In questi minuti a Segni, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, a causa dell’ulteriore frana dovuta alle abbondanti piogge di ieri notte e questa mattina, si sta provvedendo alla chiusura di via Traiana al km 1+200.

La frana

La chiusura è stata effettuata dai Vigili del fuoco di Colleferro in collaborazione la città metropolitana di Roma, sul posto sino tempestivamente giunti il sindaco di Segni Piero Cascioli, la polizia locale nella persona del Comandante del dott. Stefano Gallo, i carabinieri della stazione di Segni e la protezione civile di Segni.

Per arrivare a Segni occorrerà percorrere la via Carpinetana, che conduce a Montelanico.