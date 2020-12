Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 24 dicembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

21:00 Speciale a Sua immagine Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani

21:10 TG 1

21:30 Heidi

23:35 Viaggio nella Chiesa di Francesco

00:10 Nella memoria di Giovanni Paolo II

01:10 RaiNews24

01:45 Antonio di Padova

03:20 Federico Fellini in Frames

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Alla ricerca di Dory

23:00 Un Natale molto bizzarro

00:25 Quel piccolo grande miracolo di Natale

01:50 Natale a Evergreen – La lettera perduta

03:10 Le nove vite del Natale

04:35 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 I Topi II

20:45 Un posto al sole

21:20 44* Festival del Circo di Montecarlo

23:50 RaiNews24

00:00 Una notte al museo

01:45 Newton (pt. 26) Mutazioni genetiche e OGM

02:25 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:22 7 Spose per 7 Fratelli

23:30 Fabbrica del Sorriso – una Storia Speciale

23:57 Nativity

02:00 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:22 L’ Uomo delle Stelle

04:12 Amici Più di Prima

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg 20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Concerto di Natale

01:00 Tg5

01:37 Meteo.It

01:38 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:20 Squadra Antimafia 5

6 Italia 1

21:35 Una Poltrona per Due

00:00 Elf

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:05 Sport Mediaset – la Giornata

02:20 L’ Arma Segreta di Majin Bu – What’s My Destiny Dragon Ball

02:41 Vegekou Viene Assorbito – What’s My Destiny Dragon Ball

03:02 All’Interno di Majin Bu – What’s My Destiny Dragon Ball

03:22 Duello Nella Mente di Majin Bu – What’s My Destiny Dragon Ball

03:41 Majin Bu Entra Nel Suo Corpo – What’s My Destiny Dragon Ball

04:00 Fantaghirò 2

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Atlantide Files

21:15 Le avventure di Tintin: Il segreto dell’Unicorno

23:10 Il destino di un cavaliere

01:40 Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe

03:55 Ultime dal cielo

04:55 Meteo – Oroscopo

8 TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Un Natale con i fiocchi

23:20 Babbo Natale segreto

01:05 Una lettera dal passato

02:40 La città del Natale

04:00 Vicini assassini

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Porgi l’altra guancia

23:25 Superfantagenio

01:10 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Topologia del Sospensorio – The Big Bang Theory II

20:42 La Sublimazione Barbarica – The Big Bang Theory II

21:04 Il Signore Degli Anelli – Le Due Torri

01:04 Uno Chef in Famiglia – Due Uomini e mezzo VI

01:24 Una Bara è per Sempre – Due Uomini e mezzo VI

01:44 Meglio Non Saperlo – Due Uomini e mezzo VI

02:04 Non è una Scimmia – Due Uomini e mezzo VI

02:24 Indagine Al Confine – Walker Texas Ranger VI

03:04 Piccoli Omicidi – Walker Texas Ranger VI

03:46 Fare Ammenda – The Girlfriend Experience II

04:11 Caduta Libera – The Girlfriend Experience II

21 Rai 4

21:21 Edward mani di forbice

23:11 Detective Dee e i 4 re celesti

01:33 The First

03:00 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep. 37

03:42 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland ep. 38

04:23 Worktrotter pt. 2

22 Iris

20:05 Lupo Solitario – Walker Texas Ranger

21:00 Trappola di Cristallo

23:42 Un Poliziotto Alle Elementari

01:48 Per Favore Non Toccate Le Vecchiette

03:15 Billy Madison

04:42 La Belva di Dusseldorf

23 Rai 5

20:13 Under Italy

21:16 Che storia è il Natale

00:05 Prima della prima – Marino Faliero

00:36 The Great Songwriters

01:24 Rai News Notte

01:25 Dance the audition

02:18 Under Italy

03:25 Wild Italy

04:15 Pacific with Sam Neill

24 Rai Movie

20:20 Stanlio e Ollio – Il loro momento magico

20:45 Stanlio e Ollio – Secondo centenario

21:10 Amore, cucina e curry

23:10 P.S. I Love You

01:25 The Tree of Life

03:40 La bella avventura

25 Rai Premium

21:20 Natale in Casa Cupiello

23:20 Prepararsi al Futuro – Videogiochi e Intelligenza Artificiale

23:50 Il destino di un Principe

01:50 La Squadra 6 – p.3

03:30 Intramontabili – p.2

04:00 Delitti in Paradiso 2 – Morte a bordo ep.5

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Shaolin

23:40 Graffiante desiderio

01:35 Provocazione

03:05 Anna, quel particolare piacere

04:40 Sexplora

27 Paramount Network

21:10 Indiana Jones e il tempio maledetto – Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta

00:00 Chiamatemi Babbo Natale

02:00 Il Natale di Carol!

03:30 Amore, affari e Babbo Natale

28 TV2000

20:45 Concerto di Natale al Castello

21:50 Hook – Capitan Uncino

00:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 Quasi famosi

23:55 Misterioso omicidio a Manhattan

02:05 La cucina di Sonia

02:25 The Dr. Oz Show

03:15 I menù di Benedetta

30 La 5

20:10 Daydreamer, 45

21:10 Il Destino Sotto L’Albero – Magic Night

23:00 The Royal Saga – Royal Christmas

01:00 Grande Fratello Vip Aut.

01:45 Ogni Singolo Minuto – New Amsterdam I

02:25 Limitazioni – New Amsterdam I

03:05 3 – Questa è la Mia Terra

04:46 118 – Vivere

31 Real Time

20:15 Il castello delle cerimonie – Virginia e Natalino

20:50 Il castello delle cerimonie

22:20 Vite al limite – Liz

00:10 Vite al limite – Alicia

02:00 Vite al limite – Janine

03:40 Vite al limite – Rena e Lee

34 Cine34

22:05 Scusate il ritardo

00:22 Le vie del Signore sono finite

02:31 Tutta colpa del paradiso

04:14 Colpo di fulmine

35 Focus

20:15 Dove Fuoco e Ghiaccio Si Incontrano

21:15 Missione Su Marte – Universo Ai Raggi X IV

22:15 Alla Ricerca Dei Buchi Bianchi – Universo Ai Raggi X IV

23:15 Corea del Nord – Cose di Questo Mondo I

23:55 Outback Australiano – Cose di Questo Mondo I

00:50 Secrets Of Egypt’s Lost Queen

01:50 L’ Iron Bridge – i Più Grandi Ponti del Mondo

02:28 24/12/2020 – Meteo Focus

02:30 Il Ponte di Brooklyn – i Più Grandi Ponti del Mondo

03:45 La Costruzione della Metropolitana di Parigi – Mega Costruzioni

04:30 Il Lago Superiore – Undiscovered Vistas

38 Giallo

20:20 Law & Order – i due volti della giustizia – per una vita migliore

21:10 L’ispettore Barnaby – Fantasmi di Natale

23:10 Elementary – Caricata a droga

00:05 Elementary – Dettagli

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Rapina a Spanish Harlem

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Sotto pressione

02:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Catena di ricatti

03:35 A Crime To Remember – Chiudete in casa le vostre figlie

04:20 A Crime To Remember – un bel faccino

39 TOP Crime

21:10 Il Silenzio dell’Acqua

23:10 Il Miliardario – Law & Order: Unità Speciale XII

00:00 Lo Spettacolo – Law & Order: Unità Speciale XII

00:45 Delitto A Saint Malo

02:25 Sceriffi Federali – Chase I

03:05 Caccia Al Lupo – Chase I

03:45 Il Lupo della Morte – Longmire V

04:45 Il Branco – Doppia Indagine

49 Spike TV

21:30 A-Team

23:50 Rombo di tuono

01:50 Missing in Action

03:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Uomini di pietra

22:25 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Nuova soluzione

23:20 La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – la fine

00:15 Mountain Monsters – Foresta oscura

02:00 Mountain Monsters – Metalupi?

02:50 Mountain Monsters – Benvenuti nella casa blu

03:40 Mountain Monsters – il gigante d’argento

04:25 Mountain Monsters – il ritorno del diavolo Cherokee

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Santa Caterina da Siena

21:10 a.C.d.C. La grande storia dello sci

22:10 a.C.d.C. I segreti delle cattedrali. La Basilica di Saint Denis

23:00 Italia viaggio nella bellezza. Il patrimonio in tavola

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 #Maestri P.44

01:00 Passato e Presente Santa Caterina da Siena

01:40 Quando la radio…

02:35 20.09.1870 La battaglia per Roma

03:30 Italiani. Tullia Zevi

04:30 Ieri e Oggi p.98

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Land Rover Discovery TDI

21:20 Affari a quattro ruote – BMW M3 E36

22:15 Chi cerca trova: auto da sogno

23:10 Chi cerca trova: auto da sogno – Golf e Lotus

00:05 Drive Me Crazy – Trial

01:05 Fast N’ Loud

02:50 Fast N’ Loud – 48 Chevrolet Fleetmaster

03:40 Fast N’ Loud – Come rinasce una Rambler

04:25 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:20 La Prova di Iruka – Naruto Shippuden

20:45 La Decisione di Iruka – Naruto Shippuden

21:10 Krampus – Natale Non è Sempre Natale

23:10 Un Nuovo Torneo – Dragon Ball GT

23:40 Il Ritorno di Goku – Dragon Ball GT

00:10 Cell e Freezer – Dragon Ball GT

00:40 Super C-17 – Dragon Ball GT

01:10 L’ Unione della Mente – Dragon Ball GT

01:35 Un Pieno di Zuccheri! – The Middle

02:00 Simulcast Radio 101