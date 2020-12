Il caso della via Traiana, strada che unisce Colleferro e Segni, arriverà anche su Striscia la Notizia. Jimmy Ghione sarà sul posto.

Striscia la Notizia farà un servizio sulla via Traiana: un pezzo di strada è crollato dallo scorso 7 ottobre 2020

Il dibattito sulla via Traiana arriverà anche alle emittenti nazionali. Nella giornata di domani, infatti, Jimmy Ghione farà tappa a Colleferro, più precisamente sulla via Traiana per raccontare della frana avvenuta lo scorso 7 ottobre a causa di una forte pioggia.

La strada, come sanno bene tutti i cittadini della zona, è ormai impraticabile da diverso tempo tanto che i Sindaci di Colleferro (Pierluigi Sanna) e Segni (Piero Cascioli) hanno fatto più volte richiesta alla Città Metropolitana di Roma per intervenire presto e cercare di ripristinare la situazione.

Il servizio dovrebbe andare in onda nei prossimi giorni. Quello che è sicuro che il caso della via Traiana sbarcherà anche su Canale 5.

Ricordiamo che, nel frattempo, sono iniziati i lavori di indagine geognostiche, geotecniche e geofisiche presso la strada provinciale Traiana del Comune di Segni, nel tratto che è interessato dal dissesto.

Foto di repertorio