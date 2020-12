Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 25 dicembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Il Volo

20:45 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:40 Gli eroi del Natale

23:11 TG1 60 Secondi

23:15 Il nostro Papa

00:25 RaiNews24

00:57 Che tempo fa

01:00 Sottovoce

01:30 Cinematografo

02:30 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Natale al Plaza

22:40 L’amore non dorme mai

00:10 La Slitta dei Desideri

01:30 O anche no

02:00 N.C.I.S. New Orleans – Il ritorno del re

02:43 Il beneficio del dubbio

03:23 Il giustiziere

04:03 Uccidi il drago

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 I Topi 2

20:45 Un posto al sole

21:20 di Roma Massimo Ranieri in Qui e adesso

23:55 TG3

00:05 Meteo 3

00:10 Una notte al museo 2- La fuga

01:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:55 The Walk

04:00 I Clowns

4 Rete 4

20:32 Via col Vento

00:52 Un Magico Natale

02:35 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:54 Concerto di Natale in Vaticano Story

04:53 Necrologio per un Vivo – la Signora in Giallo

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Natale Da Chef

23:29 Andrea Bocelli – Silent Night A Christmas Prayer

00:11 Tg5

00:55 Meteo.It

00:56 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:31 Squadra Antimafia 5

6 Italia 1

21:30 Up & Down – un Natale Normale

00:10 Un Amico Molto Speciale

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:05 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 Tutti Fuori ! – What’s My Destiny Dragon Ball

02:41 La Terra Esplode – What’s My Destiny Dragon Ball

03:01 Majin Bu Arriva Nel Regno dell’Aldilà – What’s My Destiny Dragon Ball

03:21 Scontro Fra Bene e Male – What’s My Destiny Dragon Ball

03:41 Goku il Numero uno – What’s My Destiny Dragon Ball

04:01 Fantaghirò 3

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Atlantide Files

21:15 Chicago

23:25 8 donne e un mistero

01:45 Tg La7

01:55 Ultime dal cielo

04:55 Tg La7

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Un Natale per due

23:25 Un Natale con i fiocchi

01:10 Connessione d’amore

02:50 Natale a Winters Inn

04:15 Vicini assassini

9 NOVE

20:10 Deal With It – Stai al gioco

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

22:50 Gino, Gordon e Fred – Vacanze di Natale

23:50 Babbo Natale non viene da nord

01:40 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Equivalenza del Grifone – The Big Bang Theory II

20:42 L’ Alternativa di Euclide – The Big Bang Theory II

21:04 Il Signore Degli Anelli – il Ritorno del Re

01:45 Dolce Alla Banana – Due Uomini e mezzo VI

02:05 Non è Routine – Due Uomini e mezzo VI

02:25 Un’ Aria Familiare – Due Uomini e mezzo VI

02:45 Due Tazze di Caffè – Due Uomini e mezzo VI

03:05 Piccoli Omicidi – Walker Texas Ranger VI

03:46 L’ Ultimo Testimone – Walker Texas Ranger VI

04:26 Il Bene e il Male – Walker Texas Ranger VI

21 Rai 4

21:23 Peter Pan

23:16 Spy

01:29 Wonderland Speciale Detective classici

01:58 Freaky Deaky

03:25 The Last King

22 Iris

20:05 Doppia Identità – Walker Texas Ranger

21:00 58 Minuti per Morire – Die Hard 2

22:58 2 Cavalieri A Londra

01:09 Arma Letale 3

03:05 The Butler

23 Rai 5

20:16 Under Italy

21:15 Concerto Di Natale Da Assisi 2020

22:16 Visioni Roma Europa Festival 2020

23:13 Barbra Streisand, nascita di una stella

00:06 The Great Songwriters

00:56 The Queens Of Pop

01:22 Rai News Notte

01:25 Darcey Bussel in cerca di Fred Astaire

02:19 Under Italy

03:22 Wild Italy

04:13 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

21:10 Pane, amore e fantasia

22:55 Matrimonio all’italiana

00:45 The Hollars

02:15 La tardona

03:30 La strada per Forte Alamo

25 Rai Premium

21:20 L’ uomo che cavalcava nel buio – 1° parte

23:15 L’ uomo che cavalcava nel buio – 2° parte

01:10 Il Natale della mamma imperfetta

03:05 Delitti in Paradiso 2 – Tempesta mortale ep.7

04:00 Delitti in Paradiso 2 – Party mortale ep.8

26 Cielo

20:00 Basket Room

20:30 NBA

23:00 Alla scoperta del sesso

00:00 Big Like Me – Le dimensioni del sesso

01:40 Love for sale con Rupert Everett

02:40 Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

03:30 L’Alieno – Conversazioni con Lasse Braun

04:10 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

21:10 Senti chi parla

22:30 Senti chi parla 2

00:30 Senti chi parla adesso

02:10 Rango

04:00 Un dolce Natale

28 TV2000

20:00 Verso il Natale. Preghiera, meraviglia, bellezza

20:30 Il Presepe di S. Francesco

20:52 Tre generazioni – ai miei tempi

21:20 Piccole donne

23:30 Concerto Christmas in Vienna 2018

01:00 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 The Good Wife

01:40 La cucina di Sonia

02:00 The Dr. Oz Show

02:45 I menù di Benedetta

04:35 Cuochi e fiamme

30 La 5

20:10 Daydreamer, 47

21:10 Lo Spirito del Natale – Magic Night

22:55 Il Destino Sotto L’Albero – Magic Night

00:41 Grande Fratello Vip Aut.

01:45 Una Giornata Qualunque – New Amsterdam

02:25 Antropocene – New Amsterdam

03:05 4 – Questa è la Mia Terra

04:46 121 – Vivere

31 Real Time

20:20 Il castello delle cerimonie – Anna e Antimo

20:55 Il castello delle cerimonie – Anna e Pasquale

21:25 Junior Bake Off Italia

22:40 Social Family – Stories di famiglia – Abbiamo un problema

23:10 Social Family – Stories di famiglia – Finalmente soli

23:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la rosacea

00:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Santa Claus

01:25 Dr. Pimple Popper: i 12 pop del Natale

02:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Tumori in viso

03:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccio di ferro

04:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Protuberanze

34 Cine34

22:04 Non ci resta che piangere

00:18 Il viaggio di Capitan Fracassa

02:45 Il bisbetico domato

04:28 Totò contro Maciste

35 Focus

20:15 Il Ritorno Dei Predatori – Le Meraviglie del Parco di Yellowstone

21:15 Malika: la Grande Predatrice

22:15 Le Regine della Savana

23:15 Ancient Discoveries Iv, 1 – Ancient Discoveries IV

23:56 Ancient Discoveries Iv, 2 – Ancient Discoveries IV

00:50 Megacostruzioni V, 6 – Megacostruzioni V

01:15 Megacostruzioni V, 7 – Megacostruzioni V

01:46 Tg5 Start

01:50 Il Mistero della Gemma di Tutankhamon

02:28 25/12/2020 – Meteo Focus

02:30 La Misteriosa Tomba Dei Celti

03:45 Niagara – Undiscovered Vistas

04:41 Creature Letali – Deadly Australia

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia

21:10 L’Ispettore Gently – il seme del male

23:05 L’ispettore Barnaby – Matrimonio con delitto

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Minorenni alla sbarra

01:50 Law & Order – i due volti della giustizia – Dietro la maschera

02:40 Law & Order – i due volti della giustizia – la firma dell’assassino

03:30 A Crime To Remember – la scorsa notte

04:20 A Crime To Remember – Alla fine rimase uno

39 TOP Crime

21:10 Il Prezzo Dovuto – Chicago P.D.

22:00 La Triade – Chicago P.D.

22:55 Inseguimento – Law & Order: Unità Speciale XII

23:50 Bullismo – Law & Order: Unità Speciale XII

00:35 Il Silenzio dell’Acqua

02:10 Il Ritorno del Fuorilegge – Chase I

02:50 Paranoia – Chase I

03:30 Uno Spacciatore in Meno – Longmire V

04:25 La Mafia Irlandese – Longmire V

49 Spike TV

21:30 Il tempio di fuoco

23:50 Rombo di tuono III

01:30 Brooklyn’s Finest

03:10 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Il segreto della mega piramide

23:30 Uomini di pietra

00:25 Il boss del paranormal

04:45 Il boss del paranormal – Chi è stato?

54 Rai Storia

20:20 Il giorno e la storia

20:40 Passato e Presente. L’imperatore Costantino e la Chiesa

21:20 Parigi 1900 – La Ville Lumière

22:20 Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia p.6

22:50 I Grandi Dimenticati. Canfranc

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente. L’imperatore Costantino e la Chiesa

01:00 Alighieri Durante detto Dante

02:30 1919 Fiume città di vita

03:30 Italiani. Don Milani

04:30 Ieri e Oggi p.100

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Jeep CJ7

21:15 Affari a quattro ruote – Audi S4 Avant del 2001

22:15 Drive Me Crazy – Supercar Track test

23:10 Cortesie per l’auto – Spiriti liberi

00:00 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:20 Kakashi Hatake, Jonin Al Comando – Naruto Shippuden

20:45 Il Coraggio di Inari Messo Alla Prova – Naruto Shippuden

21:10 Komodo Vs. Cobra

23:10 Krampus – Natale Non è Sempre Natale

01:05 Planet Nowhere – The Middle

01:30 Life Skills – The Middle

01:50 Un Figlio Alla Volta – The Middle

02:12 Simulcast Radio 101