a parte

03:50 Fast N’ Loud – Super Ford GT. 1a parte

04:40 Fast N’ Loud – Super Ford GT. 2a parte

66 Italia 2

20:20 Halloween A Spooner Street – i Griffin

20:45 Piccola, Tu Mi Stendi – i Griffin

21:10 La Polarizzazione del Tavolo – The Big Bang Theory VII

21:35 La Turbolenza dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

22:00 L’ Osservazione della Madre – The Big Bang Theory VII

22:25 L’ Amalgamazione dell’Incertezza – The Big Bang Theory VII

22:55 La Disgiunzione dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

23:20 Il Villaggio Dei Dannati

01:21 Bentornato Carter – i Griffin

01:40 Halloween A Spooner Street – i Griffin

02:00 Piccola, Tu Mi Stendi – i Griffin

02:21 Simulcast Radio 101